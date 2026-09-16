Šéf OpenAI: Veřejnost má plné právo obávat se umělé inteligence

Libor Novák

16. září 2026 15:17

Sam Altman, šéf společnosti OpenAI
Sam Altman, šéf společnosti OpenAI Foto: Twitter @sama

Šéf společnosti OpenAI Sam Altman prohlásil, že veřejnost má plné právo obávat se rizik spojených s vývojem umělé inteligence. Lidé by však podle něj měli mít větší důvěru ve schopnosti vývojářských firem postupovat bezpečně a zodpovědně. Na konferenci v San Franciscu zdůraznil, že vývojáři cítí obrovskou zodpovědnost a udělají správnou věc. Rychlý pokrok technologických nástrojů podle nejvyššího představitele výrobce ChatGPT způsobuje, že představivost o možných selháních je dnes mnohem reálnější než v minulosti.

Altmanova vyjádření zazněla v reakci na nedávný příspěvek výzkumníka, který opustil konkurenční společnost Anthropic. Bývalý zaměstnanec na sociálních sítích varoval, že nekontrolovaná umělá inteligence by mohla do konce desetiletí způsobit zánik lidstva. S tímto varováním veřejně podle BBC souhlasila řada dalších odborníků z technologického sektoru, přestože nebyly zveřejněny konkrétní podrobnosti o způsobu dosažení takového scénáře. Vlnu diskusí následně podporou výzvy k regulaci dále rozšířili šéfové společností Google DeepMind, X nebo samotný ředitel firmy Anthropic Dario Amodei.

Ředitel firmy Anthropic Dario Amodei vyzval ke zpomalení tempa vývoje veškerých systémů umělé inteligence a apeloval na vlády, aby toto odvětví začaly regulovat. Mnozí vedoucí představitelé technologických firem však preferují přístup založený na samoregulaci bez přímých státních zásahů. Sam Altman zdůraznil, že technologie budou vyvíjeny bezpečně a s ohledem na udržení kontroly nad jejich schopnostmi. Pokud by bezpečnost nestačila držet krok s pokrokem funkcí, jsou vývojáři podle jeho slov připraveni celý proces zpomalit nebo úplně zastavit.

Myšlenku, že by se vývojářské společnosti dokázaly samy efektivně regulovat, však ostře kritizuje řada politických osobností. Nezávislý americký senátor Bernie Sanders upozornil, že o zásadních otázkách budoucího vývoje v současnosti rozhoduje pouze hrstka nejbohatších lidí planety. Sanders zdůraznil, že o takto významné technologii musí rozhodovat veřejnost, nikoli skupina oligarchů. Bývalý poradce Bílého domu Steve Bannon rovněž vyjádřil pochybnosti o poctivosti technologických lídrů a odmítl představu, že by korporace jednaly v zájmu veřejnosti.

Ke zastáncům samostatné regulace naopak patří šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg. Ten prohlásil, že každá laboratoř má jasnou motivaci i schopnosti vytvářet modely navržené s ohledem na bezpečnost. Podle Zuckerberga hrozí vývojářům obrovská právní odpovědnost za případné škody způsobené jejich systémy, což je přímo nutí k prevenci rizik. Dodal také, že laboratoře zanedbávající bezpečnostní aspekty budou v celkovém technologickém závodě nevyhnutelně zaostávat.

Rovněž šéf společnosti Nvidia Jensen Huang odmítl potřebu nových zákonů či státních regulací pro odvětví umělé inteligence. Podle Huanga by nemělo docházet k rozhodování mezi rychlostí inovací a bezpečností finálních produktů. Otázku bezpečnosti označil za čistě inženýrský problém, který mají řešit přímo samotné vývojářské týmy. Pokud vedení technologické firmy ztratí důvěru ve vlastní produkt, mělo by podle něj okamžitě přistoupit k pozastavení jeho vydání.

