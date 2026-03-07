Ruský útok na ukrajinský Charkov má 10 obětí. Zemřelo i dítě

Lucie Podzimková

7. března 2026 17:05

Ruská armáda, ilustrační fotografie. Foto: web Ministerstva obrany RF

Mimořádně tragická je bilance posledního ruského útoku na ukrajinské město Charkov. Počet obětí se z původních sedmi zvedl na deset. Zemřela i nezletilá dívka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku vyzval partnery, aby pokračovali v podpoře Kyjeva.

Zelenskyj v sobotu ráno uvedl, že v Charkově probíhají záchranné práce po zásahu obytné budovy balistickou střelou. Útok si podle jeho slov vyžádal sedm obětí a přes 10 zraněných. Podle informací britské stanice BBC zemřelo deset lidí. Mezi oběťmi je i třináctiletá dívka. 

Ruská armáda během posledního útoku na sousední Ukrajinu použila 29 raket a 480 dronů. Podle Zelenského cílila na energetickou infrastrukturu v několika oblastech či železnici v Žytomyrské oblasti. 

"Na tyto brutální útoky proti životu musí partneři reagovat. Děkuji všem, kteří nezůstanou zticha. Rusko neupustilo od pokusů zničit ukrajinskou obytnou a kritickou infrastrukturu, proto musí podpora (Kyjeva) pokračovat," napsal ukrajinský prezident na sociální síti X. 

Zelenskyj vyzval k pokračování iniciativ na podporu napadené země. "Spoléháme na aktivní spolupráci s Evropskou unií, abychom zaručili větší ochranu našich lidí. Jsem vděčný všem, kteří pomáhají posilovat naši ochranu," dodal. 

Válka na Ukrajině probíhá přes čtyři roky. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Mír zatím nepřineslo ani diplomatické úsilí současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.  

