Bilance padlých ruských vojáků od začátku invaze na Ukrajinu před více než čtyřmi lety dosáhla podle nových dat britské zpravodajské služby GCHQ téměř půl milionu. Ředitelka úřadu Anne Keast-Butlerová ve svém premiérovém projevu v čele instituce upozornila, že okupační armáda poprvé od závěru roku 2022 vykazuje na frontě zřetelný ústup. Tyto vládní údaje jsou znatelně vyšší než statistiky nezávislých exilových titulů Mediazona a Meduza, které na základě analýz dědických spisů dosud uváděly 352 tisíc mrtvých. Podle šéfky britské rozvědky však nejnovější poznatky potvrzují, že realita už atakuje půlmilionovou hranici.
Ukrajinské velení se dlouhodobě soustředí na to, aby nepříteli způsobovalo vyšší ztráty, než jaké je schopna Moskva doplňovat novými rekruty. Tímto vyčerpáváním se Kyjev snaží zvrátit nepříznivý vývoj na východní frontě, kde ukrajinské síly vytrvale ustupují už přes tři roky. Intenzita bojů přitom zůstává pro ruské řady zničující. Podle západních rozvědek přišlo Rusko jen během letošního dubna zhruba o 30 tisíc vojáků, přičemž šéf americké diplomacie Marco Rubio v květnu upřesnil, že 15 až 20 tisíc z tohoto měsíčního součtu tvořili přímo padlí.
Extrémní úmrtnost souvisí s neustálými ofenzivními operacemi s cílem ovládnout kompletní území Donbasu, což je úkol, na kterém prezident Vladimir Putin bezpodmínečně trvá. Ačkoliv se přesná čísla o doplňování stavů zjišťují složitě, ekonomické ukazatele naznačují, že Moskva díky finančním kontraktům získává přibližně 800 až 1 000 nových bojovníků denně. To v měsíčním vyjádření představuje zhruba 25 až 31 tisíc rekrutů.
V projevu proneseném v historickém sídle Bletchley Park Keast-Butlerová ujistila, že GCHQ intenzivně pracuje na eliminaci ruských hrozeb vůči Spojenému království i celé Evropě. Upozornila, že Kreml se permanentně pokouší omezit funkčnost britské infrastruktury a podkopat tamní demokratické instituce. Klíčovou agendou britských agentů je proto v současnosti zabezpečení datových a energetických tras vedoucích přes strategické podmořské kabely a produktovody v okolních vodách, k čemuž rozvědka využívá i veřejné odhalování ruských plánů a kapacit pro hlubinné operace.
Vážnost situace deklaroval také britský ministr obrany John Healey, podle kterého britské námořní a letecké síly během měsíční operace v severním Atlantiku úspěšně monitorovaly ruské ponorky třídy Akula a plavidla speciální divize Gugi. Tyto stroje se v oblasti pokoušely o detailní zmapování podmořské infrastruktury. Vzhledem ke komplexnosti těchto rizik ředitelka GCHQ zdůraznila nutnost mezinárodní spolupráce a podpořila osmdesátileté zpravodajské spojenectví s USA, které momentálně čelí politickému napětí.
Tato transatlantická vazba tvoří jádro širší koalice Five Eyes, v níž figurují také Austrálie, Kanada a Nový Zéland. Vztahy mezi Londýnem a Washingtonem ochladly zejména během jara, kdy Donald Trump opakovaně kritizoval britského premiéra Keira Starmera za jeho zdrženlivý postoj ke konfliktu s Íránem. Přes tyto neshody však kooperace mezi GCHQ a americkou NSA pokračuje, přičemž obě strany aktuálně vyvíjejí obranné mechanismy proti hrozbě superrychlých kvantových počítačů, které by měly být funkční během několika let. Tato technologicky vyspělá zařízení dokážou během okamžiku prolomit šifrování, které dnešní systémy chrání celé roky, což představuje zásadní hrozbu pro státní tajemství a utajovaná data, a proto je podle britské rozvědky nutné vládní systémy zajistit s dostatečným předstihem.
Související
Zelenskyj poslal Trumpovi naléhavý dopis
Vyzbrojte zaměstnance, protivzdušnou obranu si zaplaťte. Rusko vyzvalo banky, aby se o bezpečnost staraly samy
válka na Ukrajině , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Zemřel Jan Hraběta, člen legendárních Cimrmanů
před 1 hodinou
Turecko šikanuje Kypr. Organizátor COP31 zablokoval zemi šéfující Radě EU
před 2 hodinami
Na Ukrajině bylo zabito půl milionu ruských vojáků, tvrdí britská rozvědka
před 3 hodinami
Během nechvalně známé debaty v roce 2024 jsem měla strach, že má mrtvici, přiznala Bidenova manželka
před 3 hodinami
Dopadla jako Rakušan. Urbanovou zatím nezvolili do vedení Sněmovny
před 4 hodinami
Američané znovu útočili v Íránu. Možná to budeme muset dokončit, připustil Trump
před 6 hodinami
Počasí do konce týdne: Mohou se objevit i bouřky
včera
Zelenskyj poslal Trumpovi naléhavý dopis
včera
Rusko by mohlo na NATO zaútočit do roka, obává se EU
včera
Vyzbrojte zaměstnance, protivzdušnou obranu si zaplaťte. Rusko vyzvalo banky, aby se o bezpečnost staraly samy
včera
Extrémní počasí spaluje Evropu. Brutální připomínka klimatické krize, varuje OSN
včera
Trump se snaží zajistit, aby po konci v úřadu nemohl být vyšetřován
včera
Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO
včera
NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci
včera
Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty
včera
Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán
včera
EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce
včera
Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala
včera
Rekordní výhra Čecha v Eurojackpotu. Činí téměř tři miliardy korun
včera
Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel
Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily.
Zdroj: Jan Hrabě