V Praze odstartuje Prague Pride 2023. Zúčastní se Lipavský i Rakušan

V centru Prahy se začali shromažďovat účastníci průvodu hrdosti Prague Pride, kteří před polednem naplnili dolní část Václavského náměstí. Přibližně kolem 12:30 by měli vyrazit z Můstku směrem přes centrum hlavního města a Čechův most až na Letenskou pláň, kde je připraven kulturní program a akce potrvá až do večera.