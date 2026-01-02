Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům

Ukrajina prožívá začátek roku 2026 v temnotě a mrazu, přesto její obyvatelé odmítají nechat svůj život zastavit. Ruské útoky na energetickou soustavu se v posledních týdnech zintenzivnily a cílí na to, co prezident Volodymyr Zelenskyj označuje za snahu vyvolat chaos a psychologický nátlak. