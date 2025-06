Snaha o pád vlády ministry nezajímá, nepřišla jich ani půlka. Předvolební show, vyčetla opozici Pekarová Aadamová

Ačkoliv je tento pokus opozice už čtvrtým v tomto volebním období, poprvé se odehrává na pozadí takto závažného skandálu, který přímo zasáhl kabinet. Vládní koalice složená ze stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN zatím drží jednotnou linii, přestože uvnitř jednotlivých stran panuje rostoucí napětí. K vyslovení nedůvěry je zapotřebí nejméně 101 hlasů. Opozice však v současnosti disponuje pouze 96 poslanci, což znamená, že bez minimálně pěti přeběhlíků z koaličních lavic nebude moci vládu svrhnout.

Mimořádné jednání zahájil ostře předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který označil kauzu kolem daru v hodnotě téměř jedné miliardy korun v kryptoměně za „nejšpinavější korupční skandál v dějinách České republiky“. Podle něj se nejednalo o chybu jednotlivce, ale o záměrný plán, jehož cílem bylo legalizovat pochybné peníze a získat politický vliv. „Byl to plán Blažka a Stanjury, který kryl premiér Fiala,“ prohlásil Babiš. Tvrdě zkritizoval vládu i za to, že neinformovala veřejnost a bezpečnostní výbory okamžitě poté, co se o daru dozvěděla.

Babiš zároveň otevřeně zpochybnil roli premiéra Fialy, který se podle něj snaží pouze krýt své ministry a vyčkávat, až kauza odezní. Kritizoval také přístup kabinetu k cenzuře a svobodě projevu. „Lidé se dnes bojí říkat své názory nahlas. Jsou případy, kdy obyčejná kritika vlády na sociálních sítích skončila vyšetřováním,“ uvedl předseda ANO.

Do debaty se následně zapojil i předseda SPD Tomio Okamura, který obvinil vládu z „prolhanosti a hlouposti“ a přirovnal situaci k pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009. Podle něj je jasné, že o kryptoměnovém daru věděla velká část vládních představitelů a snažila se celou věc zamlčet. Okamura vyzval vládní poslance k „aktivitě svědomí“ a připomněl, že i v minulosti padly vlády s těsnou většinou kvůli vnitřnímu rozkladu.

Překvapivě rezervovaný postoj zaujali Piráti, kteří ještě na podzim minulého roku tvořili součást vlády. Předseda strany Zdeněk Hřib oznámil, že by Piráti nebyli proti pokračování vlády, pokud by z čela ministerstva financí a spravedlnosti odešli klíčoví představitelé ODS – Zbyněk Stanjura a Eva Decroix. „Pokud mají koaliční partneři zájem, aby tato vláda měla pokračování, pak musí přijít změny,“ prohlásil Hřib a zároveň vyjádřil lítost nad tím, jakým způsobem se kabinet dostal do současné situace.

Po více než dvou hodinách diskuse vystoupil premiér Petr Fiala. Přiznal, že přijetí daru od osoby s kriminální minulostí bylo politicky velmi nešťastné. „Dopustili jsme zbytečný problém, který se měl řešit jinak. Důvěra veřejnosti byla otřesena a mrzí mě to,“ řekl premiér. Zdůraznil však, že podle dostupných informací nebyl porušen zákon a že ministr Blažek přijal za své jednání odpovědnost odstoupením, a to bez zbytečných odkladů.

Fiala připomněl, že Česká republika nepřišla o žádné veřejné prostředky, a že vláda postupovala v souladu se zákonem. Uvedl také, že svolal mimořádné jednání Bezpečnostní rady státu už 3. června, tedy několik dnů po zveřejnění informací. „Tato vláda nic nezametá pod koberec. Děláme to, co máme dělat, a necháváme věci prověřit nezávislými orgány,“ zdůraznil premiér.

Premiéra podpořil i předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Ve svém vystoupení uvedl, že celá vláda má nyní čtyři měsíce na to, aby získala zpět důvěru občanů. „Je to čas, kdy můžeme dát odpovědi na otázky, které ještě mohou přijít,“ prohlásil. Zdůraznil rovněž zvládnutí migrační vlny a klesající kriminalitu navzdory tomu, že se v Česku od vypuknutí války na Ukrajině zdržuje o půl milionu obyvatel víc než dříve. Poděkoval přitom bezpečnostním složkám, které podle něj zvládly krize posledních let s obdivuhodným nasazením.

