Počasí bude do víkendu poměrně deštivé. Nejtepleji má být zítra

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. června 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

Nestabilní bude počasí ve zbytku pracovního týdne. Nejteplejším dnem bude čtvrtek, dnes a před víkendem by si lidé neměli doma zapomenout deštník. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové již v úterý konstatovali, že v následujících dnech bude počasí v Česku rozkolísané. "Středa bude chladnější a deštivá, čtvrtek teplejší a slunečnější a pátek opět chladnější a deštivější," uvedli na sociální síti X. 

Dnes bude nejtepleji ve Slezsku a na západě Čech, kde odpolední teploty dosáhnou 20 stupňů. Na většině území se očekává občasný déšť nebo přeháňky. Ve čtvrtek má být polojasno, ale postupem času bude přibývat oblačnosti. Maximální teploty vyšplhají na 26 °C. Páteční maxima se opět zastaví na dvacítce. Na většině území se přepokládají deštivé přeháňky. 

Předpověď na středu:

Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C.

Předpověď na čtvrtek:

Bude polojasno, ráno se ojediněle vytvoří mlhy, na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne a večer se v západní polovině Čech postupně objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, na východě a severovýchodě kolem 12 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, na západě kolem 20 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr 1 až 4 m/s, v Čechách během dne přechodně mírný 2 až 6 m/s.

Předpověď na pátek:

Bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, postupně na většině území déšť nebo přeháňky a ojediněle bouřky. Večer budou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C. Slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

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Zdroj: Libor Novák

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