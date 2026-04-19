Výrobce dětské výživy HiPP stahuje celou šarži dětské výživy, kterou prodával v supermarketech Spar v sousedním Rakousku. Panují obavy z kontaminace, uvedla BBC. Případ vzala na vědomí i česká policie.
Jde o problémovou šarži dětské výživy s mrkví a bramborami. Konzumaci by mohla vést k tomu, že děti budou ohroženy na životě. "Nemůže být vyloučeno, že kvůli externímu vlivu je součástí nebezpečná substance," uvedla firma.
Ačkoliv se problém má týkat pouze jedné příchuti dětské výživy, společnost nechala z více než 1500 obchodů řetězce Spar v Rakousku stáhnout všechny své výrobky. HiPP zdůraznil, že výrobků prodávaných v ostatních zemích se kauza netýká.
Případ i tak vzala na vědomí česká policie. "Případem se zabývají jihomoravští kriminalisté a Krajské státní zastupitelství si vyhradilo právo na poskytování informací. Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou," napsali policisté na sociální síti X.
Rakouští policisté vyzvali veřejnost, aby poskytla jakékoliv informace k případu. Spar zároveň vzkázal svým zákazníkům, že mohou nebezpečnou výživu vrátit a dostanou všechny peníze nazpět.
Incident přichází několik měsíců poté, co společnosti Nestle a Danone nechaly stáhnout své výrobky z trhu ve více než 60 zemí světa v obavách z kontaminace. Do výrobků se dostal toxin, který mohl způsobit zvracení.
Související
potraviny jídlo , Obchody , Spar , Rakousko , Policie ČR , děti
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda
před 1 hodinou
V Rakousku se objevila nebezpečná dětská výživa. Případ se řeší i v Česku
před 1 hodinou
Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích
před 2 hodinami
Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka
před 3 hodinami
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
před 4 hodinami
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Aktualizováno včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
včera
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
včera
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
včera
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
včera
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
včera
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
včera
Pohřeb Jana Potměšila bude veřejný. Proběhne ve známém pražském kostele
včera
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
včera
Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu
včera
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
včera
Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený
včera
Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas
včera
Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem
včera
Praha otevřela nový most přes řeku. Od víkendu slouží běžnému provozu
Praha se dočkala nového mostu přes Vltavu. Dvorecký most se slavnostně otevřel v pátek, dnes poprvé slouží i běžnému provozu. Most slouží městské hromadné dopravě, pěším, cyklistům a složkám IZS. Pro osobní automobilovou dopravu není určen.
Zdroj: Jan Hrabě