Předseda klubu ANO Karel Havlíček tvrdě zkritizoval vládu Petra Fialy, když konstatoval, že „spadla klec a přetekl kalich vína“. Důvodem podle něj nejsou jen aktuální kauzy, ale celkové dlouhodobé selhání vládního kabinetu. Vyčetl mu mimo jiné porušení předvolebních slibů včetně navýšení daní, neplnění slibu o výši platů učitelů a postoj k zákazu aut se spalovacími motory.

Havlíčka později doplnila Alena Schillerová, která označila členy vlády za „spolupracovníky mafie“. Podle ní čelní představitelé Fialova kabinetu „pomáhají vybraným vlivovým skupinám“. Ve svém projevu se zaměřila především na ministra financí Zbyňka Stanjuru, kterého obvinila z přímé odpovědnosti za kontroverzní kauzu týkající se daru bitcoinů.

Kauza s kryptoměnou byla opakovaně připomínána i dalšími poslanci. Stanjura na to reagoval ve svém vystoupení s tím, že celý případ je zveličován a jeho resort se ničeho nezákonného nedopustil. Odmítl také obvinění, že měl zadat úkol Finančnímu analytickému útvaru, což by podle něj bylo v rozporu se zákonem, neboť FAÚ je nezávislá jednotka.

Stanjura se zároveň vymezil proti tvrzení, že se ÚZSVM podílel na prodeji bitcoinů. „Neprodával ÚZSVM, ale aukci zajišťovalo ministerstvo spravedlnosti,“ řekl a dodal, že ministerstvo financí o celé věci informoval tehdejší ministr Pavel Blažek dopisem 30. ledna. Stanjura se hájil, že jakmile měl k dispozici právní posudky, vnímal převzetí daru jako morálně i politicky problematické. O rezignaci však neuvažuje.

K řečnickému pultu následně předstoupila také ministryně spravedlnosti Eva Decroix, která se ohradila proti výrokům Aleny Schillerové a opozice obecně. Potvrdila, že její resort připravuje časovou osu událostí kolem převzetí bitcoinů a hodlá ji předložit vládě. Zdůraznila, že žádné zasahování do vyšetřování ze strany ministerstva neproběhlo. Opozici obvinila z účelové politizace případu.

Ministryně se zároveň pokusila debatu zklidnit výzvou k objektivnímu pohledu. „Všechny faktické události budou ozdrojovány a transparentně předloženy veřejnosti,“ ujistila Decroix. Upozornila, že opozice ignoruje standardní právní procesy a sází jen na politický efekt.

Debata se ale rychle stočila k dalším tématům. Ministr financí Stanjura i ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) začali vyjmenovávat úspěchy svých resortů. Stanjura hovořil o stabilizaci veřejných financí, přestože byl z opozičních lavic opakovaně přerušován výkřiky. Vlček zmínil centrální zásobování teplem či dostavbu Dukovan. Na chvíli se zdálo, že se jednání změnilo spíše v přehlídku sebechvály.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zase reagoval na výroky Andreje Babiše ohledně uprchlíků. Tvrdě se ohradil proti tomu, co označil za „nenávistné výroky na adresu Ukrajinců“. Zdůraznil, že jejich přítomnost je klíčová pro fungování sociálních služeb, zdravotnictví i zemědělství. Prosil předsedu ANO, aby přestal šířit nepravdivé informace o tom, že přítomnost uprchlíků omezuje pomoc pro české občany.

Zajímavým momentem byl také výpad Jurečky vůči ANO, když upozornil na prořídlé lavice opozice, která přitom sama jednání svolala. Ani vládní řady ovšem nebyly plně obsazeny – z ministrů byli přítomni jen čtyři.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) zhodnotila celé jednání jako „předvolební show za peníze daňových poplatníků“. Podle ní se nejedná o skutečný zájem o řešení bitcoinové kauzy, ale o snahu opozice získat politické body. Zároveň varovala před návratem k vládě tvořené ANO, SPD a Stačilo!.