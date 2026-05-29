Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu

Libor Novák

29. května 2026 13:44

Hormuzský průliv Foto: NASA

Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření strategického Hormuzského průlivu a zahájení rozhovorů o jaderném programu, jak uvádějí američtí představitelé. Zvažované memorandum o porozumění nicméně prezident Donald Trump prozatím nepodepsal. Oficiální zástupci Teheránu se k této potenciální dohodě dosud nevyjádřili a íránská média upozorňují, že text ještě nebyl definitivně schválen.

Americký viceprezident JD Vance potvrdil, že obě strany dál diskutují o několika konkrétních formulacích, ale v mírových rozhovorech dělají pokroky. Podle dostupných zdrojů by předběžný dokument zahájil šedesátidenní období dalších vyjednávání o jaderném programu Teheránu. Cílem těchto následných schůzek má být vyřešení hlavních překážek bránících konečnému mírovému usnesení, kterým je zejména osud íránských zásob uranu.

Mezitím námořnictvo íránských Islámských revolučních gard vypálilo varovné výstřely na čtyři plavidla v blízkosti Hormuzského průlivu. Podle prohlášení na spřízněném telegramovém účtu se tyto lodě pokoušely projít vodní cestou bez předchozí koordinace nebo povolení. Tento incident se odehrál v době, kdy se Washington a Teherán snaží přiblížit k dohodě, která by oboustranné blokády průlivu zrušila a zajistila svobodnou plavbu.

Zprávy o možném posunu v diplomatických jednáních okamžitě ovlivnily energetické trhy a vedly k poklesu cen ropy. Globální ropa Brent oslabila o 1,6 % na hodnotu 92,21 dolaru za barel, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate zaznamenala pokles o 1,53 % na 87,54 dolaru za barel. Analytici z Deutsche Bank upozornili, že titulky o blížící se dohodě pomohly stlačit ceny dolů a že za celý květen ropa odepsala přes 18 %, což představuje nejvýraznější měsíční propad od začátku pandemie covidu-19.

Hlavní evropský ekonom investiční banky Jefferies Mohit Kumar uvedl, že realizace jakékoliv dohody s sebou stále nese rizika, protože není zcela jasné, zda v Íránu existuje jednotná fronta schopná činit taková rozhodnutí. Přesto vyjádřil optimismus ohledně toho, že výsledná dohoda nakonec průliv otevře. To by následně zmírnilo tlak na ceny strategické suroviny i na celou globální ekonomiku.

Zásadním bodem budoucích rozhovorů zůstává osud vysoce obohaceného uranu, u kterého se očekává debata o předání nebo naředění zásob vyčištěných na úroveň 60 %. Vysoce postavený íránský představitel Ebrahim Azizi, který vede parlamentní komisi pro národní bezpečnost, však v rozhovoru pro ruskou tiskovou agenturu RIA Novosti rázně odmítl, že by Teherán plánoval tyto materiály převézt do zahraničí. Podle jeho slov Írán nemá v úmyslu předat svůj obohacený uran žádné třetí zemi.

Teherán dlouhodobě opakuje, že se svých zásob obohaceného uranu nevzdá, přičemž soustavně trvá na tom, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně. Otázka naložení s tímto materiálem tak zůstává nevyřešená a bude tvořit klíčovou součást nadcházejících diplomatických přelíčení. Americký viceprezident JD Vance v této souvislosti poznamenal, že je stále nejasné, zda prezident Donald Trump memorandum nakonec podepíše, jelikož body týkající se jaderného programu jsou stále v pohybu.

Prezident Donald Trump navíc začátkem tohoto měsíce pohrozil, že pokud rozhovory selžou, je připraven k zajištění uranu nasadit vojenskou sílu. Podle informací stanice CNN z března letošního roku již armádní plánovači prověřovali různé varianty takového zásahu přímo v íránském komplexu v Isfahánu. Analýzy tehdy ukázaly, že operace by mohla vyžadovat stovky až tisíce vojáků a nesla by s sebou riziko vysokého počtu obětí.

Vytvoření bezpečného perimetru pro práci specialistů v Isfahánu by znamenalo masivní přítomnost armády přímo na místě. Kromě nasazení vojáků by bylo nutné dopravit do oblasti specializovanou techniku a vybavení určené pro manipulaci s nebezpečným radioaktivním materiálem. Tyto logistické a bezpečnostní nároky podtrhují rizika, která by doprovázela případný nezdar současného diplomatického úsilí.

Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem

Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem

Americký prezident Donald Trump nechal mezi své spojence včetně Izraele rozeslat návrh mírové dohody s Íránem. Tento krok přichází v době, kdy se obě strany konfliktu snaží zabránit tomu, aby nová porušení příměří eskalovala mimo kontrolu a zhatila možnost dosažení konečné shody. V úsilí o urychlení probíhajících vyjednávání má v pátek pákistánský ministr zahraničí Mohammad Ishaq Dar odletět do Washingtonu, kde se setká se svým americkým protějškem Marcem Rubiem.
Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se nacházejí ve velmi nepřehledném a napjatém stadiu, kdy dosavadní příměří čelí vážným zkouškám. Přestože klid zbraní, který vstoupil v platnost 8. dubna, trvá již přes sedm týdnů a je výrazně delší než předchozí intenzivní boje, obě strany v posledních dnech přistoupily k odvetným vojenským akcím.

Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?

Po nedávném summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem se pozornost opět obrátila k podpoře, kterou Washington poskytuje Tchaj-wanu, a k dodávkám amerických zbraní tamní vládě. Hned v první den rozhovorů adresoval Si Ťin-pching svému americkému protějšku varování, že Tchaj-wan představuje nejvýznamnější otevřenou otázku mezi oběma mocnostmi a při nesprávném přístupu může vyústit ve velmi nebezpečnou situaci. Prezident Trump následně odložil podpis zbrojního kontraktu za 14 miliard dolarů, který nedávno schválil Kongres, a označil ho za velmi dobrou vyjednávací kartu pro svá jednání s Pekingem.

Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo

Nedostatek času a striktní právní omezení, v jejichž rámci musí armáda v době míru fungovat, byly hlavními důvody, proč nebylo sestřeleno ruské bezpilotní letadlo v rumunském městě Galați. Brigádní generál Gheorghe Maxim uvedl, že prvním zásadním limitem je legislativa, která vojákům zakazuje zahájit palbu způsobem, jenž by jakkoli zasáhl do vzdušného prostoru sousedního státu. Zneškodnění vzdušného cíle navíc vyžaduje určitou časovou lhůtu pro detekci, identifikaci a samotný zásah, přičemž čtyři minuty, které měla obrana k dispozici, představovaly extrémně krátký úsek.

Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení

Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.

Ruský bezpilotní letoun se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska

Obytný dům v Rumunsku zasáhl ruský dron s výbušninami. Několik zraněných

Ruský bezpilotní letoun, který byl součástí nočního vzdušného úderu zacíleného na Ukrajinu, se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska. Tamní úřady incident potvrdily s tím, že při nárazu utrpěli zranění dva lidé. Oficiální prohlášení Bukurešti tento incident ostře odsoudilo a označilo jej za nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy.

Počasí může být po víkendu bouřlivé, ukazuje předpověď

Evidentní změnu už má přinést víkendové počasí. Bude sice nadále teplo, ale očekávají se i srážky. Pršet by pak mělo i v příštím týdnu, to nejvíce deště přinesou bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zemřela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová

Hned dvě smutné zprávy zasáhly ve čtvrtek českou uměleckou obec. Ve věku 91 let zemřela zpěvačka, šansoniérka a herečka Věra Nerušilová, o které se tradovalo, že má možná vůbec nejnižší ženský hlas v Česku. 

MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil

Poslední zápasy ve skupině (a nejen ty) naznačily, že to v kritickém čtvrtfinálovém zápase – pokud nastoupí proti silnějšímu soupeři – budou mít svěřenci kouče Radima Rulíka velice těžké. To se také potvrdilo. Dosavadní výkony českého týmu ve skupinové fázi zkrátka nenabízely příliš důvodů proto, aby čtvrtfinále bylo úspěšné. V Curychu proti Finsku se prakticky na nic zvláštního čeští hokejisté nezmohli a během zápasu nenastal jakýkoliv souvislejší český tlak. I proto je tak výsledek 4:1 pro Finsko jasným vyústěním českého marasmu.

Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO

Nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že se jeho země připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento krok znamená zásadní obrat oproti politice předchozího ministerského předsedy Viktora Orbána, který vstup do této instituce dlouhodobě odmítal s argumentem, že by to narušilo národní suverenitu. Maďarsko tak dosud patřilo k několika málo členským státům Evropské unie, které stály mimo tento unijní orgán zaměřený na boj proti podvodům.

Stát lidem nabídne bezúročné úvěry. Na rekonstrukci domu až dva miliony, na byt ani ne polovinu

Domácnosti plánující energetické úspory budou moci využít nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Na celkovou modernizaci rodinného domu stát umožní získat bezúročnou půjčku dosahující až dvou milionů korun. V případě bytových domů se počítá s finanční podporou do výše 750 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Pro sociálně slabší rodiny je navíc v rámci modifikace NZÚ Light připravena přímá finanční dotace, která může činit až 400 tisíc korun.

Právník zabil miliardáře stojícího za slavným seriálem Netflixu. Byl popraven

V Číně byl popraven právník Sü Jao, který v roce 2020 otrávil miliardáře a herního magnáta Lin Čchiho, jenž stál za dohodou o zfilmování sci-fi hitu Problém tří těles pro streamovací platformu Netflix. Sü Jao usmrtil svého nadřízeného poté, co mu daroval pilulky, o kterých tvrdil, že jde o probiotika. Ve skutečnosti však kapsle obsahovaly prudké jedy, které si sám opatřil na dark webu a namíchal ve své laboratoři. K výkonu trestu smrti došlo minulý čtvrtek, dva roky po vynesení rozsudku šanghajským soudem.

Zemřel Jan Hraběta, člen legendárních Cimrmanů

Českou hereckou obec zasáhla ve čtvrtek velmi smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta, člen legendárního souboru Divadla Járy Cimrmana. Hraběta se dobře znal i s dramatikem a prezidentem Václavem Havlem. 

Trump podal žalobu proti WSJ. Chce 10 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump podal v Miamu upravenou žalobu na ochranu osobnosti proti deníku Wall Street Journal (WSJ), ve které požaduje odškodné ve výši nejméně 10 miliard dolarů. Reaguje tak na rozhodnutí federálního soudce Darrina P. Gaylese, který v dubnu původní verzi žaloby zamítl kvůli právním nedostatkům s tím, že Trump nesplnil právní standard vyžadovaný u veřejně známých osob. Nová žaloba je součástí širší řady právních kroků, které hlava státu osobně vede proti mediálním domům, což kritici označují za nátlakovou kampaň vůči novinářům.

Zdroj: Libor Novák

