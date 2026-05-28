Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO

Nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že se jeho země připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento krok znamená zásadní obrat oproti politice předchozího ministerského předsedy Viktora Orbána, který vstup do této instituce dlouhodobě odmítal s argumentem, že by to narušilo národní suverenitu. Maďarsko tak dosud patřilo k několika málo členským státům Evropské unie, které stály mimo tento unijní orgán zaměřený na boj proti podvodům.
Záměr oficiálně podat žádost o vstup do EPPO předsedkyni Evropské komise a předsedovi Evropské rady oznámil Magyar prostřednictvím videozáznamu na sociální síti Facebook přímo z Bruselu.
Rozhodnutí označil za klíčovou součást protikorupčního tažení své nové vlády. Právě boj proti korupci a reforma právního státu jsou přitom hlavními tématy vyjednávání s unijními orgány o uvolnění zmrazených evropských fondů.
Budapešť se v současnosti snaží odblokovat miliardy eur, včetně 10,4 miliardy eur z pandemického fondu obnovy, které unie pozastavila kvůli pochybnostem o dodržování principů právního státu během šestnáctileté Orbánovy éry.
Maďarský lídr v Bruselu absolvuje sérii schůzek s cílem napravit napjaté vztahy s evropskými strukturami. Vedle jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a belgickým premiérem Bartem De Weverem má na programu klíčové páteční setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
Magyar ve svém vyjádření potvrdil, že jeho kabinet již dosáhl shody s Bruselem v řadě důležitých oblastí, které se týkají například reforem veřejně prospěšných nadací spravujících majetek.
Východ Demokratické republiky Kongo čelí katastrofálnímu střetu smrtícího onemocnění a probíhajícího válečného konfliktu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že šíření viru ebola v provincii Ituri v současné době předstihuje reakci zdravotníků, k čemuž zásadně přispívají pokračující boje v regionu. Podle jeho vyjádření na sociální síti X nemohou zdravotnické týmy efektivně budovat důvěru v místních komunitách ani izolovat nemocné v situaci, kdy na oblast dopadají bomby. Šéf WHO má do země dorazit ve středu, aby osobně vedl proces zintenzivnění snah o potlačení nákazy.
