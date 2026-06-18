Macinka udělil medaili Klausovi, pro kterého dříve pracoval

Libor Novák

18. června 2026 16:06

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé sobě) ocenil v Černínském paláci bývalou hlavu státu Václava Klause, kterému předal medaili Za zásluhy o diplomacii. Ministr zahraničních věcí tak učinil u příležitosti exprezidentových nadcházejících 85. narozenin, které oslaví v pátek.

Během slavnostního aktu Macinka poděkoval laureátovi za jeho dlouholeté působení v tuzemské zahraniční politice a vyzdvihl jeho mezinárodní věhlas. Podle ministra jméno Václava Klause stále výrazně rezonuje v zahraničí, s čímž se osobně setkává při svých diplomatických cestách po celém světě.

Ministr během ceremonie připomněl celou politickou kariéru bývalého prezidenta, který po roce 1989 zastával funkce federálního ministra financí, premiéra i předsedy Poslanecké sněmovny a v letech 2003 až 2013 stál v čele republiky.

Macinka označil Klause za zakladatele a duchovního otce novodobého českého politického uspořádání, který zemi úspěšně provedl transformací od komunistického režimu a plánovaného hospodářství k fungující tržní ekonomice. Oba muže navíc pojí dlouhodobá sedmnáctiletá spolupráce, díky níž mají k sobě názorově velmi blízko.

V souvislosti se svými diplomatickými aktivitami Macinka zmínil, že kontakty ve Spojených státech získal v minulosti právě při společných cestách s Klausem, a poukázal také na svůj nedávný rozhovor s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Ocenění, které nyní bývalý prezident obdržel, uděluje ministerstvo zahraničí od roku 2018.

Václav Klaus se tak zařadil po bok předchozích významných držitelů této medaile, mezi něž patří například někdejší americká ministryně zahraničí s českými kořeny Madeleine Albrightová nebo bývalí čeští ministři Karel Schwarzenberg, Jaroslav Šedivý a diplomat Michael Žantovský.

Klaus při přebírání ceny s nadsázkou poznamenal, že v diplomacii a politice se pohybuje již více než třicet šest let, ale prostory Černínského paláce v minulosti příliš často nenavštěvoval, protože ho šéfové české diplomacie neměli v oblibě. Exprezident zároveň před novináři ujistil, že počáteční neshody, které provázely Macinkův nástup do čela ministerstva, jsou již minulostí.

Klause vyjádřil přesvědčení, že se nový ministr ve své funkci stoprocentně osvědčil a pohybuje se v ní s naprostou přirozeností, přičemž případné drobné názorové rozdíly mezi nimi nestojí za řeč. Ministr Macinka na závěr vyjádřil přání, aby Václav Klaus i nadále zůstal významným přínosem pro domácí politickou scénu a veřejné myšlení.

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