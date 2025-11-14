Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády

Je to jen několik dní, co ministerstvo dopravy oznámilo ceny dálničních známek pro příští rok. Potvrdilo tak, že se kvůli rozšíření dálniční sítě a růstu spotřebitelských cen opět zvýší. Možná to bude naposledy. Podle dostupných informací totiž v řadách koalice ANO, SPD a Motoristů panuje shoda na zrušení valorizace u dálničních kuponů.
Cena dálniční známky se od letošního roku určuje automaticky na základě výše inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů, přičemž ceny měsíčních, desetidenních a jednodenních kuponů se odvozují od ceny roční známky.
V lednu 2026 kvůli meziročnímu nárůstu počtu kilometrů dálnic a růstu spotřebitelských cen zdraží roční dálniční známka o 130 korun na 2570 korun. Měsíční kupon od ledna vyjde na 480 korun. Cena stoupne i u desetidenní známky na 300 korun a u denního kuponu na 230 korun. Informovalo o tom ministerstvo dopravy.
Nová vláda, kterou mají utvořit ANO, SPD a Motoristé, chce valorizaci zavedenou končícím kabinetem Petra Fialy (ODS) zrušit. V již zveřejněném programovém prohlášení slíbila, že cenu kuponů zmrazí. Podle informací Deníku bude definice o inflaci a růstu dálniční sítě ze zákona vypuštěna. Cena by tak měla být stanovena pevně. V tuto chvíli však nelze odhadovat, kdy se příslušnou novelu zákona podaří prosadit.
Pro příští rok zatím budou nadále v platnosti i slevy pro nízkoemisní vozidla, konkrétně poloviční cena pro vozy na zemní plyn a čtvrtinová pro plug-in hybridy. Zcela bez poplatku mohou využívat dálnice auta na elektřinu a vodík. Sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v Česku.
Osvobozena budou i v roce 2026 vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením v případě, že provozovatelem vozu je sama postižená osoba či osoba jí blízká. Osvobození se týká i vozidel přepravujících nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
Související
Ceny dálničních známek od ledna vzrostou, potvrdilo ministerstvo
Dálniční známky zdražují. Poslední možnost nákupu za starou cenu je dnes
dálniční známky , Dálnice , doprava
Aktuálně se děje
před 2 hodinami
Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády
před 3 hodinami
Primář z Domažlic odešel od soudu s výjimečným trestem. Odsedí si 28 let
před 5 hodinami
Deset let od masakru v Bataclanu: Jak teroristické útoky změnily Francii?
před 5 hodinami
Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?
před 6 hodinami
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
před 7 hodinami
"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku
před 8 hodinami
Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu
před 9 hodinami
Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů
před 9 hodinami
Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka
před 10 hodinami
Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz
před 11 hodinami
Masivní ruský útok zasáhl všechny čtvrti Kyjeva, vyvolal požáry napříč hlavním městem
před 12 hodinami
BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Bude chladněji, teploty začnou klesat
včera
Experti: Čína je ve "válce digitálních podpisů" ve třetí fázi, USA jsou stále na začátku
včera
Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit
včera
COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí
včera
Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci
včera
Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru
včera
Revoluce ve zdravotnictví na dosah ruky: Lékaři zanedlouho dokáží transplantovat lidem prasečí orgán
včera
Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů
Nově zveřejněné dokumenty amerického Kongresu odhalují, že odsouzený sexuální delikvent a finančník Jeffrey Epstein komunikoval s tehdejším generálním tajemníkem Rady Evropy, Thorbjørnem Jaglandem, o navázání kontaktu s vysokými ruskými představiteli. Rada Evropy je přední evropská organizace pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, dohlížející na Evropský soud pro lidská práva (ECHR).
Zdroj: Libor Novák