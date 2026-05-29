Putin odmítá zemřít. Boj proti stárnutí se stal hlavní prioritou Kremlu, píše WSJ

Ruský prezident Vladimir Putin proměnil výzkum zaměřený na boj proti stárnutí v jednu z hlavních vědeckých priorit Kremlu. Ambiciózní program s názvem Nové technologie pro zachování zdraví, do kterého stát plánuje investovat v přepočtu zhruba 26 miliard dolarů, se zaměřuje na dosažení dlouhověkosti a radikální prodloužení lidského života.
Téma se dostalo do popředí zájmu poté, co mikrofony loni v září během vojenské přehlídky v Pekingu zachytily Putina, jak v rozhovoru s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem mluví o možnosti dosáhnout nesmrtelnosti prostřednictvím výměny lidských orgánů, připomíná The Wall Street Journal.
Vládní iniciativa oficiálně cílí na záchranu 175 000 životů do konce desetiletí, přičemž kritici poukazují na to, že toto číslo se nápadně blíží odhadům ruských vojenských ztrát ve válce na Ukrajině. Výzkumné projekty podporované státem se soustředí na vývoj genové terapie, která má zpomalit buněčné stárnutí blokováním specifického receptoru RAGE odpovědného za stárnutí buněk.
Dalšími klíčovými oblastmi jsou 3D biotisk živých tkání a xenotransplantace, tedy pěstování lidských orgánů v geneticky modifikovaných mini prasatech. Ruské laboratoře již oznámily pokrok v tisku lidské chrupavky a myší štítné žlázy s tím, že plnohodnotné náhrady orgánů by mohly být dostupné kolem roku 2030.
Do čela těchto programů Putin postavil své nejbližší okolí, včetně své nejstarší dcery, endokrinoložky Marii Voroncovové, která dohlíží na státní genetické projekty. Hlavní intelektuální silou celého projektu je fyzik Michail Kovalčuk, šéf Kurčatovova institutu, který dlouhodobě prosazuje myšlenku continuous repair neboli nepřetržité opravy lidského těla. Ruský prezident se o metody omlazení zajímá dlouhodobě a v minulosti doporučoval zahraničním státníkům například kryoterapii, tedy pobyt v komorách s teplotami hluboko pod bodem mrazu.
Na rozdíl od podobných projektů na Západě, které financují technologičtí miliardáři, se však ruský výzkum potýká s nedostatkem mezinárodně uznávaných výsledků. Práce Putinem pověřených vědců nebyly téměř vůbec publikovány v recenzovaných odborných časopisech.
Podle nezávislých ruských expertů jsou prezentované úspěchy spíše přáními než reálnými výsledky a vědci často pouze plní zadání stárnoucího politbyra s cílem zajistit si štědré financování. Celý projekt navíc naráží na realitu mezinárodních sankcí, které ruské badatele odřízly od západní spolupráce, i na fakt, že průměrná délka života mužů v Rusku zůstává na hranici 68 let, což je výrazně méně než v USA či západní Evropě.
Související
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka
Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu
před 2 hodinami
Putin odmítá zemřít. Boj proti stárnutí se stal hlavní prioritou Kremlu, píše WSJ
před 4 hodinami
Trump se v Bílém domě zavřel do krizové místnosti. Rozhoduje o Íránu
před 5 hodinami
Norsko odmítá plán Kallasové, aby EU byla mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou
před 7 hodinami
NATO je připraveno bránit každý palec svého území, řekl Rutte po dopadu dronu v Rumunsku
před 7 hodinami
Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur
před 8 hodinami
Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?
před 9 hodinami
Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu
před 11 hodinami
Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo
před 12 hodinami
Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení
před 13 hodinami
Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem
před 14 hodinami
Ruský dron po nárazu vybuchl. Moskva překročila hranice, zní uvnitř EU
před 15 hodinami
Obytný dům v Rumunsku zasáhl ruský dron s výbušninami. Několik zraněných
před 16 hodinami
Počasí může být po víkendu bouřlivé, ukazuje předpověď
včera
Zemřela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová
včera
MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil
včera
Viníci smrti herce Perryho potrestáni. Za mříže půjde i jeho osobní asistent
včera
Víkendové počasí bude cyklonálního charakteru. Meteorologové řekli, co máme čekat
včera
Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO
včera
Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?
Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se nacházejí ve velmi nepřehledném a napjatém stadiu, kdy dosavadní příměří čelí vážným zkouškám. Přestože klid zbraní, který vstoupil v platnost 8. dubna, trvá již přes sedm týdnů a je výrazně delší než předchozí intenzivní boje, obě strany v posledních dnech přistoupily k odvetným vojenským akcím.
Zdroj: Libor Novák