Když máte automobilového veterána, rozhodně se nechcete stát účastníkem dopravní nehody. Jedna taková nemilá událost se stala ve čtvrtek na jihu Čech. Havaroval tam vůz, jenž byl stvořen i pro reprezentanty minulého režimu.
"Ani krásným veteránům v podobě Tatry 603 se bohužel občas nehoda nevyhne," informovali jihočeští hasiči ve čtvrtek na sociální síti X. Požárníci provedli protipožární opatření a zajistili vozidlo.
Událost se neobešla bez zranění. Přivolání záchranáři ošetřili jednu zraněnou osobu. Na místě zasahovala i policie. Příčina nehody je předmětem vyšetřování.
Tatra 603 je reprezentační osobní automobil, který kopřivnická Tatra za minulého režimu vyvinula pro potřeby úřadů, ministerstev, vlády a KSČ. Vůz se vyráběl v letech 1955 až 1975 a byl posledním modelem ze slavné řady osobních vozidel firmy s proudnicovou karosérií.
Související
Autonehoda vozu s Klempířem se vyřešila na místě. Viníkem je řidič ministra
Měl závratě a bolesti. Ministr Klempíř popsal pondělní nehodu
Dopravní nehody , Hasiči , Jihočeský kraj
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Ruský útok na ukrajinský Charkov má 10 obětí. Zemřelo i dítě
před 1 hodinou
Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci
před 2 hodinami
Takový vůz nechcete vidět havarovat. U Kunžaku bourala legendární Tatra
před 2 hodinami
Rusko možná poskytuje informace Íránu. Víme, kdo s kým mluví, reagoval Hegseth
před 3 hodinami
Policie obvinila muže z vraždy družky v Karlových Varech
před 4 hodinami
Írán se chová špatně a bude opět tvrdě zasažen, vzkazuje Trump
před 5 hodinami
Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem
před 6 hodinami
Írán mění strategii. Pozastavil útoky na sousedy a omluvil se
před 7 hodinami
Nad Česko se dostává saharský prach. Meteorologové vysvětlili, co způsobí
před 7 hodinami
Írán poprvé reagoval na Trumpovu výzvu, aby bezpodmínečně kapituloval
před 8 hodinami
Armádní letoun pro Vystrčila nebyl vyčleněn pro repatriační lety, uvedla armáda
před 9 hodinami
Trump naznačil, co bude po Íránu. Slibuje pád dalšího režimu
před 10 hodinami
Víkendové počasí se může den ode dne lišit. Alespoň na pohled
včera
Vražda v Karlových Varech. Obětí je žena, policisty přivolala její matka
včera
Vystrčil pod palbou. Do Itálie letěl armádním speciálem, kritizoval ho i Babiš
včera
Sparta s Olomoucí narazí v Konferenční lize na nejtěžší možné soupeře
včera
Za vraždu dítěte na Lounsku hrozí výjimečný trest. Policie vznesla obvinění
včera
Rakušan znovu neuspěl ve volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny
včera
Plzeň poprvé v Evropské lize prohrála a stalo se jí to osudným. Olomouc jde dál
včera
Trump prozradil, co USA dělají potichu a bez problémů. Jde o Blízký východ
Spojené státy se jako jeden z hlavních aktérů nynějšího konfliktu na Blízkém východě také snaží postarat o své občany, kteří po sobotním zahájení operací zůstali v ohrožené oblasti. V pátečním příspěvku na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump.
Zdroj: Lucie Podzimková