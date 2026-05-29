Trump se v Bílém domě zavřel do krizové místnosti. Rozhoduje o Íránu

Prezident Spojených států Donald Trump se sešel se svými poradci v krizové místnosti Bílého domu (Situation Room), aby učinil konečné rozhodnutí ohledně předběžné dohody s Íránem. Oznámil to na své sociální síti Truth Social s tím, že na této schůzce dojde k finálnímu posouzení dokumentu. Washington a Teherán sice v tomto týdnu dosáhly potenciální shody na otevření klíčové námořní trasy a zahájení jaderných rozhovorů, dohoda však do této chvíle čekala na oficiální schválení americkým prezidentem.
Podle Trumpova vyjádření obsahuje navrhovaná dohoda několik zásadních podmínek, které Írán musí bezvýhradně splnit. Teherán musí v první řadě souhlasit s tím, že nikdy nebude vlastnit jadernou zbraň ani bombu. Dalším klíčovým bodem je okamžité otevření Hormuzského průlivu, a to bez jakýchkoli poplatků, mýt či jiných dopravních omezení. Americký prezident rovněž požaduje, aby byly kompletně odstraněny námořní miny, které Írán v této strategické vodní cestě rozmístil.
Pokud budou tyto podmínky splněny, Spojené státy jsou připraveny zrušit svou dosavadní blokádu průlivu. To by umožnilo lodím, které kvůli napjaté situaci uvízly v námořním kanálu, opět volně vyplout. V citlivé otázce íránských zásob vysoce obohaceného uranu Trump upřesnil, že tento materiál bude zajištěn Spojenými státy a následně zničen v koordinaci s íránskou stranou. Prezident zároveň dodal, že až do odvolání nebude v rámci tohoto balíčku docházet k žádné finanční výměně, čímž odkázal na případné zmírnění hospodářských sankcí vůči Íránu.
Zatímco se v repertoáru Bílého domu rozhoduje o dalším postupu, íránská strana vysílá opatrné signály. Hlavní íránský vyjednavač dříve prohlásil, že Teherán nepodnikne žádný krok dříve, než začne jednat druhá strana, čímž dal jasně najevo, že Írán čeká na první kroky Washingtonu. Z Teheránu navíc doposud nepřišlo žádné definitivní potvrzení o tom, že by předložený dokument oficiálně schválil íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chámeneí.
Situaci v regionu navíc nadále komplikují přetrvávající vojenské incidenty. Námořnictvo íránských Islámských revolučních gard oznámilo, že vypálilo varovné výstřely na čtyři plavidla v blízkosti Hormuzského průlivu. Podle prohlášení zveřejněného na přidruženém účtu na síti Telegram se tato plavidla pokoušela projít strategickou vodní cestou bez předchozí koordinace nebo oficiálního povolení, což jen podtrhuje vysoké napětí panující přímo na místě předpokládané dohody.
