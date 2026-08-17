Počasí přineslo do Česka v uplynulém týdnu rekordní tropy i mrazy

Sever Čech zažil v uplynulém týdnu výrazné teplotní výkyvy, kdy se střídala tropická horka s nočními mrazy. Zatímco denní maxima stoupala velmi vysoko, noční a ranní minima vykazovala značné rozdíly v závislosti na konkrétní lokalitě a nadmořské výšce.
Nejteplejšími dny týdne se staly pondělí a sobota. Na stanici v Doksanech dosáhla maximální teplota v pondělí 36,6 °C a v sobotu vystoupala na 37,1 °C. Ve stejném čase však stanice zaznamenaly výrazné rozdíly v minimálních teplotách. Během pondělí naměřil Frýdlant minimální teplotu 21,4 °C, Hejnice 20,9 °C a horská stanice Milešovka na Ústecku hlásila minimum 19,1 °C. Ve stejný den však na Jizerce v mrazové kotlině klesla teplota na stanici Horní Jizera na 5,8 °C a na rašeliništi na 5,6 °C.
V následujících dnech se na severu Čech ochladilo. Ve středu naměřila stanice Jizerka, Horní Jizera teplotu −2,9 °C a stanice na tamním rašeliništi −2,6 °C. Nízké teploty byly zaznamenány i v nižších polohách mimo hory. Stanice Velké Chvojno v Ústeckém kraji naměřila ve středu ráno minimum 2,8 °C, zatímco nedaleké Ústí nad Labem hlásilo na stanici Kočkov 10,8 °C.
Velký rozptyl minimálních teplot pokračoval také v sobotu. Na Klínovci v Krušných horách činilo sobotní minimum 18,1 °C a na Milešovce 17,7 °C. Naproti tomu stanice Jizerka, Horní Jizera naměřila −0,5 °C. V nižších polohách hlásil Frýdlant minimální teplotu 16,5 °C, Ústí nad Labem 16,1 °C a Velké Chvojno 5,8 °C.
Mrazivé noční teploty se na vybraných horských stanicích opakovaly několik dní po sobě. Na stanici Jizerka, rašeliniště mrzlo tři dny za sebou od středy do pátku. Stanice Jizerka, Horní Jizera zaznamenala podnulové minimum dokonce čtyři dny v řadě, od středy až do soboty.
Mráz se objevil rovněž v jihozápadní části Krušných hor na území Karlovarského kraje. Stanice Rolava zaznamenala mrazivé noční teploty ve středu a ve čtvrtek. Na stanici Jelení v Krušných horách mrzlo tři dny po sobě od středy do pátku, přičemž ve středu tam teplota klesla na −3,5 °C.
I přes noční mrazy dosahovaly denní teploty na horských stanicích vysokých hodnot. Na stanici Jizerka, Horní Jizera vystoupala sobotní maximální teplota po nočním mrazu na 28,1 °C. Na stanici Jelení v Krušných horách naměřili v sobotu ranní minimum 0,2 °C a odpolední maximum 31,1 °C.
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Zdroj: Libor Novák