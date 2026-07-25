Na Klatovsku hoří les. Platí třetí stupeň poplachu

Hasiči od sobotního odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Vyhlášen byl třetí stupeň poplachu, profesionálům pomáhají i dobrovolní hasiči. Událost se prozatím obešla bez zranění.
Hasiči vyjeli k požáru lesního porostu západně od Velhartic v sobotu odpoledne. Kvůli členitému skalnatému terénu a šíření požáru byl postupně vyhlášen až třetí stupeň požárního poplachu.
"Na místě zasahují profesionální i dobrovolné jednotky z širokého okolí. Bylo zřízeno čerpací stanoviště u rybníku Bušek a probíhá kyvadlová doprava vody. Do hasebních prací je nasazen také vrtulník Letecké služby Policie ČR s bambivakem," uvedl HZS Plzeňského kraje na facebooku.
Zásah je pro hasiče fyzicky velmi náročný, zatím se ale naštěstí nikdo nezranil. Úřady žádají veřejnost, aby se oblasti zásahu vyhnula a respektovala pokyny složek integrovaného záchranného systému.
Meteorologové v sobotu varovali před nebezpečím požárů v západních a severních Čechách. neděli se výstraha bude týkat západních, středních a severních Čech a místy i východních Čech.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.
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Požáry , Hasiči , Plzeňský kraj
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Zdroj: Libor Novák