Čeští hasiči v akci ve Francii. Vodu si berou i u hollywoodských hvězd

Lucie Podzimková

3. srpna 2026 22:02

Hasiči, ilustrační fotografie.
Hasiči, ilustrační fotografie. Foto: Martin Drahola / INCORP images

Ohnivé peklo ve Francii trápí i hollywoodské hvězdy, které tam vlastní honosná sídla. K domům Brada Pitta či George Clooneyho se podívali i čeští hasiči. Ti už několik dní pomáhají francouzským kolegům v boji s ničivým živlem. 

"Tohle by nevymyslel snad ani George Lucas," napsali čeští hasiči, kteří pomáhají s likvidací požárů ve Francii, v pátek na sociální síti X. Právě tam zmínili, že v rámci akce spoléhají i na spolupráci se slavnými hollywoodskými hvězdami. 

"Naši hasiči ve Francii hasí i v okolí rezidencí Brada Pitta, George Clooneyho nebo George Lucase. A zatímco paparazzi by tam nabírali senzace, my z Bradova jezírka nabíráme vodu do bambi vaků," pochlubili se požárníci.

Francie v rámci unijního mechanismu požádala o pomoc další členské státy Evropské unie, protože požáry vyhnaly z domovů tisíce lidí. Češi vyslali modul leteckého hašení složený ze dvou pilotů, dvou techniků a trojice hasičů. 

Samozřejmou součástí modulu je vrtulník určený pro hašení požárů v přírodním prostředí. I tentokrát jde o vrtulník BlackHawk soukromého provozovatele, který v Česku zajišťuje letecké hašení v rizikové sezóně a který kromě grantu rescEU-transition spolufinancuje i Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo vnitra ČR. 

Ničivé požáry v souvislosti s horkým letním počasím momentálně trápí i další evropské státy, například Španělsko či Řecko. 

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