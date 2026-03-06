Vražda v Karlových Varech. Obětí je žena, policisty přivolala její matka

Vraždou ženy v Karlových Varech se od středečního večera zabývají krajští kriminalisté. Policie již zadržela podezřelého. Šlo o podnapilého muže, který se nacházel před bytem, kde se našla oběť bez známek života. Pachateli hrozí až osmnáct let vězení.
Pro kriminalisty začal případ ve středu před 18. hodinou, kdy přijali oznámení od dvaašedesátileté ženy, které se nedařilo spojit s dcerou. "Při oznámení zároveň uvedla, že se nachází před bytem její dcery, kde sedí opilý muž, který je navíc agresivní," řekl policejní mluvčí Jan Bílek.
Na místo se proto vydala policejní hlídka, která spolu s oznamovatelkou vstoupila do bytu. Tam byla nalezena pětatřicetiletá žena bez známek života. Podle prvotního zjištění policistů zřejmě zemřela násilnou smrtí.
"Muž sedící před bytem, který byl důvodně podezřelý ze spáchání tohoto násilného činu, byl policisty zadržen. Policisté u něj následně provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,52 promile," sdělil mluvčí.
Případem se zabývají krajští kriminalisté, motiv činu je předmětem dalšího šetření. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. "V případě prokázání viny hrozí jednatřicetiletému muži trest odnětí svobody na deset až osmnáct let," dodal Bílek.
Zdroj: Libor Novák