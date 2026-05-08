Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Libor Novák

8. května 2026 16:04

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

Cesta od válečného konfliktu v Perském zálivu k ceně ranního pečiva vede přes tři logické kroky. Plyn se mění v hnojivo, hnojivo vyživuje plodiny a plodiny se následně stávají potravou. Celý tento cyklus trvá měsíce a současná stabilita cen na pultech odráží pouze fakt, že zboží bylo vyrobeno ze surovin nakoupených ještě před vypuknutím krize.

Evropa je v produkci dusíkatých hnojiv sice soběstačná, ale k jejich výrobě nezbytně potřebuje zemní plyn, který dováží. Odvetné útoky Íránu a následné uzavření strategického Hormuzského průlivu způsobily šok na energetických trzích. Cena plynu vyskočila o 59 procent a ceny některých hnojiv, například močoviny, vzrostly v Německu z původních 370 na současných 550 eur za tunu.

Zatímco rostoucí náklady na paliva pocítí spotřebitelé už koncem léta, dopad drahých hnojiv přijde mnohem později. Většina evropských zemědělců měla pro letošní jaro zásoby zajištěné předem, což jim poskytlo dočasný polštář. Problém ale nastává nyní, kdy farmáři začínají objednávat hnojiva pro podzimní setbu za válečné ceny, které se jim při současných výkupních cenách pšenice nevyplácejí.

Situace nutí zemědělce k těžkým rozhodnutím. Někteří drasticky omezují používání dusíku, jiní přecházejí na plodiny, které hnojení tolik nevyžadují. Oba tyto postupy však nevyhnutelně povedou k mnohem menší sklizni v roce 2027. Právě tehdy se naplno projeví nedostatek potravin a jejich vysoká cena zasáhne peněženky koncových zákazníků.

Některé země pociťují krizi dříve než ostatní. Například Irsko nemá téměř žádný domácí průmysl na výrobu hnojiv a tamní farmáři obvykle nakupují průběžně od února do září. Protože se nepředzásobili, musí již nyní akceptovat vysoké tržní ceny. Podobně je na tom Švédsko, kde tamní farmářská federace odhaduje, že válka již odčerpala 12 procent jejich celkových zisků.

Evropská komise se snaží na situaci reagovat. Zemědělský komisař Christophe Hansen má v plánu představit rozsáhlý akční plán, který se zaměří na snížení závislosti na dovozu a podporu domácí výroby hnojiv. Problémem je však čas. Výstavba nové továrny na hnojiva trvá roky, což neřeší akutní krizi, které čelí farmáři rozhodující o osivu pro příští sezónu.

Situaci komplikuje i evropská klimatická politika. Od začátku roku platí uhlíkové clo (CBAM), které uvaluje přirážky na dovoz hnojiv ze zemí s mírnějšími ekologickými pravidly. Zatímco Francie nebo Itálie volají po jeho dočasném pozastavení, aby farmářům ulehčily, země jako Polsko a Německo trvají na jeho zachování kvůli ochraně vlastních výrobců. Komise v této otázce zůstává rozpolcená.

Podobné problémy řeší i Spojené státy, kde prezident Donald Trump viní z vysokých cen hnojiv monopoly a do regionu vysílá námořnictvo. Američtí farmáři mají méně času na vytváření zásob než ti evropští, a tak jich již nyní 70 procent uvádí, že si nemohou dovolit nakoupit potřebné množství hnojiv. Očekává se, že letošní úroda pšenice v USA bude nejmenší za více než sto let.

Globální dopady jsou ještě drsnější. Světový potravinový program varuje, že pokud válka potrvá i ve druhé polovině roku, může do stavu akutní potravinové nejistoty upadnout dalších 45 milionů lidí. Rozvojové země jako Etiopie nebo Brazílie nemají k hnojivům z oblasti Perského zálivu žádnou rozumnou alternativu a situaci navíc zhoršuje Čína, která výrazně omezila export vlastních fosfátů a dusíku, aby zajistila svůj domácí trh.

22. dubna 2026 17:20

Lufthansa kvůli cenám paliva ruší 20 000 letů. Počítejte se zdražením, varují další aerolinky

Související

Ropná rafinerie

Válka v Íránu se začíná propisovat do cen ropy a plynu. Zdražit mohou i potraviny

Ceny zemního plynu zažívají v těchto hodinách strmý nárůst a dosáhly nejvyšší úrovně od konce roku 2022. Cena za termální jednotku (therm) plynu se vyšplhala na hodnoty srovnatelné s obdobím těsně po ruské invazi na Ukrajinu, kdy se Evropa potýkala s energetickou krizí. Od pondělního znovuotevření trhů se ceny více než zdvojnásobily v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě.

Více souvisejících

potraviny jídlo Obchody

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Hantavirus

Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný

Světové zdravotnické úřady jsou v pohotovosti kvůli nečekanému ohnisku hantaviru, které se rozšířilo mezi lidmi spojenými s výletní lodí MV Hondius. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila pět případů nákazy, přičemž existuje podezření, že se virus mohl šířit přímo mezi lidmi na palubě. Od poloviny dubna již v souvislosti s touto lodí zemřeli tři lidé.

před 4 hodinami

Připomínka konce II. světové války na pražském Vítkově Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.

před 6 hodinami

MV Hondius

Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.

před 7 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě

Páteční schůzka na Pražském hradě začala pro premiéra Andreje Babiše drobným napomenutím. Předseda vlády totiž na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil o patnáct minut později, než bylo domluveno. Prezident na zpoždění upozornil hned při přivítání, na což premiér reagoval pouze stručnou poznámkou, že mu to časově nevyšlo, aniž by se za pozdní příchod omluvil.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.

před 10 hodinami

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.

včera

Letadla, ilustrační foto

Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí

Letecká společnost KLM potvrdila, že na palubě letu z jihoafrického Johannesburgu do Amsterdamu, kterým měla cestovat žena nakažená hantavirem, se nacházelo celkem 388 osob. Incident se odehrál 25. dubna a vyvolal rozsáhlá preventivní opatření ze strany nizozemských zdravotnických úřadů. Mezi lidmi na palubě bylo kromě cestujících také čtrnáct členů posádky.

včera

Prezident Trump Prohlédněte si galerii

NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor

Americký prezident Donald Trump musel nečekaně zastavit operaci „Projekt Svoboda“, jejímž cílem bylo prolomit íránskou blokádu v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný průjezd lodí. K tomuto náhlému obratu došlo pouhých 36 hodin po spuštění akce poté, co klíčový spojenec v Perském zálivu – Saúdská Arábie – zablokoval americké armádě přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru.

včera

Po cestujících z MV Hondius pátrají úřady z celého světa. Kolik jich je přitom nikdo neví

Zdravotní úřady po celém světě zahájily rozsáhlé pátrání po desítkách cestujících, kteří opustili výletní loď MV Hondius zasaženou hantavirem. K výstupu skupiny pasažérů došlo 24. dubna na odlehlém ostrově Svatá Helena v jižním Atlantiku, tedy dříve, než byla nákaza oficiálně potvrzena.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy