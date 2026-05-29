Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu

Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření strategického Hormuzského průlivu a zahájení rozhovorů o jaderném programu, jak uvádějí američtí představitelé. Zvažované memorandum o porozumění nicméně prezident Donald Trump prozatím nepodepsal. Oficiální zástupci Teheránu se k této potenciální dohodě dosud nevyjádřili a íránská média upozorňují, že text ještě nebyl definitivně schválen.
Americký viceprezident JD Vance potvrdil, že obě strany dál diskutují o několika konkrétních formulacích, ale v mírových rozhovorech dělají pokroky. Podle dostupných zdrojů by předběžný dokument zahájil šedesátidenní období dalších vyjednávání o jaderném programu Teheránu. Cílem těchto následných schůzek má být vyřešení hlavních překážek bránících konečnému mírovému usnesení, kterým je zejména osud íránských zásob uranu.
Mezitím námořnictvo íránských Islámských revolučních gard vypálilo varovné výstřely na čtyři plavidla v blízkosti Hormuzského průlivu. Podle prohlášení na spřízněném telegramovém účtu se tyto lodě pokoušely projít vodní cestou bez předchozí koordinace nebo povolení. Tento incident se odehrál v době, kdy se Washington a Teherán snaží přiblížit k dohodě, která by oboustranné blokády průlivu zrušila a zajistila svobodnou plavbu.
Zprávy o možném posunu v diplomatických jednáních okamžitě ovlivnily energetické trhy a vedly k poklesu cen ropy. Globální ropa Brent oslabila o 1,6 % na hodnotu 92,21 dolaru za barel, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate zaznamenala pokles o 1,53 % na 87,54 dolaru za barel. Analytici z Deutsche Bank upozornili, že titulky o blížící se dohodě pomohly stlačit ceny dolů a že za celý květen ropa odepsala přes 18 %, což představuje nejvýraznější měsíční propad od začátku pandemie covidu-19.
Hlavní evropský ekonom investiční banky Jefferies Mohit Kumar uvedl, že realizace jakékoliv dohody s sebou stále nese rizika, protože není zcela jasné, zda v Íránu existuje jednotná fronta schopná činit taková rozhodnutí. Přesto vyjádřil optimismus ohledně toho, že výsledná dohoda nakonec průliv otevře. To by následně zmírnilo tlak na ceny strategické suroviny i na celou globální ekonomiku.
Zásadním bodem budoucích rozhovorů zůstává osud vysoce obohaceného uranu, u kterého se očekává debata o předání nebo naředění zásob vyčištěných na úroveň 60 %. Vysoce postavený íránský představitel Ebrahim Azizi, který vede parlamentní komisi pro národní bezpečnost, však v rozhovoru pro ruskou tiskovou agenturu RIA Novosti rázně odmítl, že by Teherán plánoval tyto materiály převézt do zahraničí. Podle jeho slov Írán nemá v úmyslu předat svůj obohacený uran žádné třetí zemi.
Teherán dlouhodobě opakuje, že se svých zásob obohaceného uranu nevzdá, přičemž soustavně trvá na tom, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně. Otázka naložení s tímto materiálem tak zůstává nevyřešená a bude tvořit klíčovou součást nadcházejících diplomatických přelíčení. Americký viceprezident JD Vance v této souvislosti poznamenal, že je stále nejasné, zda prezident Donald Trump memorandum nakonec podepíše, jelikož body týkající se jaderného programu jsou stále v pohybu.
Prezident Donald Trump navíc začátkem tohoto měsíce pohrozil, že pokud rozhovory selžou, je připraven k zajištění uranu nasadit vojenskou sílu. Podle informací stanice CNN z března letošního roku již armádní plánovači prověřovali různé varianty takového zásahu přímo v íránském komplexu v Isfahánu. Analýzy tehdy ukázaly, že operace by mohla vyžadovat stovky až tisíce vojáků a nesla by s sebou riziko vysokého počtu obětí.
Vytvoření bezpečného perimetru pro práci specialistů v Isfahánu by znamenalo masivní přítomnost armády přímo na místě. Kromě nasazení vojáků by bylo nutné dopravit do oblasti specializovanou techniku a vybavení určené pro manipulaci s nebezpečným radioaktivním materiálem. Tyto logistické a bezpečnostní nároky podtrhují rizika, která by doprovázela případný nezdar současného diplomatického úsilí.
Související
Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem
Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?
Írán , USA (Spojené státy americké) , Hormuzský průliv
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?
před 1 hodinou
Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu
před 3 hodinami
Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo
před 4 hodinami
Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení
před 5 hodinami
Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem
před 6 hodinami
Ruský dron po nárazu vybuchl. Moskva překročila hranice, zní uvnitř EU
před 7 hodinami
Obytný dům v Rumunsku zasáhl ruský dron s výbušninami. Několik zraněných
před 8 hodinami
Počasí může být po víkendu bouřlivé, ukazuje předpověď
včera
Zemřela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová
včera
MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil
včera
Viníci smrti herce Perryho potrestáni. Za mříže půjde i jeho osobní asistent
včera
Víkendové počasí bude cyklonálního charakteru. Meteorologové řekli, co máme čekat
včera
Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO
včera
Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?
včera
Stát lidem nabídne bezúročné úvěry. Na rekonstrukci domu až dva miliony, na byt ani ne polovinu
včera
Diplomacie nedokáže Rusko zastavit, Ukrajina ho proto musí brzdit údery, řekl Zelenskyj
včera
Kallasová: Dynamika války se obrací ve prospěch Ukrajiny, Rusko se ocitá v defenzivě
včera
Právník zabil miliardáře stojícího za slavným seriálem Netflixu. Byl popraven
včera
Zemřel Jan Hraběta, člen legendárních Cimrmanů
včera
Trump podal žalobu proti WSJ. Chce 10 miliard dolarů
Americký prezident Donald Trump podal v Miamu upravenou žalobu na ochranu osobnosti proti deníku Wall Street Journal (WSJ), ve které požaduje odškodné ve výši nejméně 10 miliard dolarů. Reaguje tak na rozhodnutí federálního soudce Darrina P. Gaylese, který v dubnu původní verzi žaloby zamítl kvůli právním nedostatkům s tím, že Trump nesplnil právní standard vyžadovaný u veřejně známých osob. Nová žaloba je součástí širší řady právních kroků, které hlava státu osobně vede proti mediálním domům, což kritici označují za nátlakovou kampaň vůči novinářům.
Zdroj: Libor Novák