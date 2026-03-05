Izraelská armáda opět udeřila v Íránu a Libanonu. Íránská armáda vyslala na Izrael rakety

Izraelská armáda a íránské síly pokračují v provádění vzájemných úderů v době, kdy ozbrojený konflikt na Blízkém východě dospěl do svého šestého dne. Izrael v rámci svých operací zasáhl cíle v Libanonu i přímo v Íránu, přičemž potvrdil zničení odpalovacího zařízení balistických raket v íránském městě Qom. Podle prohlášení izraelských obranných sil (IDF) bylo toto zařízení připraveno k okamžitému útoku na Izrael, přičemž další údery směřovaly na systém protivzdušné obrany v Isfahánu a výbuchy byly hlášeny také z Teheránu.

Íránská strana odpověděla nočním raketovým útokem na izraelské území, což vyvolalo aktivaci varovných sirén v Tel Avivu i Jeruzalémě. Na noční obloze byly k vidění exploze v momentě, kdy izraelská protivzdušná obrana zachycovala a likvidovala přilétající střely. Izraelský vojenský mluvčí naznačil, že úsilí zaměřené na íránské sklady raket a odpalovací místa přináší výsledky, a úřady díky poklesu intenzity palby začaly částečně uvolňovat některá bezpečnostní omezení pro veřejnost.

Napjatá situace v regionu má značný dopad na civilní obyvatelstvo v Libanonu, kde izraelské letectvo cílilo na jižní předměstí Bejrútu, považované za baštu hnutí Hizballáh. Libanonské úřady uvádějí, že v důsledku nové vlny bojů mezi Izraelem a Hizballáhem muselo své domovy opustit již více než 80 000 lidí. Podle ministerstva zdravotnictví si dva izraelské nálety poblíž cesty k bejrútskému mezinárodnímu letišti vyžádaly tři mrtvé a šest zraněných.

První evakuační let organizovaný britskou vládou, který měl dopravit britské občany z regionu zpět do vlasti, provázejí vážné komplikace. Letadlo, které mělo odstartovat z Ománu ve středu večer, zůstalo na zemi kvůli technické závadě, což ministerstvo zahraničí následně potvrdilo. Cestující, kteří museli strávit noc v hotelu na náklady vlády, neskrývali své rozhořčení, přičemž jeden z nich situaci pro BBC popsal jako naprostou frašku.

Zatímco britská evakuace čelí odkladům, izraelské letiště Ben Gurion bylo po pětidenní uzavírce znovu otevřeno. První repatriační spoj z Athén již v Tel Avivu přistál a místní aerolinky se nyní připravují na návrat přibližně 100 000 Izraelců, kteří zůstali uvíznutí v zahraničí po sobotním uzavření vzdušného prostoru. Provoz letiště je obnovován postupně a podléhá aktuálnímu vývoji bezpečnostní situace v zemi.

Ostatní letecké společnosti v regionu se rovněž snaží reagovat na krizi, například Qatar Airways oznámily operování mimořádných letů z Ománu a Saúdské Arábie do několika evropských metropolí včetně Londýna, Berlína či Madridu. Vlastní operace dopravce z Dauhá však zůstávají pozastaveny kvůli uzavření katarského vzdušného prostoru. Katar také preventivně evakuoval obyvatele žijící v blízkosti americké ambasády v Dauhá, což následuje po dronových útocích na americké diplomatické mise v jiných arabských zemích.

Vojenští činitelé Spojených států potvrdili identitu pátého vojáka zabitého při íránském dronovém útoku v Kuvajtu v úvodu války a pracují na potvrzení jména šesté oběti. Americké ministerstvo zahraničí vydalo varování pro své občany, aby Blízký východ neprodleně opustili, a od konce února se již domů vrátilo zhruba 17 500 Američanů. Vláda USA se snaží zajistit pro své lidi charterové lety i místa v komerčních spojích z Jordánska či Saúdské Arábie.

Politický rozměr konfliktu se projevil v americkém Senátu, kde zákonodárci hlasovali proti opatření, které mělo omezit pravomoci Donalda Trumpa při nařizování dalších vojenských akcí v Íránu. Návrh, který by vyžadoval souhlas Kongresu pro pokračování vojenských operací, neprošel poměrem hlasů 47 ku 53, přičemž hlasování kopírovalo stranické linie. Očekává se, že o stejné otázce bude v nejbližší době hlasovat také Sněmovna reprezentantů.

Humanitární situace v celé oblasti je nadále kritická, což dokládají zprávy o masivním pohybu obyvatelstva. Agentura OSN pro uprchlíky uvedla, že jen z Teheránu odešlo během prvních dvou dnů po zahájení americko-izraelských útoků přibližně 100 000 lidí. Vedle pozemních a vzdušných bojů hlásí britská námořní agentura UKMTO také velkou explozi na tankeru u pobřeží Kuvajtu, která způsobila únik ropy do moře.

V samotném Íránu podle informací lidskoprávních organizací přesáhl počet civilních obětí od začátku války tisícovku, přičemž další stovky úmrtí jsou prověřovány. Konflikt zasahuje i globální obchod, neboť podle Mezinárodní námořní organizace zůstává kvůli událostem v Hormuzském průlivu uvězněno přibližně 20 000 námořníků. Britské ministerstvo zahraničí k situaci s odloženým letem uvedlo, že odlet z Ománu se nyní očekává v průběhu dnešního dne.

