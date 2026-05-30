Válka na Ukrajině se blíží ke konci, tvrdí ruský vůdce Putin

Válka na Ukrajině se alespoň podle vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina blíží po více než čtyřech letech ke konci. Putin se tak vyjádřil po vlastní analýze situace na bojišti. Nijak ale ani nenaznačil, kdy by konflikt mohl opravdu skončit.
"Mýma očima se ta věc (válka na Ukrajině - pozn. red.) blíží k rozuzlení," prohlásil Putin podle webu Ukrainska Pravda. Ruský vůdce zdůraznil, že se takto vyjadřuje na základě důkladné analýzy situace na bojišti.
"Naše jednotky postupují ve všech směrech. Můžete to vidět sami, každý den," sdělil šéf Kremlu novinářům. Už se ale nechtěl bavit o tom, jak si konec války se sousední zemí představuje. Omlouval to tím, že zatím stále probíhají vojenské operace.
Putin v předchozím průběhu května řekl, že je připraven se setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským ve třetí zemi, ale pouze za účelem podpisu finální dohody, která ukončí konflikt. Už tehdy tvrdil, že válka se blíží ke svému konci. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov poté vysvětlil, že výroky prezidenta souvisejí s údajným pokrokem v mírovém procesu.
Prostředníkem v jednáních mezi Moskvou a Kyjevem jsou Američané, protože ukončení války na Ukrajině sliboval americký prezident Donald Trump. Washington se ale v poslední době více soustředí na diplomatické rozhovory související s vlastním konfliktem na Blízkém východě.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Začala 24. února 2022, kdy ruská armáda spustila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Související
Putin odmítá zemřít. Boj proti stárnutí se stal hlavní prioritou Kremlu, píše WSJ
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka
Vladimír Putin , válka na Ukrajině , Rusko , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Trumpovo jméno má být odstraněno z názvu Kennedyho centra, rozhodl soud
před 1 hodinou
Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne
před 1 hodinou
Lebka svaté Zdislavy je zpět v Jablonném. Převzal ji arcibiskup Přibyl
před 2 hodinami
Potvrzeno výstrahou. Meteorologové očekávají bouřky, budou silné
před 3 hodinami
Trump přibral, měl by držet dietu. Lékař popsal zdravotní stav prezidenta
před 4 hodinami
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, tvrdí ruský vůdce Putin
před 5 hodinami
Počasí bude místy bouřlivé. Zesílí vítr, hrozí i krupobití
před 6 hodinami
Kellnerovi se na Aljašce soudí kvůli smrti miliardáře
před 6 hodinami
Trump řešil s poradci Írán a nic neoznámil. Dohoda tak stále není potvrzena
před 8 hodinami
Počasí o víkendu: Tropické teploty podle předpovědi nedorazí
včera
OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu
včera
Putin odmítá zemřít. Boj proti stárnutí se stal hlavní prioritou Kremlu, píše WSJ
včera
Trump se v Bílém domě zavřel do krizové místnosti. Rozhoduje o Íránu
včera
Norsko odmítá plán Kallasové, aby EU byla mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou
včera
NATO je připraveno bránit každý palec svého území, řekl Rutte po dopadu dronu v Rumunsku
včera
Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur
včera
Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?
včera
Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu
včera
Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo
včera
Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení
Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.
Zdroj: Libor Novák