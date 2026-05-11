Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který v rodné zemi čelí několika obviněním, potvrdil, že se nachází ve Spojených státech amerických. Informovala o tom televize TVP. Ziobrovi měl příslušná víza osobně schválit americký prezident Donald Trump.
"Jsem v USA, přiletěl jsem včera. Cestuji napříč Spojenými státy už potřetí. Je to krásná země, nejsilnější demokracie na světě," uvedl Ziobro, který se dosud skrýval v Maďarsku, kde nad ním držela ochrannou ruku vláda bývalého premiéra Viktora Orbána.
Víza pro hledaného polského exministra měl osobně potvrdit prezident Trump, ačkoliv jej od toho zrazoval ministr zahraničí Marco Rubio. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski byl přitom před třemi týdny ujištěn americkým velvyslancem, že se něco takového nestane.
Současný polský ministr spravedlnosti Waldemar Żurek v úterý potvrdil, že Varšava bude požadovat vydání někdejšího člena vlády. Od Washingtonu a Budapešti hodlá zároveň požadovat vysvětlení, jak mohl Ziobro mezi oběma zeměmi cestovat, když nemá platné cestovní doklady.
Ziobro čelí v Polsku celkem 26 obviněním pro podezření ze zneužití moci a veřejných fondů. Podle vyšetřovatelů zřídil a vedl organizovanou skupinu, která zpronevěřila přes 35 milionů eur ze státního programu na podporu obětí zločinů. Do Maďarska utekl loni v říjnu, když od Orbánovy vlády dostal politický azyl.
Na exministra byl dokonce vydán evropský zatykač. Politik se hájí, že jsou obvinění politicky motivovaná. Z Maďarska potřeboval zmizet, protože nový premiér Péter Magyar přislíbil, že najde cestu, jak Ziobra předat spravedlnosti v Polsku.
Polský exministr Ziobro uniká spravedlnosti. Z Maďarska zmizel do USA
Írán poslal USA odpověď na návrh mírového plánu
