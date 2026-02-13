Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku

Generální tajemník NATO Mark Rutte zahájil své vystoupení v Mnichově ohlédnutím za bruselským ministerským jednáním. Podle jeho slov byla v sále cítit zásadní změna v přístupu přítomných lídrů. Rutte zdůraznil, že po celá desetiletí musela Evropa čelit stížnostem ze strany Spojených států kvůli nedostatečným výdajům na obranu, což se však po summitu v Haagu začalo rapidně měnit.
Tento posun v myšlení se podle šéfa Aliance projevil především v nebývalé jednotě a společné vizi všech členských států. Rutte prohlásil, že Evropa konečně začíná jednat a přebírá v rámci NATO mnohem výraznější vůdčí roli. Tato transformace je klíčová pro budoucí stabilitu celého transatlantického prostoru a ukazuje na rostoucí zodpovědnost evropských vlád.
V souvislosti s válkou na Ukrajině Rutte zopakoval, že podpora napadené země musí pokračovat a Aliance pro ni musí udělat ještě více. Zároveň však nešetřil ironií na adresu ruské armády, která podle něj vykazuje ohromující ztráty. Varoval také před tím, aby západní lídři podléhali ruské propagandě, která se snaží vykreslit agresora jako neporazitelnou mocnost.
Rutte se posměšně vyjádřil k tempu ruského postupu, když uvedl, že ačkoliv se Moskva snaží vypadat jako „mohutný medvěd“, po ukrajinském území se ve skutečnosti pohybuje rychlostí „zahradního šneka“. Tato poznámka vyvolala mezi přítomnými účastníky vlnu pobavení. Šéf NATO tím chtěl demonstrovat, že realita na bojišti neodpovídá ruským narativům o drtivé převaze.
Mnichovská bezpečnostní konference se letos koná za velmi přísných bezpečnostních opatření, která centrum města proměnila k nepoznání. Hotel Bayerischer Hof, kde se hlavní část programu odehrává, je obklopen několika vrstvami kontrolních stanovišť. Atmosféra v místě je napjatá a profesionální, což dokládá i složitý systém identifikačních karet, které regulují přístup do jednotlivých zón podle důležitosti hostů.
Kromě oficiálního programu, který bývá zveřejňován na poslední chvíli, hrají v Mnichově zásadní roli soukromá setkání. Podle analýz je veřejná část akce pouze špičkou ledovce. Mnohé evropské delegace mají na víkend naplánováno více než čtyřicet schůzek, od bilaterálních jednání až po neformální rozhovory v úzkém kruhu, kde se řeší ty nejcitlivější otázky světové bezpečnosti.
Do bavorské metropole již dorazil také americký ministr zahraničí Marco Rubio. Jeho letadlo přistálo na mnichovském letišti jen den poté, co byla doprava ochromena stávkou personálu společnosti Lufthansa. Rubio má před sebou sérii schůzek s evropskými ministry zahraničí, které předcházejí jeho očekávanému sobotnímu projevu, k němuž se upírá pozornost mnoha spojenců.
Před odletem Rubio naznačil, že jeho projev bude k evropským partnerům upřímný. Uvedl, že Evropané chtějí vědět, kam společné směřování povede, a Washington je připraven o této budoucnosti mluvit otevřeně. Zdůraznil, že Spojené státy jsou s Evropou hluboce a historicky propojeny a jejich budoucnost zůstává i nadále společná.
Na konferenci už dorazila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která vystoupila na doprovodné akci po boku Marka Rutteho a německého ministra zahraničí Johanna Wadephula. Tato akce, pořádaná vládní stranou CDU, se stala jednou z prvních platforem pro vyjádření transatlantické solidarity v letošním roce.
Mnichov se tak na tento víkend stal hlavním centrem světové diplomacie a obchodu s bezpečností. Představitelé států se zde snaží najít shodu v době, kdy se globální geopolitické uspořádání nachází v kritickém bodě. Klíčovým tématem zůstává schopnost Evropy postavit se hrozbám s vlastní vizí a odhodláním, aniž by se nechala zastrašit dezinformační kampaní protivníka.
Související
Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz
Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka
Mnichovská bezpečnostní konference (MSC) , Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii)
Aktuálně se děje
před 5 minutami
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď
před 19 minutami
Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz
před 37 minutami
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
před 1 hodinou
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
před 1 hodinou
Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk
před 2 hodinami
Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku
před 3 hodinami
Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny
před 4 hodinami
Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio
před 4 hodinami
Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž
před 5 hodinami
Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci
před 6 hodinami
Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce
před 7 hodinami
„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu
před 8 hodinami
Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky
včera
Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované
včera
FN Olomouc zareagovala na vyšetřování. Prozradila, co odhalilo její vlastní šetření
včera
Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5
včera
V Ondřejově našli po požáru lidské tělo. Svědci měli slyšet výbuchy
včera
Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry
včera
Počasí se o víkendu navrátí k zimě. Meteorologové už plánují výstrahu
včera
Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci
Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.
Zdroj: David Holub