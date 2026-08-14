Evropská ekonomika dostala pomyslnou ránu do obličeje. A hned dvakrát za sebou

Evropská ekonomika čelí souběhu vážných komplikací způsobených extrémním počasím a dopady války v Íránu, které doplňují tlak amerických cel a čínské konkurence. Vlny veder nutí evropské státy k drastickým opatřením v energetice i zemědělství. Rumunský státní výrobce elektřiny Nuclearelectrica musel odpojit svůj jediný funkční reaktor kvůli rekordně nízké hladině Dunaje, který je klíčový pro chlazení zařízení. Země vyhlásila stav energetické nouze a vyzvala firmy i domácnosti k dobrovolnému omezení spotřeby.
K omezení výkonu jaderných elektráren musela z důvodu vysokých teplot a nízké hladiny řek přistoupit také Francie a Maďarsko. Sucho navíc podporuje vznik rozsáhlých požárů a ničí úrodu, což hrozí dalším růstem cen potravin. Podle odhadů nizozemské banky Triodos Bank by letošní parné léto mohlo evropskou ekonomiku stát až 180 miliard eur, což odpovídá zhruba jednomu procentu HDP celé Evropské unie. Největší hospodářské škody způsobuje pokles produktivity práce společně s poruchami v zemědělství, energetice a dopravě.
Rozsáhlé oblasti Evropy zasažené vlnami extrémních veder zaznamenaly rekordně teplé měsíce. Zvýšená varování před extrémním horkem vyhlásily úřady v Británii, Francii, Španělsku i Itálii. V Paříži musely turistické dominanty jako Eiffelova věž nebo muzeum Louvre v některých dnech zavírat předčasně. Ačkoliv někteří analytici poukazují na zlepšenou důvěru podnikatelů a růst HDP v první polovině roku, vysoké teploty zůstávají významnou hrozbou pro stabilitu trhu.
Evropské domácnosti i firmy čelí vyhlídce na výrazné zvýšení účtů za energie během nadcházející zimy. Ceny termínových kontraktů na zemní plyn se vyšplhaly na nejvyšší úroveň od začátku konfliktu v Íránu a dosáhly téměř dvojnásobku hodnot z téhož období předchozího roku. Válka na Blízkém východě výrazně omezila dostupnost nákladů zkapalněného plynu, což zvyšuje riziko nového energetického nedostatku. Vlny veder zároveň zvýšily poptávku po klimatizaci, čímž stoupá spotřeba plynu v době, kdy je nutné doplňovat zásoby na zimu.
Zásobníky plynu napříč Evropskou unií byly naplněny pouze z 59 procent, což představuje podprůměrnou hodnotu pro toto období. Tato úroveň odpovídá situaci z léta před zahájením omezení vývozu ze strany Ruska. Analytici upozorňují, že trh se zemním plynem v Evropské unii zůstává vůči zimní poptávce velmi zranitelný. Problém s doplňováním zásob prohlubuje skutečnost, že Hormuzským průlivem prochází jen minimální množství tankerů se zkapalněným plynem.
Nízký stav vody nepostihl pouze Dunaj, ale i další klíčové evropské vodní cesty. V Německu rekordně nízká hladina Rýna komplikuje přepravu průmyslového zboží, oceli a chemických surovin. Ekonomové z banky ING odhadují, že omezení dopravy na Rýnu může snížit růst německého HDP o 0,3 procentního bodu. Chemický koncern BASF již varoval před možným neplněním některých zakázek a musel přesunout část přepravy na železnici, silnici a speciální lodě s nízkým ponorem.
Evropská komise dříve uvedla, že členské státy by měly do roku 2050 investovat přibližně 70 miliard eur ročně do adaptace na klimatické změny. Tyto výdaje představují značnou zátěž pro státní rozpočty, na což některé soukromé podniky reagují vlastními inovativními kroky. V Anglii například rodinná farma Rookery Farm přešla na sklizeň plodin ve tři hodiny ráno. Tento noční postup má zajistit, aby si sklizené plodiny udržely potřebnou vlhkost a splnily jakostní požadavky zákazníků.
Odborníci podle CNN sice poukazují na vysoké ceny energií, zároveň však zdůrazňují, že současná situace nedosahuje rozměrů krize po ruské invazi na Ukrajinu. Celková poptávka po plynu v Evropě je dnes přibližně o 20 procent nižší než v předchozích letech díky úsporám a snížení dovozu z Ruska. Přesto se referenční cena plynu pohybuje na vysoké úrovni 61 eur za megawatthodinu. Analytici varují, že pokud zůstane Hormuzský průliv uzavřen i během zimních měsíců, ceny energií mohou vzrůst na extrémní hodnoty.
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Zdroj: Libor Novák