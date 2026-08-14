Motocyklista Salač senzačně zvítězil na okruhu Silverstone. Vyhrál ve třídě Moto2

David Holub

14. srpna 2026 17:44

MotoGP, ilustrační fotografie.
MotoGP, ilustrační fotografie. Foto: motogp.com **www.motogp.com**

Český motocyklový sport si po letech připsal zase jednou velké vítězství na mezinárodní scéně. V rámci třídy Moto2 se v sobotu na legendárním okruhu v anglickém Silverstonu dočkal český jezdec prvního vítězství v závodě mistrovství světa po dlouhých 16 letech. Zatímco tehdy v roce 2010 se z triumfu na jednom ze závodů radoval Karel Abraham, až letos na jeho triumf dokázal navázat Filip Salač. Vylepšil tak tím také své dvě dosud pódiové umístění v této sezóně, které zaznamenal jednak v Maďarsku a jednak doma v Brně.

Salač vyjel do finálového závodu mistrovství světa v Silverstonu z šestého místa. Právě na takovou pozici se dostal po předešlé kvalifikaci. Zpočátku to nevypadalo, že by se měl posouvat v rámci startovního pole dopředu, naopak nejprve v průběžném pořadí o jednu pozici klesl. Když se jelo sedmé kolo, tak se vrátil zpátky na šestou pozici, aby tam setrval dalších několik kol. „Úplně se mi nepovedl start. Viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že pak budu mít výhodu se zadním kolem. Jen jsem se snažil, aby mi ti první neujeli, což se povedlo. A díky chybám soupeřů, kteří mi trošičku udělali cestičku dopředu, jsem se posouval,“ nechal se slyšet Salač v pozávodním rozhovoru pro Nova sport.

Situace se pro něj začala měnit k lepšímu až v době, kdy do konce závodu zbývala tři kola. Právě tehdy se prodral na třetí příčku a na další posun si musel počkat až do nájezdu do posledního kola. To na cílové rovince využil dokonale chyby Manuela Gonzáleze, lídra průběžného celkového pořadí, když ho předjel a dostal se tak na první místo. V závěru pak několikrát odrážel ataky dvojice španělských jezdců Iván Ortolá-Álex Escrig. Odrážel je natolik úspěšně, že pomyslnou cílovou pásku nakonec protnul jako první. To se mu tak stalo poprvé v jeho kariéře, přestože v minulosti už byl na stupních vítězů hned šestkrát.

„Nemám slov. Byla to dlouhá cesta. Čekal jsem na to 24 let. Závod byl úžasný, byl slušný, snažil jsem se neudělat chybu. A dokázal jsem to, pořád tomu nemůžu uvěřit, že jsem vyhrál. Tolik let jsem bojoval, tvrdě pracoval a teď jsem první, jsem vítěz Grand Prix, první český vítěz Grand Prix po mnoha letech. A doufám, že to není naposledy,“ neskrýval Salač své nadšení po závodě a pokračoval: „Tohle bylo jako sen. Je to nejlepší den v mém životě. Ale jdeme dál. Zůstat nohama na zemi a vzhůru do příštího závodu.“

Na jeho počest pak zazněla na okruhu v Silverstonu česká hymna, během níž bylo na Salačovi vidět, jak je z toho všeho naměkko. „Teď je potřeba zůstat nohama na zemi, abychom udrželi tohle tempo až do konce sezony. Čuchnul jsem si k prvnímu místu, tak to budu chtít už pořád. Moc mi na tom záleží a dám všechno do dalších závodů,“ řekl dále Salač.

Jednalo se o jeho třetí pódiové umístění v rámci letošní sezóny. Před tímto závodem v Silverstonu se totiž na pódium dostal ještě v Maďarsku, kde skončil jako druhý, a začátkem června se pak neztratil ani doma v Brně, kde pro změnu skončil na třetím místě.

Připomeňme, že v kategorii Moto2 skončil na druhém místě v Thajsku (2022) a ve Francii (2023). Jako třetí se pak umístil na závodě v Japonsku (2024). V nejnižší kategorii Moto3 ještě skončil druhý na závodě ve Francii v roce 2021.

Konečné výsledky Velké ceny Británie silničních motocyklů v kategorii Moto2 (8.8.2026):

Moto2: 1. Salač (Kalex) 35:01,869, 2. Ortolá (Šp./Kalex) -0,303, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,652, 4. Holdago (Šp./Kalex) -1,743, 5. Guevara (Šp./Boscosuro) -2,555, 6. López (Šp./Kalex) -6,201

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