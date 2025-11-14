Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády

Je to jen několik dní, co ministerstvo dopravy oznámilo ceny dálničních známek pro příští rok. Potvrdilo tak, že se kvůli rozšíření dálniční sítě a růstu spotřebitelských cen opět zvýší. Možná to bude naposledy. Podle dostupných informací totiž v řadách koalice ANO, SPD a Motoristů panuje shoda na zrušení valorizace u dálničních kuponů. 

Cena dálniční známky se od letošního roku určuje automaticky na základě výše inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů, přičemž ceny měsíčních, desetidenních a jednodenních kuponů se odvozují od ceny roční známky. 

V lednu 2026 kvůli meziročnímu nárůstu počtu kilometrů dálnic a růstu spotřebitelských cen zdraží roční dálniční známka o 130 korun na 2570 korun. Měsíční kupon od ledna vyjde na 480 korun. Cena stoupne i u desetidenní známky na 300 korun a u denního kuponu na 230 korun. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. 

Nová vláda, kterou mají utvořit ANO, SPD a Motoristé, chce valorizaci zavedenou končícím kabinetem Petra Fialy (ODS) zrušit. V již zveřejněném programovém prohlášení slíbila, že cenu kuponů zmrazí. Podle informací Deníku bude definice o inflaci a růstu dálniční sítě ze zákona vypuštěna. Cena by tak měla být stanovena pevně. V tuto chvíli však nelze odhadovat, kdy se příslušnou novelu zákona podaří prosadit.

Pro příští rok zatím budou nadále v platnosti i slevy pro nízkoemisní vozidla, konkrétně poloviční cena pro vozy na zemní plyn a čtvrtinová pro plug-in hybridy. Zcela bez poplatku mohou využívat dálnice auta na elektřinu a vodík. Sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v Česku. 

Osvobozena budou i v roce 2026 vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením v případě, že provozovatelem vozu je sama postižená osoba či osoba jí blízká. Osvobození se týká i vozidel přepravujících nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.

