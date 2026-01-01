První den se jezdí za nové ceny. Dálniční známky podražily

1. ledna 2026 16:58

Dálnice v zimě, ilustrační fotografie.
Dálnice v zimě, ilustrační fotografie.

První lednový den je každoročně okamžikem, kdy některé schválené změny vstupují v platnost. Řidiči tak například od dnešního dne koupí dálniční známku za vyšší cenu než v uplynulém roce. 

Potvrzuje to návštěva internetového obchodu edalnice.cz, kde už jsou uvedeny nové ceny. Od ledna 2026 kvůli meziročnímu nárůstu počtu dálničních kilometrů a růstu spotřebitelských cen zdražila roční dálniční známka o 130 korun na 2570 korun. Měsíční kupon nově vyjde na 480 korun. Cena stoupla i u desetidenní známky na 300 korun a u denního kuponu na 230 korun. 

V platnosti jsou i nadále slevy pro nízkoemisní vozidla, konkrétně poloviční cena pro vozy na zemní plyn a čtvrtinová pro plug-in hybridy. Zcela bez poplatku mohou využívat dálnice auta na elektřinu a vodík. Sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v Česku. 

Osvobozena jsou i v letošním roce vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením v případě, že provozovatelem vozu je sama postižená osoba či osoba jí blízká. Osvobození se týká i vozidel přepravujících nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.

Cena dálniční známky se od loňského roku určuje automaticky na základě výše inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů, přičemž ceny měsíčních, desetidenních a jednodenních kuponů se odvozují od ceny roční známky. 

