Zelenského a Trumpa čeká další jednání. Nejspíš ho stihnou do konce týdne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se s americkým protějškem Donaldem Trumpem nejspíš setká v závěru probíhajícího týdne. Jednání by mělo proběhnout v USA, na pořadu dne zřejmě ještě nebudou podpisy jakýchkoliv závazných smluv či dohod.
Ukrajinský prezident v pátek ráno sdělil, že by se výhledově měl setkat s americkým protějškem. "Dohodli jsme se na jednání na nejvyšší úrovni - s prezidentem Trumpem - v blízké budoucnosti. Hodně toho může být rozhodnuto před Novým rokem," napsal na sociální síti X.
Zelenskyj řekl deníku Kyiv Post, že Ukrajina se svými spojenci z 90 procent dokončila práci na dvacetibodovém mírovém plánu. Zároveň potvrdil, že s Trumpem se šéfem Bílého domu se má setkat během nadcházejícího víkendu. "Naším cílem je dostat se na 100 procent. Každé setkání a každá konverzace nás přibližují vytouženému výsledku," konstatoval.
Podle zdrojů zmíněného listu by se setkání obou hlav států mělo uskutečnit v neděli v Trumpově soukromé rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Potvrzeno to ale zatím nebylo ani jednou ze stran.
Ukrajinský lídr naznačil, že připraveny jsou dokumenty ohledně bezpečnostních garancí či ekonomických dohod. "Je tam několik dokumentů a my doufáme, že budeme mít šanci o všech diskutovat. Ekonomické dohody jsou zatím jen návrhy, potřebujeme objasnit jejich směřování," vysvětlil Zelenskyj.
Na příslušnou otázku také sdělil, že na Floridě se zřejmě ještě nebudou podepisovat jakékoliv dohody. Ukrajinská strana chce zvednout veškerá témata, u kterých má jakékoliv pochybnosti. Zelenskyj dále zdůraznil, že jemu podřízení vyjednavači nejsou v přímém kontaktu s Moskvou.
"Spojené státy vystupují jako prostředník, čekáme na odpověď Moskvy na poslední návrh. Myslím, že budeme znát její oficiální odpověď v následujících dnech," dodal ukrajinský prezident.
Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině
Rusové při útoku na Oděsu poškodili loď pod vlajkou Slovenska
V izraelském městě Haifa došlo během oslav Štědrého dne k incidentu, při kterém policie zatkla palestinského muže převlečeného za Santa Clause. Podle lidskoprávních organizací vtrhli policisté na vánoční večírek, akci předčasně ukončili a kromě muže v kostýmu zadrželi také dýdžeje a pouličního prodejce.
Zdroj: Libor Novák