Írán vypsal odměnu na hlavy amerických vojáků. Ženám vyplatí dvojnásobek

Íránská armáda vypsala odměnu za zabití nebo zajetí amerických vojáků ve výši v přepočtu přibližně 30 tisíc dolarů. Podle oficiálních zpráv íránských státních médií oznámil toto opatření velitel íránských ozbrojených sil Amír Hátamí. Byla zároveň stanovená výjimka, podle níž se vypsaná částka zdvojnásobí na dvojnásobek v případě, že danou akci provede žena.
Velitel íránské armády podle webu France24 uvedl, že plán na finanční odměny vznikl na základě velkého množství žádostí veřejnosti o zapojení do podpory ozbrojených sil. Vedení armády však neupřesnilo, na jakých místech či za jakých okolností by k likvidaci či zajetí amerických vojáků mělo dojít.
Na íránském území totiž nebyly zaznamenány žádné pozemní jednotky Spojených států s výjimkou dubnové záchranné operace zaměřené na vyzvednutí sestřeleného amerického pilota.
Hátamí ve svém vystoupení opakovaně vyzval ke stažení amerických sil z celého regionu Blízkého východu. Prohlásil rovněž, že americké jednotky již nemají povolení ke vstupu do oblasti Perského ani Ománského zálivu a Hormuzského průlivu.
Podle jeho slov se americké základny v oblasti již nemohou vrátit do původního stavu a Teherán takový vývoj neumožní.
Ozbrojený konflikt mezi Teheránem a Washingtonem vypukl na konci února po útocích Spojených států a Izraele na íránské cíle. Po zhruba čtyřiceti dnech bojů bylo v dubnu uzavřeno dočasné příměří a v červnu následovala jednání o mírovém rámci.
Tyto rozhovory však následně zkrachovaly a obě strany v současnosti vedou sporadické přestřelky, které se soustředí především do oblasti jižního Íránu a Hormuzského průlivu. Nepřímá diplomatická jednání zprostředkovávaná třetími stranami dosud k průlomové dohodě nevedla.
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Zdroj: Libor Novák