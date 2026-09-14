Ukrajinci a Rusové si přestanou útočit na energetiku, tvrdí Trump

Ukrajinci a Rusové podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s tím, že nebudou navzájem útočit na energetické cíle. Obě válčící země podle šéfa Bílého domu mohou za rostoucí ceny ropy a pohonných hmot. Experti jsou jiného názoru, příčinu vidí v okolnostech amerického konfliktu s Íránem.
"Ukrajina souhlasila, že nebude útočit na ruské energetické cíle. Rusko s tím samým souhlasilo také," napsal Trump v pondělí na sociální síti Truth Social. Šéf Bílého domu zároveň poznamenal, že současný nárůst cen ropy a pohonných hmot je způsoben především válkou ve východní Evropě, nikoliv konfliktem s Íránem.
Cena ropy Brent v pondělí vzrostla až na téměř 108 dolarů za barel, čímž dosáhla nejvyšší úrovně od května. Experti přičítali zvýšení ceny především útoku, který vyřadil z provozu saúdský ropovod. Vyšší cena ropy se projevuje i na pohonných hmotách. Nafta již v minulém týdnu na českých čerpacích stanicích atakovala cenu 48 Kč za litr.
Trump se v pondělí na sítích vyjádřil i k diplomatickým jednáním s Teheránem. "Selhávající íránský národ chce uzavřít dohodu, rychle a hodně. Já rozhodnu, zda si USA vyberou, že se zapojí (do dalších jednání - pozn. red.)," uvedl americký prezident.
Trump označil íránský národ za selhávající již dříve. "Nemají námořnictvo, nemají letectvo, nemají měnu, neplatí svým vojákům a policistům, inflace je na 300 procentech a jejich vedení je v totálním zmatku a neschopné důstojně reprezentovat zemi," konstatoval v uplynulých týdnech.
Zatímco válka na Ukrajině, kterou spustila plnohodnotná ruská invaze do sousední země, trvá již čtyři a půl roku, konflikt na Blízkém východě mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně započal až na konci letošního února. Ani v jednom případě se navzdory diplomatickému úsilí nedaří uzavřít konečnou mírovou dohodu.
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Donald Trump , Ukrajina , Rusko , válka na Ukrajině , Írán , ropa
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Zdroj: Libor Novák