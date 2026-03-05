Počasí bude v příštím týdnu stabilní. Ranní a odpolední teploty se mají výrazně lišit

Příští týden má být ještě tepleji, než je zatím během prvního ryze březnového týdne. Maximální teploty budou stoupat až na 17 stupňů. Vyplývá to z aktuální předpovědi a výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů má být v úvodu příštího týdne jasno až polojasno. Postupně má přibývat oblačnosti, ale výskyt dešťových srážek a přeháněk bude ojedinělý. Noční minima se sice mohou přiblížit k nule, ale odpolední maxima budou výrazně vyšší. Ústav očekává, že teploty během dne vystoupají až na 17 °C.
Předpověď na pondělí:
Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při slabém větru zejména v západní polovině Čech místy až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s. Na Českomoravské vrchovině a během dne i ve východní polovině území vítr mírný jihovýchodní až jižní 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Výhled pro ČR od úterý do čtvrtka:
Jasno až polojasno. Během období přibývání oblačnosti, v závěru v Čechách ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C.
