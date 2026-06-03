Designové sprchové sety mění pravidla možností

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3. června 2026 13:18

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Paipai / stock.adobe.com

Koupelna není jen o očistě těla. Je zároveň místem, kde si dovolíme na chvíli zbavit se rolí, které po celý den převlékáme, poodstoupit od hektičnosti moderní doby a na chvíli spočinout jen se svými potřebami. Tato chvíle pomůže našemu tělu relaxovat a zahájit proces regenerace. Co nás v této snaze může podpořit? 

Abychom se v koupelně cítili příjemně, je dobré při výběru vybavení přihlížet nejen na funkční stránku, ale také na estetiku a vzájemnou harmonii prvků. Vybudovat osobitý prostor, jež potěší jak tělo, tak naše oči i mysl a vetknout koupelně výjimečný charakter vám může pomoci i designový sprchový set.

Sprchové sety: sázka na jistotu

Sprchové sety jsou odpovědí na otázku, jak povýšit koupelnu na domácí lázně. Obvykle sestávají z hlavové sprchy, ruční sprchy, sprchové tyče a sprchové baterie. Hlavní výhodou je jejich funkční i estetická kompatibilita. Naleznete je v různých variantách, ale mezi hlavní rozdělení patří sprchové sety podomítkové (součástí jsou pak i podomítková tělesa) a k instalaci na stěnu.

Pro zvýšení komfortu se doporučuje vybrat takový set, jehož součástí je termostatická sprchová baterie. Výhodou je vyšší bezpečnost (má bezpečnostní pojistku při nastavování teplot vyšších než 38 °C) i uživatelský komfort. Nastavená teplota proudu drží po celou dobu sprchování, výkyvy vodovodního řadu jsou regulovány prostřednictvím speciální jednotky v baterii.

Méně tradiční povrchové úpravy

Jednou z „nejjednodušších“ cest je sázka na méně tradiční povrchové úpravy. Vedle typického chromu můžete sprchové sety nechat oživit matně černou, kartáčovanou ocelí, zlatavými odlesky nebo dokonce povrchy, které mají strukturovaný charakter. Nalezneme i sprchové sety, jež jednotlivé dekory kombinují. Jakou atmosféru jednotlivé povrchy vytvářejí?

  • Matně černá – patří ke žhavým trendům, obzvlášť, je-li koupelna laděna do minimalistického nebo severského stylu. Působí elegantně a umí dobře pracovat s kontrasty – bílou sanitou či dřevem.
  • Kartáčovaná ocel – vytvářejí lehce technický dojem a jsou tedy vhodné do místností laděných do industriálního stylu. Skvěle působí s betonovými či kovovými doplňky či obklady s tímto dekorem.
  • Zlato, měď a bronz – zlaté metalické odlesky umí s prostorem zázraky. Víc než kde jinde ale platí, že méně je více. Nechte je vyniknout. Speciální dekor je pak kartáčované zlato, růžové zlato, zlato v barvě zapadajícího či vycházejícího slunce.
  • Bílá – bílá barva dodává lehkost. Bílé sprchové sety jsou vhodné do interiérů v pastelových barvách nebo v kombinaci se dřevem.

Ilustrační foto Ilustrační foto Foto: Naypong Studio / stock.adobe.com

Linie, které zaujmou vizuálně i prakticky

Sprchové sety se soustředí na krásu, ale také vysoký uživatelský komfort. Ruční sprchy bývají designovány tak, aby dobře padly do ruky a vy tak pohodlně ošetřili patřičné partie. Rukojeti a tlačítka termostatických baterií i ovládací páky u baterií pákových pak jsou vybaveny technologiemi, jež nastavování hodnot činí plynulým a bezpečným. Celkový vzhled sprchových setů však spoluvytváří atmosféru samotné místnosti. Co jednotlivé linie nabídnou prostoru?

  • Ultratenké hlavové sprchy – minimalismus vládne všemu, i sprchám. Tenký profil sprchové hlavice prostor odlehčí, dodá mu eleganci a nadčasovost. 
  • Hranaté linie – vaše koupelna bude působit sebevědomě, vy jednoduše víte, co chcete a nebojíte se jít za tím. Ostrost linií dává prostoru řád. Někomu může připadat prostor chladný, ale jiného potěší jasnost a nekomplikovanost. Pokud chcete dodat místnosti jemnost, zvolte zaoblené hrany.
  • Organické tvary – inspirace přírodou navozuje pocit klidu a přirozenosti. Oblé linie utěšují, hýčkají, hladí. Skvěle působí s dřevěnými doplňky, ale také jako kontrast například hranatým liniím dalšího vybavení.
  • Asymetrie či kombinace nečekaného – originální atmosféru nabízí sprchové sety, jež pracují s kombinacemi různých linií nebo dokonce určitou nesouměrností. Stanou se příjemnou dominantou prostoru.

Proudy síly 

Sprchové sety jsou výhodné zejména díky své nabídce proudů. Jsou obvykle navrženy tak, aby vás dokázaly povzbudit nebo naopak uklidnit. Aby vám jednoduše nabídly to, co v danou chvíli potřebujete.

  • Jemné proudy (Rain, SmartRain…) jsou určeny k relaxaci, neboť citlivě probouzí hluboká nervová zakončení a dochází k uvolnění svalů. Hlavové sprchy nabízí maximum zážitků díky proudu, který evokuje tropický déšť. Pakliže zvolíte dostatečně rozměrnou variantu hlavové sprchy, vaše tělo se zahalí do vodních paprsků.
  • Intenzivní proudy (Jet, Massage…) mají za cíl uvolnit ztuhlé velké svaly (šíje, záda, hýždě, stehna, lýtka). Neslouží k relaxaci a pozor bychom si měli dát na klouby nebo měkké části těla (břicho, ňadra…), tam mohou svou intenzitou ublížit.
  • Ekologický proud – je jistým typem proudu jemného, i když ne ve všech aspektech. Do vodních kapek se v tomto případě přimíchává vzduch, jež kapky zjemňuje. Ony se méně rozstřikují a očista je efektivnější a s menší spotřebou vody.

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Zdroj: Libor Novák

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