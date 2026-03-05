Nebojím se vás, ale vy se bojte mě, řekl Babiš. Požádal poslance, aby ho nevydávali ke stíhání

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které se rozhoduje o osudu dvou klíčových postav současné vlády, byla zahájena za velké pozornosti médií i veřejnosti. Premiér Andrej Babiš i předseda dolní komory Tomio Okamura jsou přítomni v sále a odhodláni čelit žádostem o své vydání k trestnímu stíhání. Atmosféra v jednacím sále odráží hluboký příkop mezi vládní koalicí a opozicí, který se v průběhu dopoledne jen prohluboval.
Jako první vystoupil u řečnického pultu premiér Babiš, který úvod svého proslovu nečekaně věnoval aktuálnímu dění na Blízkém východě. Informoval o dosavadním průběhu repatriačních letů, kterých bylo podle jeho slov realizováno pět. Během tohoto hlášení si premiér nezapomněl pochválit svůj vlastní mikromanagement, kterým na operaci dohlíží, a zároveň vyjádřil lítost nad tím, že česká armáda v minulosti nepořídila pro podobné účely větší letadlo.
Následně však premiér přešel k hlavnímu bodu schůze, který označil za „velký den polistopadového kartelu“. Ve své obhajobě ostře odmítl jakékoli pochybení a prohlásil, že jeho politická dráha je naprosto čistá. Uvedl, že zatímco on se nebojí, ostatní by se měli bát jeho.
Podle Babiše je celá kauza Čapí hnízdo i problematika střetu zájmů pouze vykonstruovaným nástrojem jeho politických odpůrců, kteří se snaží zpochybnit výsledky voleb. Šel dokonce tak daleko, že prohlásil, že v České republice je možné si trestní stíhání objednat.
Babiš ve svém projevu nešetřil ani justici. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v jeho kauze označil za skandální a přímo osočil soudkyni, že se nekriticky ztotožnila s obžalobou. Podle jeho názoru mělo soudní jednání charakter „divadelního představení pro veřejnost“ a přirovnal současné dění k politickým procesům z dob totality. Zpochybnil také znalecké posudky a formální postupy soudu, přičemž zdůraznil, že nebýt jeho vstupu do politiky, nikdo by o žádné dotační kauze nikdy neslyšel.
Z premiérových slov jasně vyplynulo, že s vlastním vydáním nepočítá a považuje ho za nespravedlivé. Vyzval proto poslance, aby ho ke stíhání nevydávali. Přislíbil také pomoc své spoluobžalované paní Nagyové, které hodlá uhradit veškeré náklady na obhajobu. Sněmovně připomněl historickou statistiku, podle které v novodobých dějinách čeští poslanci nevydali celkem 17 zákonodárců. Své vystoupení uzavřel žádostí, aby ho poslanci nepodpořili v cestě před soud, a oznámil, že u následné debaty opozice již nebude přítomen.
Po premiérovi převzal slovo Tomio Okamura, který zvolil podobně útočnou rétoriku. Tvrdí, že mu hrozí stíhání pouze „za názor“, a naznačil, že Česká republika v současnosti postrádá parametry právního státu. Podstatou jeho problému je předvolební kampaň SPD, respektive plakát s protiimigrační tematikou, za který mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Okamura se v této souvislosti ptal, zda by byl v Česku kriminalizován i americký prezident Donald Trump za své ostré výroky na adresu migrantů.
Předseda SPD namísto vysvětlování detailů své kauzy raději hovořil o programu své partaje a koalice. Opozici obvinil, že ho chce zavřít do vězení za pravdivý názor, a slíbil, že pod taktovkou současné vlády se lidé již nebudou muset bát mluvit svobodně. S uspokojením také konstatoval, že z veřejného prostoru za jejich vlády zmizel pojem „dezinformace“, čímž v podstatě naznačil, že jakékoli tvrzení lze dnes vydávat za legitimní názor.
Závěrem svého vystoupení Okamura požádal o „klid na práci“. Vypočítal řadu pozitivních změn, které podle něj zemi pod vedením koalice ANO, SPD a Motoristů sobě čekají, pokud jejich představitelé nebudou muset čelit „zdržování“ v podobě soudních procesů. Opozici zkritizoval za to, že nemá vlastní program a pouze se snaží kriminalizovat úspěšné politiky.
