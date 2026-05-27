Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán

Libor Novák

27. května 2026 12:26

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Náměstek tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti Íránu Alí Bágherí prohlásil, že Teherán a Washington zatím nedosáhly žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu.

Podle ruské tiskové agentury RIA Novosti to uvedl na okraj bezpečnostního summitu v Moskvě, kde novinářům řekl, že dokud nebude shoda na všech sporných bodech, považuje Írán celou věc za neuzavřenou. Tato strategicky významná námořní cesta přitom zůstává fakticky uzavřená již od únorového vypuknutí válečného konfliktu, což výrazně komplikuje globální námořní dopravu.

Bágherí dále upřesnil, že Írán v současné době vyjednává s Ománem o zavedení zcela nového postupu pro proplouvání lodí touto klíčovou vodní cestou. Vzhledem k tomu, že Írán a Omán jsou sousedícími pobřežními státy, snaží se společně stanovit nový mechanismus, který by provoz v průlivu nově upravoval.

Když byl íránský představitel dotázán na osud obohaceného uranu, striktně odmítl, že by toto téma bylo na programu současných rozhovorů mezi Teheránem a Washingtonem. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa z počátku tohoto týdne, který tvrdil, že tento jaderný materiál bude okamžitě převezen do Spojených států amerických za účelem jeho likvidace.

Do napjaté situace v regionu zasáhlo také Jižní Korea, která oficiálně oznámila výsledky vládního vyšetřování útoku na svou nákladní loď v Hormuzském průlivu. Podle jihokorejských úřadů dosavadní prověřování ukázalo, že za tímto incidentem s největší pravděpodobností stojí íránská raketa. Plavidlo provozované jihokorejskou přepravní společností HMM Co zasáhla 4. května dvě neidentifikovaná letadla, což na palubě způsobilo požár a vedlo k lehkému zranění jednoho ze čtyřiadvaceti členů posádky.

První náměstek jihokorejského ministra zahraničí Pak Jun-džu na brífinku uvedl, že různé nalezené důkazy ukazují právě směrem k Íránu, i když Soul zatím definitivně neurčil, kdo přesně je za útok zodpovědný a zda šlo o záměrný čin.

Klíčovým vodítkem se staly nalezené komponenty v troskách neznámých objektů uvnitř lodi, které podle vyšetřovatelů nesou znaky íránské výroby. Jejich motory se totiž nápadně podobají proudovým motorům vyráběným v Íránu. Jižní Korea proto plánuje předvolat íránského velvyslance, aby ho seznámila s výsledky vyšetřování a oficiálně mu předala protestní nótu.

před 4 hodinami

Žádná dohoda, ale memorandum. Američané a Íránci se ani tak stále nedohodli

Související

Modžtaba Chámeneí

V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí

Teherán oficiálně zkritizoval Washington za to, že v uplynulých dvou dnech narušil dohodnutý klid zbraní v provincii Hormozgán. Podle vyjádření íránské diplomacie nesou Spojené státy stoprocentní vinu za veškeré dopady těchto neodůvodněných útoků. Íránská vláda vzkázala, že při ochraně své suverenity nehodlá ustupovat a na napadení adekvátně odpoví.

Více souvisejících

Írán USA (Spojené státy americké) Hormuzský průliv

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 1 hodinou

Evropská unie

EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce

Evropská unie v současné době intenzivně zvažuje obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou ohledně konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází ve chvíli, kdy americké vyjednávací úsilí zcela uvízlo na mrtvém bodě a Rusko zároveň stupňuje své ničivé letecké údery. Celá záležitost se stane hlavním tématem neformálního setkání evropských ministrů zahraničí na Kypru. Samotná Ukrajina na Evropskou unii naléhá, aby pomohla vyjednat ukončení války, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha potvrdil, že Kyjev má velký zájem vnést do celého vyjednávacího procesu novou dynamiku.

před 1 hodinou

Rada míru

Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala

Oficiální finanční fond zřízený Světovou bankou pro Radu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa neobdržel doposud žádné prostředky. Tento stav trvá navzdory tomu, že Spojené státy americké spolu s dalšími světovými lídry přislíbily na podporu této iniciativy celkovou částku ve výši 17 miliard dolarů. Informaci přinesl deník Financial Times s odvoláním na čtyři nezávislé zdroje, které jsou s celou záležitostí podrobně obeznámeny. Jeden z těchto zdrojů doslova potvrdil, že na zmíněný účet nebyl vložen ani jeden jediný dolar.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel

Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily. 

před 3 hodinami

Hokej, ilustrační fotografie.

Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli

Poté, co o úterním poledni dali Čechům šanci na lepší umístění Dánové tím, že svůj duel s Norskem poslali do prodloužení, žila naděje, že by skutečně z toho mohlo být konečné druhé místo ve skupině B pro český tým a tím pádem snadnější soupeř. A hlavně také možnost hrát čtvrtfinále ve Fribourgu a necestovat tak do Curychu. Ani jedno se nakonec bohužel nevyplnilo. A to i přesto, že Češi do duelu s obrovským favoritem vstoupili dobře. Po dvou třetinách dokonce vedli 2:1, ale v závěrečné třetí třetině se Kanaďanům povedlo otočit skóre. I když z toho nakonec byla prohra, dá se říct, že Češi odčinili předešlou ostudnou prohru s Norskem.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

Lebka svaté Zdislavy, ilustrační fotografie.

Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy

Církev prozradila, jaký bude další osud lebky svaté Zdislavy, která se v květnu na krátkou dobu ocitla v rukou zloděje. Vzácná relikvie má být vystavena pouze při sobotní pouti. Následně se vrátí do hrobu. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. 

včera

včera

Petr Pavel

Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU

Jedna z českých vysokých škol bude mít nové nejvyšší vedení. Prezident Petr Pavel v úterý vyhověl návrhu akademického senátu a odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Marii Willi. Ve funkci byla teprve od ledna.

včera

včera

Evropský parlament

Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta

Evropská unie zvažuje, že by budoucím členským státům na několik let odepřela právo veta. Tento krok má učinit rozšiřování unijního bloku politicky přijatelnějším v době, kdy se unie snaží o přijetí nových zemí ještě před koncem tohoto desetiletí. Podle plánů, kterými se zabývá Evropská komise, by kandidátské státy, jako je Moldavsko nebo země západního Balkánu, po svém vstupu do EU automaticky nezískaly právo vetovat zahraničněpolitická rozhodnutí či jiné záležitosti schvalované jednomyslně, například otázky zdanění.

včera

Modžtaba Chámeneí

V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí

Teherán oficiálně zkritizoval Washington za to, že v uplynulých dvou dnech narušil dohodnutý klid zbraní v provincii Hormozgán. Podle vyjádření íránské diplomacie nesou Spojené státy stoprocentní vinu za veškeré dopady těchto neodůvodněných útoků. Íránská vláda vzkázala, že při ochraně své suverenity nehodlá ustupovat a na napadení adekvátně odpoví.

včera

Ilustrační foto

Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie

Šestnáct stadionů, tři země, jeden šampionát. Fotbalové MS bude od 11. června do 19. července největší fotbalovou show, jakou svět kdy viděl. A arény, ve kterých se odehraje, tomu plně odpovídají. Koho zajímá nejen místo konání nadcházejícího šampionátu, ale chce mít přehled také o kurzech, najde vše na jednom místě u Fortuny.

včera

Feri, Dominik (TOP 09)

Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení

Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance Dominika Feriho o podmíněné propuštění na svobodu. Někdejší politik TOP 09 si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu, který mu justice vyměřila za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Rozhodnutí soudu je pravomocné, jelikož si proti němu odsouzený ani státní zástupce nepodali stížnost, a Feri tak opustí brány teplické věznice ještě dnes.

včera

Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO

Prezident Petr Pavel potvrdil, že má již kompletně vypracovanou kompetenční žalobu pro případ, kdy by se mu kabinet pokusil znemožnit účast na červencovém summitu NATO, který hostí Ankara. Hlava státu nicméně vyjádřila naději, že tento právní krok nakonec nebude nutné uplatnit. Prezident nyní očekává rozhodnutí vládního zasedání plánovaného na 8. června, které by mělo o složení české delegace definitivně rozhodnout, jak dříve avizoval předseda vlády Andrej Babiš.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy