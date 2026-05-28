Hned dvě smutné zprávy zasáhly ve čtvrtek českou uměleckou obec. Ve věku 91 let zemřela zpěvačka, šansoniérka a herečka Věra Nerušilová, o které se tradovalo, že má možná vůbec nejnižší ženský hlas v Česku.
O úmrtí Nerušilové informoval například projekt Barování, jehož zástupci vyjádřili upřímnou soustrast rodině a blízkým.
"S bolestí v srdci jsme dnes přijali zprávu o tom, že nás včera navždy opustila legendární Věra Nerušilová, která také byla mnoho let neodmyslitelnou součástí našeho Barování. Věro, naše milovaná kočko ze Záběhlic, nezapomeneme," uvedl projekt na instagramu.
Nerušilová, rodným jménem Soudková, se sice narodila ve Zlíně, ale odmaturovala v Třebíči, kde také založila první soubor, jehož součástí byla. Od města na Vysočině, kde vyrůstala, se ostatně v roce 2015 dočkala ceny města Třebíče.
Po odchodu do Prahy působila například v Československém státním souboru písní a tanců nebo jako členka souboru Divadla Na Fidlovačce. V 60. letech byla krátce i součástí legendárního Spirituál kvintetu.
Zemřela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová
Zdroj: Libor Novák