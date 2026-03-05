Napětí z války v Íránu se přenáší na další země. Kurdové se bojí o svůj sud

Prezident iráckého Kurdistánu Nechirvan Barzani vydal u příležitosti 35. výročí kurdského povstání z roku 1991 prohlášení, ve kterém se nepřímo vyjádřil k aktuálně eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě. Barzani zdůraznil, že region Kurdistánu musí i nadále zůstat klíčovým faktorem míru a stability. Podle jeho slov se toto území nesmí stát součástí žádného ozbrojeného konfliktu nebo vojenské eskalace, která by mohla poškodit životy a bezpečí tamních občanů.
Vůdce iráckých Kurdů dále apeloval na politickou jednotu a soudržnost všech sil v zemi. Ochrana územní celistvosti Kurdistánu a jeho ústavních výdobytků je podle něj možná pouze skrze společnou národní odpovědnost. Barzani věří, že připomínka historického povstání inspiruje současníky k překonávání výzev a k hlubšímu soužití a toleranci, což je jediná cesta k budování lepší budoucnosti pro příští generace.
Toto vyjádření přichází v době, kdy íránská armáda zintenzivnila své operace a podle dostupných zpráv zaútočila na velitelství íránských kurdských sil v severním Iráku. Teherán tak stupňuje útoky na kurdské oblasti na obou stranách hranice. Podle informací agentury AP se kurdské íránské disidentské skupiny sídlící v severním Iráku připravují na možnou přeshraniční vojenskou operaci přímo v Íránu, přičemž Spojené státy údajně požádaly irácké Kurdy o jejich podporu.
Napětí se však nepřenáší pouze do Iráku, ale zasahuje i další sousední země. Agentura Reuters s odvoláním na vládní zdroje informovala o dopadu raket a dronů v blízkosti letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan. Tyto útočné prostředky přiletěly ze směru od Íránu, přičemž zmíněné letiště se nachází jen zhruba deset kilometrů od íránských hranic.
Souběžně s těmito událostmi došlo k dalšímu incidentu v Perském zálivu, kde íránská státní média informovala o zásahu amerického ropného tankeru. Podle polooficiální tiskové agentury Tasnim byla loď v severní části zálivu zasažena střelou vypálenou jednotkami íránských Revolučních gard. Tanker po ranním útoku zachvátil požár, přičemž Spojené státy se k této události zatím bezprostředně nevyjádřily.
Íránské Revoluční gardy již dříve deklarovaly, že mají plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, který fakticky uzavřely pro export ropy a zemního plynu. Tato strategická úžina je přitom klíčová pro světové energetické trhy, jelikož skrze ni protéká přibližně pětina globální produkce ropy. Uzavření této cesty představuje zásadní problém pro mezinárodní obchod i energetickou bezpečnost mnoha států.
Americký prezident Donald Trump v reakci na íránské kroky v úterý uvedl, že je připraven nasadit americké námořnictvo k ochraně a doprovodu tankerů skrze tyto nebezpečné vody. Situace v oblasti tak zůstává extrémně vyhrocená a zapojení námořních sil Spojených států by mohlo znamenat další fázi v již tak rozsáhlém regionálním konfliktu.
Íránské revoluční gardy ve středu oznámily, že získaly plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, který je klíčovou tepnou pro světový obchod s ropou a zemním plynem. Podle agentury AFP představitel námořnictva gard Mohammad Akbarzadeh prohlásil, že jakékoli plavidlo pokoušející se o průjezd touto vodní cestou riskuje zasažení raketami nebo drony. V oficiálním prohlášení pro agenturu Fars uvedl, že průliv je nyní zcela pod nadvládou námořních sil Islámské republiky.
Zdroj: Libor Novák