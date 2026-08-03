Čeští hasiči v akci ve Francii. Vodu si berou i u hollywoodských hvězd

Ohnivé peklo ve Francii trápí i hollywoodské hvězdy, které tam vlastní honosná sídla. K domům Brada Pitta či George Clooneyho se podívali i čeští hasiči. Ti už několik dní pomáhají francouzským kolegům v boji s ničivým živlem.
"Tohle by nevymyslel snad ani George Lucas," napsali čeští hasiči, kteří pomáhají s likvidací požárů ve Francii, v pátek na sociální síti X. Právě tam zmínili, že v rámci akce spoléhají i na spolupráci se slavnými hollywoodskými hvězdami.
"Naši hasiči ve Francii hasí i v okolí rezidencí Brada Pitta, George Clooneyho nebo George Lucase. A zatímco paparazzi by tam nabírali senzace, my z Bradova jezírka nabíráme vodu do bambi vaků," pochlubili se požárníci.
Francie v rámci unijního mechanismu požádala o pomoc další členské státy Evropské unie, protože požáry vyhnaly z domovů tisíce lidí. Češi vyslali modul leteckého hašení složený ze dvou pilotů, dvou techniků a trojice hasičů.
Samozřejmou součástí modulu je vrtulník určený pro hašení požárů v přírodním prostředí. I tentokrát jde o vrtulník BlackHawk soukromého provozovatele, který v Česku zajišťuje letecké hašení v rizikové sezóně a který kromě grantu rescEU-transition spolufinancuje i Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo vnitra ČR.
Ničivé požáry v souvislosti s horkým letním počasím momentálně trápí i další evropské státy, například Španělsko či Řecko.
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Zdroj: Libor Novák