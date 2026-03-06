Trump prozradil, co USA dělají potichu a bez problémů. Jde o Blízký východ

Spojené státy se jako jeden z hlavních aktérů nynějšího konfliktu na Blízkém východě také snaží postarat o své občany, kteří po sobotním zahájení operací zůstali v ohrožené oblasti. V pátečním příspěvku na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump.

"Přesouváme tisíce lidí z několika zemí napříč Blízkým východem. Děje se to potichu a bez problémů," napsal Trump v pátek na Truth Social. Jmenovitě pak pochválil ministra zahraničí Marca Rubia a jeho úřad za dobrou práci. 

Repatriační lety nadále organizuje i česká vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek oznámil, že odletěl první letoun do Dubaje. Jde o letadlo Boeing 737 MAX, které si stát pronajal od společnosti Smartwings. Domů má dopravit 189 lidí.

"Pokud to vše půjde dobře, zpět z Dubaje odstartuje v 17 hodin. Náš konzulát od včerejšího dne kontaktoval primárně nemocné, těhotné ženy, rodiny s dětmi a další prioritní skupiny lidí, kteří se registrovali v systému Drozd. Moc děkuju všem za spolupráci a všem přeju šťastný návrat domů," uvedl Babiš. 

Trump dnes v jiném příspěvku na síti vzkázal, že Bílý dům přijme pouze bezpodmínečnou kapitulaci Íránu. Jakákoliv jiná dohoda není podle amerického prezidenta možná.

"Poté a po volbě skvělého a akceptovaného lídra budeme ve spolupráci se spojenci a partnery neúnavně pracovat na tom, abychom dostali Írán zpět z pokraje zkázy a učinili ho ekonomicky větším, lepším a silnějším, než byl kdykoliv předtím. Írán bude mít skvělou budoucnost," vzkázal Trump. 

Trump vyhlásil nový přístup k Íránu: Jediná možnost ukončení války je bezpodmínečná kapitulace

Jednání Poslanecké sněmovny o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání se proměnilo v ostrou debatu o základech právního státu a morálce politiků. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan ve svém vystoupení varoval před nebezpečím populismu, jehož skutečným obsahem je podle něj pokrytectví. Uvedl, že populisté těží z hrané lidovosti, ale ve chvíli, kdy se jich týká spravedlnost, neváhají využít imunitu, kterou běžní občané k dispozici nemají. Babišovi vzkázal, že jeho odmítavý postoj k vydání je pouze projevem nervozity, slabosti a strachu.

