Omluva za velký internetový výpadek. Experti poukazují na slabinu

Lucie Podzimková

23. listopadu 2025 14:46

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Velký výpadek v tomto týdnu, konkrétně v úterý, postihl internet po celém světě. Příčinou byl problém jedné ze služeb, která je rozsáhle využívána. Firma Cloudflare se za potíže omluvila. Experti upozornili, že jde o významnou slabinu, kterou je nutné řešit. 

S problémy se v úterý potýkaly známé internetové služby, například sociální síť X (dříve Twitter) či umělá inteligence ChatGPT. Důvodem výpadku byly potíže infrastrukturní společnosti Cloudflare, upozornila britská BBC

Firma informovala, že internetový blackout způsobil vadný konfigurační soubor, který měl pomáhat zvládat provoz na sítích, ale namísto toho zapříčinil potíže. "Omlouváme se našim zákazníkům a obecně internetu. S ohledem na důležitost služeb Cloudflare je jakýkoliv výpadek neakceptovatelný," dodala společnost. 

Podle expertů se úterní výpadek podobal předchozím výpadkům služeb AWS a Azure. Ve všech případech jde o rozsáhlé platformy, které prostupují všemi oblastmi moderního života. "Nevýhodou je, že pokud dojde k výpadku tak kritické platformy, dopady jsou globální," uvedl Jiří Kohout, Cyber Risk & Security Strategist - CEE z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

Odborník zmínil, že z pohledu kybernetické bezpečnosti se podobné platformy stávají terčem. "I náhodný výpadek vyvolává rozruch a nejistotu, čehož umí útočníci také zneužít. Pokud by navíc incident podobného rozsahu byl vyvolán úmyslně, může dojít ke kolapsu komunikace s veřejností a ke zhroucení značného množství základních služeb," podotkl. 

"Řada organizací sází vše na jednu kartu a nemá smysluplné zálohy. Když pak dojde k narušení provozu, nejsou připraveni. To je významná slabina, kterou je nutné řešit. Internet měl být odolný kvůli decentralizaci, ale nakonec jsme skončili s koncentrací obrovského množství globálního provozu u několika poskytovatelů cloudových služeb," dodal Kohout. 

