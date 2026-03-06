Trump: Putin je připraven se dohodnout, teď se musí chopit iniciativy Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek znovu vyzval ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského, aby uzavřel dohodu s Ruskem. V rozhovoru pro server Politico Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin je připraven dosáhnout shody. Podle šéfa Bílého domu se musí Zelenskyj chopit iniciativy a zajistit, aby byla dohoda hotová.
Trump se ve svých vyjádřeních vrátil k rétorice, kterou používal již před rokem během napjatého setkání v Bílém domě. Tehdy společně s viceprezidentem JD Vancem veřejně kritizovali ukrajinského prezidenta a tlačili ho ke kompromisům. Současnou situaci Kyjeva popsal Trump jako oslabenou a naznačil, že Zelenskyj má nyní v rukou ještě méně karet než dříve.
Americký prezident dlouhodobě označuje podporu Ukrajině za plýtvání prostředky Spojených států. V minulosti se také opakovaně vyjadřoval s obdivem o Vladimiru Putinovi, kterého v srpnu 2025 pozval na Aljašku. Své nynější tvrzení o Putinově připravenosti k jednání však Trump nepodložil žádnými konkrétními důkazy.
Volodymyr Zelenskyj v reakci na aktuální dění uvedl, že Spojené státy a jejich spojenci na Blízkém východě naopak vyhledávají ukrajinské zkušenosti. Jde především o expertízu v boji proti íránským dronům Šáhed, které Rusko proti Ukrajině masivně nasazuje. Ukrajinský prezident potvrdil, že jej různé země požádaly o pomoc s obranou proti těmto bezpilotním letounům.
V posledních dnech vedl Zelenskyj hovory s lídry Spojených arabských emirátů, Kataru, Bahrajnu, Jordánska a Kuvajtu o možné spolupráci. Rusko od začátku invaze před více než čtyřmi lety vypálilo na ukrajinské území desítky tisíc Šáhedů. Írán nyní na společné americko-izraelské údery reaguje nasazením stejného typu dronů.
Mezitím ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní spořitelny. K incidentu mělo dojít v pátek brzy ráno, když pracovníci převáželi hotovost z Rakouska zpět na Ukrajinu. Sybiha tento krok označil za braní rukojmích a krádež peněz ze strany maďarského státu.
Obvinění přišlo poté, co maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že Budapešť použije politické a finanční nástroje, aby přinutila Ukrajinu k opětovnému otevření ropovodu Družba. Maďarsko zůstává jednou z mála evropských zemí, které si udržují blízké vztahy s Ruskem. Sybiha v souvislosti s Orbánovými kroky hovořil o státním terorismu a metodách kriminálních gangů.
Zprávy přišly také ze Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny, kterou drží ruské síly. Šéf ruské korporace Rosatom Alexej Lichačov oznámil, že opravářské čety obnovily vnější vedení Ferosplavna-1. Toto spojení s elektrickou sítí bylo mimo provoz téměř měsíc a opravy byly dokončeny ve čtvrtek odpoledne.
V krymském přístavu Sevastopol pak v pátek brzy ráno dopadl sestřelený ukrajinský dron vedle pětipatrové obytné budovy. Podle ruskem jmenovaného guvernéra Michaila Razvožajeva bylo při incidentu zraněno devět lidí a dům byl značně poškozen. Dron byl údajně naplněn výbušninami a kovovými úlomky.
