Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým.
Altman popsal, že tvůrci ChatGPT nastavili nejrůznější omezení, protože si uvědomovali možné problémy s duševním zdravím. Firma si podle jeho slov uvědomuje, že některým uživatelům se to nemusí líbit. "Nyní, když jsme byli schopni zmírnit závažné problémy s duševním zdravím a máme nové nástroje, budeme moci ve většině případů bezpečně uvolnit omezení," uvedl na sociální síti X.
Podle Altmana vyjde v následujících týdnech nová verze chatbora, která nabídne osobnost chovající se jako člověk kolem čtyřicítky. "Pokud budete chtít, aby váš ChatGPT odpovídal jako člověk, anebo aby užíval spoustu emoji, nebo aby se choval jako kamarád, ChatGPT by to měl splnit," konstatoval šéf OpenAI.
"V prosinci, kdy budeme plně zavádět věkové omezení, povolíme v rámci našeho principu 'zacházejte s dospělými uživateli jako s dospělými' ještě více možností, například erotiku pro ověřené dospělé osoby," dodal.
Mělo by tak jít o další zásadní zlom ve vývoji umělé inteligence. ChatGPT, který je dnes jedním z nejpopulárnějších chatbotů, spatřil světlo světa v listopadu 2022. Jde o webovou stránku, na které probíhá textová konverzace mezi uživatelem a AI.
Související
Čínská AI neodpovídá na dotazy o Ujgurech a táborech nucených prací. EZ exkluzivně srovnaly DeepSeek a ChatGPT
Nadšení z DeepSeek opadá. Neoprávněně využil naše modely, tvrdí OpenAI. Microsoft zahájil vyšetřování
chatovací robot ChatGPT , OpenAI , Sam Altman , internet , umělá inteligence (AI)
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT
před 1 hodinou
Ze střelby ve Smržovce je dvojnásobná vražda. Podezřelým je senior
před 1 hodinou
Zemřel výrazný jihomoravský politik Vlastimil Sehnal. Šest let seděl v Senátu
před 2 hodinami
Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády
před 3 hodinami
Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese
před 4 hodinami
Pokud Rusko zaútočí na NATO, aliance vymaže Kaliningrad z mapy za pár hodin, varuje bývalý americký generál
před 4 hodinami
Proč Ukrajina žádá střely Tomahawk? Chce dotlačit Putina k jednání s Trumpem
před 5 hodinami
Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu
před 5 hodinami
Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?
před 6 hodinami
Summit velmocí v Budapešti: Triumf pro Orbána, rána pro Evropskou unii
před 7 hodinami
MŽP bez Motoristů? Nesmyslné, řekl Babiš po schůzce s ekology. Ti důrazně varují
před 8 hodinami
Farage otočil: Putin není racionální člověk, je to velmi špatný chlápek
před 8 hodinami
Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí
před 9 hodinami
Zelenskyj dorazil do USA, čeká jej nelehký úkol: Přesvědčit po hovoru s Putinem Trumpa, aby mu dal Tomahawky
před 10 hodinami
Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem
před 10 hodinami
Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce
před 11 hodinami
CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem
před 12 hodinami
Setkám se s Putinem v Maďarsku, oznámil Trump po telefonátu s ruským lídrem
před 14 hodinami
Počasí bude o víkendu chladné. V noci teploty klesnou pod nulu
včera
Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů
Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.
Zdroj: Libor Novák