Někteří zástupci odvětví však varují, že ponechat umělou inteligenci bez vnější kontroly představuje obrovské hazardování s budoucností. Představitel společnosti Anthropic Jack Clark uvedl, že existence zcela neregulovaného průmyslu přináší enormní rizika pro celou společnost. Provozní ředitel společnosti Logical Intelligence Patrick Hillman upozornil na hlubokou nedůvěru veřejnosti vůči technologickým gigantům ze Silicon Valley. Hillman vyzval technologické lídry, aby jasně ukázali, jaké konkrétní aktivity jsou ochotni zastavit, pokud své produkty považují za nebezpečné.

Společnosti OpenAI, Anthropic i Google DeepMind v současnosti pracují na vytvoření dobrovolných standardů pro celé odvětví. Šéf Anthropicu Dario Amodei potvrdil, že probíhá dialog napříč průmyslem s cílem zavést přísnější bezpečnostní prověrky a normy. Představitel OpenAI Chris Lehane zdůraznil potřebu rychlého postupu bez ohledu na to, zda vznikající dohoda získá oficiální podporu ze strany vládních orgánů.

před 5 hodinami

Trump nařídil uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Otevře ho, až na něm bude jeho jméno

Související

OpenAI

Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 
Elon Musk

Muskovi se nelíbí vývoj OpenAI, kterou spoluzakládal. Podal novou žalobu

Kontroverzní podnikatel Elon Musk podal novou žalobu proti společnosti OpenAI, která provozuje chatovacího robota založeného na umělé inteligenci ChatGPT, a také proti jejímu šéfovi Samu Altmanovi. Informovala o tom CNN. Musk se rozhodl obnovit žalobu, protože firma podle něj upřednostňuje zisky a komerční zájmy před veřejným blahem. 

Více souvisejících

Sam Altman

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Vladimír Putin

Noční můra Putina? Blížící se volby budou zatěžkávací zkouškou Kremlu

Nadcházející volby do Státní dumy představují pro režim ruského prezidenta Vladimira Putina významnou zatěžkávací zkoušku. Přestože se očekává, že vládní strana Jednotné Rusko si svou dominantní pozici v těsně kontrolovaném politickém systému udrží, hlasování prověří schopnost Kremlu vynucovat si svou vůli napříč zemí. 

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Politico: V Praze a v Litvě operovala ruská teroristická síť zaměřená na spojence Kyjeva, rozkazy dostávala z Kremlu

Americké úřady vznesly obvinění proti pěti osobám pracujícím pro ruské zpravodajské služby, které čelí obvinění ze spiknutí za účelem financování terorismu a plánování nájemných vražd. Skupina podle prokuratury budovala síť operativců zaměřenou na provádění sledování, cílených likvidací a sabotáží proti spojencům Ukrajiny. Všech pět obviněných zůstává v současné době na svobodě.

před 2 hodinami

Sam Altman, šéf společnosti OpenAI

Šéf OpenAI: Veřejnost má plné právo obávat se umělé inteligence

Šéf společnosti OpenAI Sam Altman prohlásil, že veřejnost má plné právo obávat se rizik spojených s vývojem umělé inteligence. Lidé by však podle něj měli mít větší důvěru ve schopnosti vývojářských firem postupovat bezpečně a zodpovědně. Na konferenci v San Franciscu zdůraznil, že vývojáři cítí obrovskou zodpovědnost a udělají správnou věc. Rychlý pokrok technologických nástrojů podle nejvyššího představitele výrobce ChatGPT způsobuje, že představivost o možných selháních je dnes mnohem reálnější než v minulosti.

před 3 hodinami

Ursula von der Leyenová

Nemá mandát na otevírání dveří Kanadě. První reakce politiků na projev von der Leyenové nešetří kritikou

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém šestém projevu o stavu Evropské unie ve Štrasburku vyzvala k posílení nezávislosti Evropy a přednesla řadu nových iniciativ. Mezi hlavní témata řeči patřila podpora klimatických opatření, rozvoj umělé inteligence, posílení pomoci Ukrajině či zavedení nových krizových pravidel v oblasti migrace. 

před 4 hodinami

Ursula von der Leyenová, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Evropa se otepluje nejrychleji na světě, budeme řešit nedostatek vody i AI, prohlásila ve stěžejním projevu von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém výročním projevu o stavu Evropské unie ve Štrasburku vyzvala k posílení evropské nezávislosti. Podle jejího vyjádření čelí kontinent narůstajícím globálním hrozbám v oblastech ekonomiky, vojenství i technologií. Ve svém vystoupení před Evropským parlamentem zdůraznila, že Evropa se rozhodla jít vlastní cestou v složité době plné velkých možností i rizik. Šéfka unijní exekutivy se tentokrát zaměřila spíše na přímý apel k občanům než na pouhý výčet legislativních návrhů.

před 5 hodinami

Hashim Thaçi, zdroj: Foreign and Commonwealth Office

Bývalý kosovský prezident Hashim Thaçi je válečný zločinec. Haag ho poslal na 25 let do vězení

Bývalý kosovský prezident Hashim Thaçi byl zvláštním tribunálem v Haagu uznán vinným z válečných zločinů a odsouzen k pětadvaceti letům vězení. Soudu čelil kvůli činům spáchaným v době, kdy působil jako hlavní velitel etnicky albánské Kosovské osvobozenecké armády. K těmto událostem došlo během násilného odtržení Kosova od Srbska na konci devadesátých let. Odsouzený osmapadesátiletý politik veškerá obvinění od počátku rezolutně odmítal.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump

Trump nařídil uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Otevře ho, až na něm bude jeho jméno

Rada kulturního komplexu Kennedyho centra ve Washingtonu, které předsedá americký prezident Donald Trump, rozhodla o uzavření většiny svých prostor z údajně bezpečnostních důvodů. K tomuto kroku přistoupila pouhé hodiny poté, co federální soudce opět zablokoval snahy o umístění jména Trumpa na budovu. Soudce Christopher Cooper ve svém rozhodnutí zdůraznil, že jakékoliv památníky nebo nápisy věnované prezidentovi vyžadují výslovný souhlas amerického Kongresu. Ministerstvo spravedlnosti se proti tomuto verdiktu okamžitě odvolalo.

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Putin se nehodlá spokojit s částí Ukrajiny, chce ji celou

Ruský prezident Vladimir Putin se nehodlá spokojit pouze se získáním části ukrajinského území, ale jeho hlavním cílem zůstává ovládnutí celé Ukrajiny. V rozhovoru pro kanadskou televizní stanici CBC to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina by podle jeho slov byla ochotna přistoupit na bezpodmínečné zastavení bojů na současné linii dotyku, pokud by se konflikt následně přesunul k diplomatickým jednáním. Kyjev by však pro trvalý mír vyžadoval pevné a důvěryhodné bezpečnostní záruky od mezinárodních partnerů.

před 7 hodinami

umělá inteligence (AI), Photo by BoliviaInteligente

Modely umělé inteligence mezi sebou začaly komunikovat v novém jazyce. Vědci mu nerozumí

Modely umělé inteligence začaly mezi sebou komunikovat ve zvláštním novém jazyce, který kombinuje básnické metafory s technologickým slangem. Podle nového výzkumu připomíná tato forma komunikace náročný literární styl Jamese Joyce. Samostatně fungující agenti si vytvářejí vlastní dialekty a zkratky, které jsou pro člověka jen obtížně srozumitelné. Tento vývoj výrazně komplikuje snahy odborníků o sledování a kontrolu chování pokročilých systémů.

před 8 hodinami

Mark Carney, Liberální strana Kanady

Vztahy s USA jsou zničené. Kanada kvůli Trumpovi usiluje o pevnější vazby s EU

Kanadský premiér Mark Carney prohlásil, že jeho země bude usilovat o unikátní bezpečnostní a ekonomickou alianci s Evropskou unií. Ke změně zahraničněobchodní orientace dochází v reakci na vyostřený obchodní spor se Spojenými státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Carney na investičním summitu v Torontu představil Kanadu jako bezpečný přístav pro zahraniční kapitál. Cílem jeho vlády je výrazně snížit závislost země na obchodu s jižním sousedem.

před 8 hodinami

Mekka je město s cca 2 miliony obyvateli v západní části Saúdské Arábie. Je hlavním městem provincie Mekka v regionu Hidžáz. Je rodištěm Mohameda, proroka islámu, a je nejsvětějším městem islámu. Každým rokem putuje na pouť během hadždže (islámský měsíc dhú'l-hidždža) do Mekky tři milióny muslimů, přičemž nevěřícím je vstup do města tradičně zakázán.

