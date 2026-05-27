Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán

Náměstek tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti Íránu Alí Bágherí prohlásil, že Teherán a Washington zatím nedosáhly žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu.
Podle ruské tiskové agentury RIA Novosti to uvedl na okraj bezpečnostního summitu v Moskvě, kde novinářům řekl, že dokud nebude shoda na všech sporných bodech, považuje Írán celou věc za neuzavřenou. Tato strategicky významná námořní cesta přitom zůstává fakticky uzavřená již od únorového vypuknutí válečného konfliktu, což výrazně komplikuje globální námořní dopravu.
Bágherí dále upřesnil, že Írán v současné době vyjednává s Ománem o zavedení zcela nového postupu pro proplouvání lodí touto klíčovou vodní cestou. Vzhledem k tomu, že Írán a Omán jsou sousedícími pobřežními státy, snaží se společně stanovit nový mechanismus, který by provoz v průlivu nově upravoval.
Když byl íránský představitel dotázán na osud obohaceného uranu, striktně odmítl, že by toto téma bylo na programu současných rozhovorů mezi Teheránem a Washingtonem. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa z počátku tohoto týdne, který tvrdil, že tento jaderný materiál bude okamžitě převezen do Spojených států amerických za účelem jeho likvidace.
Do napjaté situace v regionu zasáhlo také Jižní Korea, která oficiálně oznámila výsledky vládního vyšetřování útoku na svou nákladní loď v Hormuzském průlivu. Podle jihokorejských úřadů dosavadní prověřování ukázalo, že za tímto incidentem s největší pravděpodobností stojí íránská raketa. Plavidlo provozované jihokorejskou přepravní společností HMM Co zasáhla 4. května dvě neidentifikovaná letadla, což na palubě způsobilo požár a vedlo k lehkému zranění jednoho ze čtyřiadvaceti členů posádky.
První náměstek jihokorejského ministra zahraničí Pak Jun-džu na brífinku uvedl, že různé nalezené důkazy ukazují právě směrem k Íránu, i když Soul zatím definitivně neurčil, kdo přesně je za útok zodpovědný a zda šlo o záměrný čin.
Klíčovým vodítkem se staly nalezené komponenty v troskách neznámých objektů uvnitř lodi, které podle vyšetřovatelů nesou znaky íránské výroby. Jejich motory se totiž nápadně podobají proudovým motorům vyráběným v Íránu. Jižní Korea proto plánuje předvolat íránského velvyslance, aby ho seznámila s výsledky vyšetřování a oficiálně mu předala protestní nótu.
Žádná dohoda, ale memorandum. Američané a Íránci se ani tak stále nedohodli
V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí
Prezident Petr Pavel potvrdil, že má již kompletně vypracovanou kompetenční žalobu pro případ, kdy by se mu kabinet pokusil znemožnit účast na červencovém summitu NATO, který hostí Ankara. Hlava státu nicméně vyjádřila naději, že tento právní krok nakonec nebude nutné uplatnit. Prezident nyní očekává rozhodnutí vládního zasedání plánovaného na 8. června, které by mělo o složení české delegace definitivně rozhodnout, jak dříve avizoval předseda vlády Andrej Babiš.
