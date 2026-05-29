Ruský dron po nárazu vybuchl. Moskva překročila hranice, zní uvnitř EU

Kvůli ruskému bezpilotnímu letounu, který v brzkých ranních hodinách zasáhl desáté patro obytného domu ve městě Galați na východě Rumunska, byly ve třech rumunských okresech vyhlášeny letecké poplachy a do vzduchu musely vzlétnout stíhačky F-16.
Rumunské ministerstvo zahraničí označilo havárii dronu za vážnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Ruské federace. Podle generálního inspektorátu pro mimořádné události vybuchla celá výbušná nálož bezpilotního letadla, což uvnitř budovy okamžitě vyvolalo požár.
Záchranné složky na místě ošetřily dvě osoby, které utrpěly odřeniny, a během hašení plamenů musely z poškozeného panelového domu evakuovat přibližně 70 lidí.
Podle údajů rumunského ministerstva obrany spadly úlomky ruských dronů na území tohoto členského státu NATO během čtyř let války na Ukrajině již sedmačtyřicetkrát. Tento nejnovější případ je však považován za dosud nejzávažnější incident, protože poprvé vedl ke zranění rumunských občanů.
Na situaci reagovala také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, podle které ruská útočná válka překročila další linii. Šéfka unijní exekutivy vyjádřila Rumunsku a jeho obyvatelům plnou solidaritu a oznámila, že Evropská unie v reakci na to připravuje v pořadí již jednadvacátý balík sankcí proti Rusku.
Americká armáda navzdory platnému příměří podnikla další útoky v Íránu. Cílem se tentokrát stalo vojenské zařízení ve strategickém přístavním městě Bandar Abbas. Informovala o tom BBC. Šéf Bílého domu zároveň připustil, že je stále ve hře obnovení rozsáhlých vojenských operací v Íránu.
Zdroj: Lucie Podzimková