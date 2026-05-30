Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC.
Edwards zastupuje několik klientů, kteří by sice o bývalém princi mohli promluvit, ale obávají se zacházení ze strany bezpečnostních složek i možného narušení soukromí britskými médii. Mezi klientkami má být i žena, která tvrdí, že byla poslána do Británie, aby měla pohlaví styk se synem zesnulé královny Alžběty II.
"Několik našich klientů s informacemi nebude mluvit s úřady ve Spojeném království ze dvou důvodů. Zaprvé úřady nic nedělaly, když byl Epstein naživu, takže důvěra (klientů) je nízká. Zadruhé je odrazuje obtěžování ze strany britského tisku," řekl advokát britské veřejnoprávní stanici.
Podle Edwardse chtěli původně někteří jeho klienti spolupracovat s britskou policií, ale změnili názor, když se o ně začali zajímat britští novináři, kteří údajně obtěžovali i rodiny klientů. Právní zástupce nicméně potvrdil, že je v kontaktu s policejním sborem Thames Valley Police.
Právě tento sbor v uplynulých dnech zopakoval výzvu k veřejnosti ve věci vyšetřování možného zneužití pravomoci úřední osoby. "Vyzýváme kohokoliv, kdo má informace, aby se s námi spojil," vzkázal policista Oliver Wright. "Zneužití pravomoci úřední osoby je zločinem, který může mít nejrůznější podoby, takže je to komplexní vyšetřování. Je to několik aspektů údajného zneužití, které vyšetřování prověřuje," zdůraznil.
Podle BBC se policie obává toho, že případní svědci se domnívají, že vyšetřovatelé se soustředí pouze na podezření, že bývalý princ Andrew se podělil o tajnou obchodní zprávu s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Zneužitím pravomoci úřední osoby ale může být například i sexuální zneužívání.
Bývalý princ Andrew se v průběhu února kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby na půl dne ocitl v rukou policistů. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru
