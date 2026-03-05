NATO údery na Írán podporuje, prohlásil Rutte. Aktivaci článku 5 ale nezvažuje

Mark Rutte, generální tajemník NATO
Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že sestřelení balistické rakety směřující na Turecko není bezprostředním důvodem k aktivaci článku 5 o vzájemné obraně. Rutte zdůraznil, že o tomto kroku v rámci Aliance nikdo nediskutuje. Podle jeho slov je nejdůležitější skutečností, že protivníci mohli v uplynulých hodinách vidět sílu a vysokou bdělost NATO, která se od sobotního vypuknutí krize ještě znásobila.

K incidentu došlo poté, co turecká strana oznámila, že alianční systémy protivzdušné obrany zlikvidovaly íránskou balistickou raketu mířící do tureckého vzdušného prostoru. Pro Turecko to znamenalo první přímé zatažení do blízkovýchodního konfliktu. Generální štáb íránských ozbrojených sil však v oficiálním prohlášení popřel, že by na svého souseda jakékoli střely vypálil, a deklaroval, že Islámská republika plně respektuje suverenitu spřáteleného Turecka.

Šéf NATO v Bruselu zároveň vyjádřil plnou podporu Spojeným státům v jejich úderech proti Íránu. Podle Rutteho se tato země stala hrozbou, která se nebezpečně blíží i evropskému kontinentu. Aliance tak dává jasně najevo, že stojí na straně Washingtonu v úsilí eliminovat íránské vojenské kapacity, které by mohly ohrozit bezpečnost členských států v Evropě.

Válka mezi USA a Íránem vstoupila do svého šestého dne a její dopady se již neomezují pouze na Perský záliv. Konflikt se rozšířil hlouběji do Asie a vyvolal otřesy na globálních finančních trzích. Dramatická situace nutí tisíce uvízlých turistů i místních obyvatel k pokusům o rychlý útek z regionu Blízkého východu, zatímco letecká a námořní doprava čelí masivním výpadkům.

Kromě napětí v Turecku se objevují zprávy o dalších útocích na tankery v Perském zálivu a o intenzivnějším bombardování Teheránu. Situace se vyostřuje i v jiných částech světa; USA potopily íránskou válečnou loď daleko od Zálivu a Ázerbájdžán pohrozil odvetou za útoky drony, které zranily několik lidí. Itálie mezitím oznámila vyslání humanitární pomoci do států Zálivu a na Kypr, které jsou zasaženy íránskými údery.

Mezinárodní společenství s napětím očekává další kroky klíčových hráčů. Britský premiér Keir Starmer na čtvrteční odpoledne svolal tiskovou konferenci, na které hodlá informovat o postoji Spojeného království k eskalujícímu násilí. V diplomatických kruzích v Rijádu byl navíc vyhlášen poplach a diplomaté dostali pokyn nevycházet z úkrytů kvůli potenciálnímu bezprostřednímu ohrožení.

NATO se snaží udržet balanc mezi demonstrací síly a snahou zabránit nekontrolovanému rozšíření války do Evropy. Mark Rutte v této souvislosti také podpořil francouzské plány na modernizaci jaderného arzenálu, ovšem s připomínkou, že americký obranný deštník zůstává pro Alianci i nadále tou nejvyšší bezpečnostní zárukou.

Válka mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem nabírá na obrátkách. Konflikt otevírá dveře čtvrté straně

