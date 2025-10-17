Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Lucie Podzimková

17. října 2025 20:30

OpenAI
OpenAI Foto: Depositphotos

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 

Altman popsal, že tvůrci ChatGPT nastavili nejrůznější omezení, protože si uvědomovali možné problémy s duševním zdravím. Firma si podle jeho slov uvědomuje, že některým uživatelům se to nemusí líbit. "Nyní, když jsme byli schopni zmírnit závažné problémy s duševním zdravím a máme nové nástroje, budeme moci ve většině případů bezpečně uvolnit omezení," uvedl na sociální síti X.

Podle Altmana vyjde v následujících týdnech nová verze chatbora, která nabídne osobnost chovající se jako člověk kolem čtyřicítky. "Pokud budete chtít, aby váš ChatGPT odpovídal jako člověk, anebo aby užíval spoustu emoji, nebo aby se choval jako kamarád, ChatGPT by to měl splnit," konstatoval šéf OpenAI. 

"V prosinci, kdy budeme plně zavádět věkové omezení, povolíme v rámci našeho principu 'zacházejte s dospělými uživateli jako s dospělými' ještě více možností, například erotiku pro ověřené dospělé osoby," dodal. 

Mělo by tak jít o další zásadní zlom ve vývoji umělé inteligence. ChatGPT, který je dnes jedním z nejpopulárnějších chatbotů, spatřil světlo světa v listopadu 2022. Jde o webovou stránku, na které probíhá textová konverzace mezi uživatelem a AI. 

před 9 hodinami

Zelenskyj dorazil do USA, čeká jej nelehký úkol: Přesvědčit po hovoru s Putinem Trumpa, aby mu dal Tomahawky

Související

ChatGPT, Photo by Emiliano Vittoriosi Analýza

Čínská AI neodpovídá na dotazy o Ujgurech a táborech nucených prací. EZ exkluzivně srovnaly DeepSeek a ChatGPT

EuroZprávy.cz provedly srovnávací test jazykových modelů ChatGPT od společnosti OpenAI a R1 od čínského startupu DeepSeek. Padly nejen otázky týkající se základních geografických a historických pojmů, ale také událostí cenzurovaných ze strany čínské vlády. Zatímco model od OpenAI dokázal odpovědět na všechny otázky, DeepSeek vynechal dotaz týkající se přístupu čínské vlády k Ujgurům. Překvapivě však zodpověděl otázku, proč existují dvě Číny, a co se v roce 1989 stalo na náměstí Nebeského klidu.

Více souvisejících

chatovací robot ChatGPT OpenAI Sam Altman internet umělá inteligence (AI)

Aktuálně se děje

před 33 minutami

OpenAI

Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Miloš Zeman

Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády

Bývalý prezident Miloš Zeman se opět potýká s poměrně vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací podstoupil operaci v blíže nespecifikované pražské nemocnici. Zeman se v uplynulých týdnech zúčastnil předvolebních akcí hnutí Stačilo. 

před 3 hodinami

Počasí

Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Maďarsko

Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu

Evropou otřásají obvinění, že maďarská rozvědka měla už před lety špehovat Evropskou komisi a pokoušet se získávat její úředníky. Zároveň přibývají incidenty, které napínají vztahy mezi Budapeští a Kyjevem – od podezřelých dronů nad ukrajinským územím po vzájemné zákazy vstupu armádních představitelů. Zatímco většina států Evropské unie stojí pevně proti Rusku, Maďarsko se vydává opačným směrem. Hrozí, že jeho izolace v rámci Unie bude už brzy nevratná.

před 5 hodinami

Indie, ilustrační foto

Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?

Energetická politika Indie se stala delikátním balancováním mezi starým spojencem v Moskvě a rostoucím tlakem z Washingtonu. Nejprve přišla v srpnu 50% cla na indické zboží, prezentovaná jako trest za nákup ruské ropy. Následovalo středeční tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módí soukromě souhlasil s ukončením těchto nákupů „během krátké doby“. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí

Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že bude ještě tentýž den hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Stane se tak v době, kdy se Budapešť připravuje na hostitelství summitu mezi Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump již dříve v tomto týdnu ohlásil, že se s Putinem setká v maďarské metropoli, aby projednali ukončení války na Ukrajině.

před 10 hodinami

Prezident Trump

Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce

Prezident USA Donald Trump se chystá v pátek hostit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Americký lídr však signalizuje, že ještě není připraven souhlasit s prodejem Kyjevu systému střel s dlouhým doletem, které Ukrajinci zoufale potřebují. Zelenskyj se s Trumpem setká tváří v tvář den poté, co americký prezident a ruský prezident Vladimir Putin vedli dlouhý telefonický rozhovor o konfliktu.

před 11 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem

Časování má v diplomacii klíčový význam a Kreml zřejmě načasoval svůj poslední, zdlouhavý telefonát s Bílým domem – v pořadí osmý za posledních osm měsíců – podle CNN naprosto dokonale. Ruské oficiální místnosti popsaly hovor, který samy iniciovaly, jako „pozitivní a produktivní“ a „vedený v atmosféře důvěry“. Stalo se tak v momentě, kdy se americký prezident Donald Trump chystal na setkání s ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu a veřejně zvažoval rizika dodávek řízených střel Tomahawk s dlouhým doletem Kyjevu. 

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy