Takový vůz nechcete vidět havarovat. U Kunžaku bourala legendární Tatra

Takový vůz nechcete vidět havarovat. U Kunžaka bourala legendární Tatra

Jan Hrabě

7. března 2026 15:31

U Kunžaku havarovala legendární šestsettrojka.
U Kunžaku havarovala legendární šestsettrojka. Foto: HZS Jihočeského kraje

Když máte automobilového veterána, rozhodně se nechcete stát účastníkem dopravní nehody. Jedna taková nemilá událost se stala ve čtvrtek na jihu Čech. Havaroval tam vůz, jenž byl stvořen i pro reprezentanty minulého režimu. 

"Ani krásným veteránům v podobě Tatry 603 se bohužel občas nehoda nevyhne," informovali jihočeští hasiči ve čtvrtek na sociální síti X. Požárníci provedli protipožární opatření a zajistili vozidlo.

Událost se neobešla bez zranění. Přivolání záchranáři ošetřili jednu zraněnou osobu. Na místě zasahovala i policie. Příčina nehody je předmětem vyšetřování. 

Tatra 603 je reprezentační osobní automobil, který kopřivnická Tatra za minulého režimu vyvinula pro potřeby úřadů, ministerstev, vlády a KSČ. Vůz se vyráběl v letech 1955 až 1975 a byl posledním modelem ze slavné řady osobních vozidel firmy s proudnicovou karosérií.

Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci

