Tajná schůzka za zády EU: Británie a další státy řeší, jak se ubránit Putinovi

Tajné setkání, které podle informací webu Politico hostilo Polsko, přilákalo zástupce ministerstev financí ze Švédska, Dánska, Finska, Polska, Nizozemska a Velké Británie. Klíčovým bodem jednání byl návrh britského ministerstva financí na zřízení nadnárodní banky, která by umožnila společné nákupy zbraní mimo národní rozpočty.

Podle návrhu by jednotlivé státy nemusely vykazovat nákup vojenského vybavení jako přímý rozpočtový výdaj. Nákupy by za ně zajišťoval nový obranný fond, čímž by se uvolnily rozpočtové limity, které platí zejména v zemích s přísnou fiskální politikou.

„Britové mají rozpočtovou svěrací kazajku, takže o to mají velký zájem,“ uvedl jeden z účastníků schůzky.

Jedním z hlavních lákadel fondu je, že by fungoval mimo rámec Evropské komise. Fond by měl mít možnost přímo nakupovat zbraně a spolupracovat s investory, kteří jsou ochotni podporovat obranný průmysl – na rozdíl od Evropské investiční banky, která má v tomto směru omezení.

„To, že by nebyl pod kontrolou Komise, je právě to, co ho činí atraktivním,“ uvedl nejmenovaný diplomat z EU.

Britsko-severský návrh tak představuje konkurenci pro stávající plán Evropské komise, která chystá obranný úvěrový balíček ve výši 150 miliard eur. Ten ovšem Velká Británie – po brexitu – nemůže využít, protože s EU nemá bezpečnostní dohodu.

Zatímco severní a východní státy včetně Pobaltí a Norska o tento přístup projevují zájem, jižní státy jako Itálie, Španělsko nebo Francie upřednostňují spíše přímé dotace než nové zadlužení. Bojí se totiž negativního dopadu na své úvěrové hodnocení a reakce trhů.

„Nevěřím, že by jižní země měly zájem o tento mechanismus, chtějí dotace,“ řekl další z evropských úředníků. „Zatím nejsme na stejné vlně.“

Návrh zároveň vyvolává otázky o tom, kdo by instituci řídil a jak by fungovalo rozhodování – zejména když má být mimo pravomoci Komise. O podobném mechanismu nyní uvažuje i Polsko, které zadalo think tanku Bruegel vypracování návrhu tzv. „banky pro přezbrojení“. O tématu se bude dále jednat tuto sobotu na neformálním setkání ministrů financí ve Varšavě.

Obavy z návratu Donalda Trumpa do Bílého domu a jeho možného odklonu od NATO tak vedou evropské státy – včetně Británie – k urychlenému hledání cest, jak posílit obranu bez zátěže pro národní rozpočty a mimo tradiční rámce EU. Evropu tak čeká možná zásadní přestavba jejího obranného financování.