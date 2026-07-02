Forex v roce 2026: Jak se orientovat na trhu, kde pravidla píší centrální banky a geopolitika

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2. července 2026 12:44

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Purple trading

Centrální banky táhnou každá jinam, geopolitika přilévá olej do ohně a měnové kurzy se hýbou jako dlouho ne. Forex se v roce 2026 vrací do hry a s ním i otázka, jak a s kým ho obchodovat.

Co dělá letošní forex jiným

Hlavním motorem pohybů na devizovém trhu zůstávají centrální banky. Fed, ECB a Bank of Japan se letos nacházejí v odlišných fázích svého měnového cyklu, a právě tyto divergence vytvářejí na měnových párech trendy, se kterými se dá pracovat.

Kde konkrétně hledat příležitosti:

  • EUR/USD – odráží rozdílný výhled úrokových sazeb na obou stranách Atlantiku. Klíčový pár pro obchodníky sledující makroekonomický kalendář.
  • Japonský jen – reaguje na postupnou normalizaci politiky Bank of Japan po dekádách ultra-volné měnové politiky.
  • Páry s českou korunou – pohybují se v závislosti na rozhodování ČNB a domácích makroekonomických datech. Zajímavá volba pro české obchodníky.
  • Bezpečné přístavy (USD, CHF, JPY) – reagují na každou eskalaci geopolitického napětí v klíčových regionech.

„Forex je letos hlavně o pochopení toho, proč se centrální banky chovají tak, jak se chovají, a co to znamená pro vzájemné vztahy měn," říká Petr Lajsek, analytik Purple Trading. „Kdo sleduje makroekonomický kalendář a rozumí kontextu, má na forexu výraznou výhodu."

Pro aktivního obchodníka ale nestačí jen rozumět makro kontextu. Stejně důležité je mít k dispozici podmínky, které mu umožní na základě tohoto porozumění efektivně jednat. A právě tady se otevírá otázka, kterou řada obchodníků řeší nedostatečně – volba brokera.

Jak poznat kvalitního forex brokera

Ne každý broker nabízí stejné podmínky a ne každý je pro aktivního obchodníka vhodný. Rozdíly, které se na první pohled zdají marginální, v praxi rozhodují o výsledcích.

Na co se zaměřit při výběru:

  • Regulace – broker pod dohledem uznávaného regulátora (CySEC, FCA, BaFin) poskytuje ochranu vkladů a férové podmínky. Bez regulace je vše ostatní irelevantní.
  • Model exekuce – STP/ECN exekuce znamená, že broker přeposílá příkazy přímo na trh bez přeobchodování. V momentech vysoké volatility je to klíčové.
  • Spready a poplatky – obchodník by měl rozumět rozdílu mezi STP účtem s vyšším spreadem bez komisí a ECN účtem s úzkým spreadem a poplatkem za transakci. Každý model vyhovuje jinému stylu.
  • Platformy – MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader. Dostupnost analytických nástrojů a vlastních indikátorů.
  • Analytické zázemí – faktor, který řada srovnání přehlíží. Nejlepší broker se nepozná jen podle spreadové tabulky. Pravidelné komentáře k rozhodnutím centrálních bank a technické výhledy na klíčové páry jsou přidaná hodnota, která se přímo promítá do kvality obchodních rozhodnutí.

Purple Trading: Podmínky pro ty, kteří to myslí vážně

Purple Trading je licencovaný obchodník s cennými papíry, regulovaný CySEC (licence č. 271/15). Co klientům nabízí v praxi:

  • Přímý přístup na mezibankovní trh – STP a ECN exekuce bez přeobchodování.
  • Platformy MetaTrader 4, MetaTrader 5 i cTrader.
  • Spready na hlavních měnových párech patřící k nejkonkurenceschopnějším na trhu.
  • Analytický tým, který pravidelně poskytuje kontext k dění na forexu – od rozborů rozhodnutí centrálních bank po technické výhledy na klíčové instrumenty.

Forex odměňuje připravené

Devizový trh v roce 2026 nabízí příležitosti především těm, kteří k němu přistupují se znalostí kontextu, strategií a disciplínou. Úspěch na forexu není o jednom skvělém obchodu, ale o schopnosti rozhodovat konzistentně a mít po svém boku brokera, který v tom nepřekáží, ale vytváří podmínky, ve kterých vaše strategie může fungovat tak, jak má.

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