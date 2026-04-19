V Rakousku se objevila nebezpečná dětská výživa. Případ se řeší i v Česku

Lucie Podzimková

19. dubna 2026 11:26

Supermarket Spar Foto: Adam Mráček / INCORP images

Výrobce dětské výživy HiPP stahuje celou šarži dětské výživy, kterou prodával v supermarketech Spar v sousedním Rakousku. Panují obavy z kontaminace, uvedla BBC. Případ vzala na vědomí i česká policie. 

Jde o problémovou šarži dětské výživy s mrkví a bramborami. Konzumaci by mohla vést k tomu, že děti budou ohroženy na životě. "Nemůže být vyloučeno, že kvůli externímu vlivu je součástí nebezpečná substance," uvedla firma.

Ačkoliv se problém má týkat pouze jedné příchuti dětské výživy, společnost nechala z více než 1500 obchodů řetězce Spar v Rakousku stáhnout všechny své výrobky. HiPP zdůraznil, že výrobků prodávaných v ostatních zemích se kauza netýká.

Případ i tak vzala na vědomí česká policie. "Případem se zabývají jihomoravští kriminalisté a Krajské státní zastupitelství si vyhradilo právo na poskytování informací. Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou," napsali policisté na sociální síti X. 

Rakouští policisté vyzvali veřejnost, aby poskytla jakékoliv informace k případu. Spar zároveň vzkázal svým zákazníkům, že mohou nebezpečnou výživu vrátit a dostanou všechny peníze nazpět. 

Incident přichází několik měsíců poté, co společnosti Nestle a Danone nechaly stáhnout své výrobky z trhu ve více než 60 zemí světa v obavách z kontaminace. Do výrobků se dostal toxin, který mohl způsobit zvracení. 

Ropná rafinerie

Válka v Íránu se začíná propisovat do cen ropy a plynu. Zdražit mohou i potraviny

Ceny zemního plynu zažívají v těchto hodinách strmý nárůst a dosáhly nejvyšší úrovně od konce roku 2022. Cena za termální jednotku (therm) plynu se vyšplhala na hodnoty srovnatelné s obdobím těsně po ruské invazi na Ukrajinu, kdy se Evropa potýkala s energetickou krizí. Od pondělního znovuotevření trhů se ceny více než zdvojnásobily v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
Vladimir Putin Původní zpráva

Britský expert pro EZ: Globální potravinová bezpečnost bude stabilní, rizikem ale zůstává Putin

Globální potravinová bezpečnost zůstává podle britského biologa a odborníka na potravinové systémy Tima Bentona relativně stabilní, především proto, že současné geopolitické otřesy zatím nepřerostly do scénáře s přímým dopadem na širší evropský prostor. Benton exkluzivně pro EuroZprávy.cz upozornil, že zásadní hrozbu by představovala pouze výrazná eskalace války ze strany Vladimira Putina.

Více souvisejících

potraviny jídlo Obchody Spar Rakousko Policie ČR děti