Saúdská Arábie sestřelila dron vyslaný na Mekku, útočili zřejmě jemenští povstalci

Saúdská Arábie oznámila sestřelení dronu vyslaného jemenskou povstaleckou skupinou Hútíů na předměstí Mekky. Událost vyvolala rychlé odsouzení ze strany zemí v regionu vůči těmto milicím podporovaným Íránem. Podle mluvčího saúdskoarabské vojenské koalice Turkího al-Málikího jde o první případ cílení na toto posvátné město po téměř deseti letech, od zachycení balistické střely v roce 2017. Jemenští povstalci však obvinění z ohrožení Mekky odmítli a prohlásili, že jejich cíle leží daleko od náboženských míst.

před 9 hodinami

Írán zasáhl základnu amerického námořnictva

CNN: Rusko zřejmě pomáhá Íránu útočit na americké základny

Podle amerických představitelů a mezinárodních zpravodajských zdrojů, na které se odkazuje stanice CNN, mohly ruské špionážní satelity pomoci Íránu k přesnějšímu zasažení amerických cílů na Blízkém východě. Přesně čtrnáct ruských družic se totiž pohybovalo nad americkou vojenskou základnou v Saudské Arábii pouhé dva dny před rozsáhlým íránským útokem. 

včera

včera

Prezident Trump

Další tvrdá prohra. Trumpovo jméno na Kennedyho centrum nesmí, rozhodl soud

Soudce federálního soudu ve Washingtonu zablokoval snahu správní rady Centra Johna F. Kennedyho pro múzická umění navrátit na budovu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Krátce po vynenesení soudního rozhodnutí správní rada centra odhlasovala uzavření celého komplexu z důvodu plánované rekonstrukce a finančních potíží.

včera

včera

Jeroným Tejc

Konec nevyžádaných fotek. Ministerstvo navrhuje za posílání snímků intimních partií až rok vězení

Ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení novelu trestního zákoníku, která zavádí postih za takzvaný cyberflashing a doxing. Návrh zákona reaguje na evropskou směrnici o potírání násilotí na ženách a domácího násilí. Podle zástupců ministerstva má nová úprava zaplnit mezeru v legislativě a účinněji chránit oběti v online prostoru.

včera

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Představy o budoucnosti tříští státy EU. Očekává se zásadní projev von der Leyenové

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čelí před svým projevem o stavu Evropské unie výraznému tlaku ze strany hlavních politických frakcí v Evropském parlamentu. Středopravicová Evropská lidová strana a středolevicová Progresivní aliance socialistů a demokratů mají odlišné představy o dalším směřování Unie, což prohlubuje napětí uvnitř tradiční centristické koalice.

včera

Ruská armáda

Dánská vláda obvinila ruskou válečnou loď ze střelby světlic na armádní vrtulník

Dánská vláda obvinila posádku ruské válečné lodi ze střelby světlic na armádní vrtulník v oblasti Baltu. Incident se odehrál v pondělí během běžné monitorovací operace dánských ozbrojených sil v mezinárodních vodách nedaleko města Gedser. Dánská premiérka Mette Frederiksen označila jednání ruské strany za bezohledné a dánské ministerstvo zahraničí v reakci na událost předvolalo ruského velvyslance.

včera

Proč cena ropy opět roste? Na vině je z části i Saúdská Arábie

Saúdská Arábie oznámila uzavření svého klíčového ropovodu Východ-Západ poté, co byl zasažen dronovým útokem vedeným z území Íráku. Tento útok způsobil škody na zařízení a vyžádal si zranění. Americký prezident Donald Trump připsal odpovědnost skupinám napojeným na Írán, zatímco íránské ministerstvo zahraničí jakoukoliv účast na tomto incidentu odmítlo.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy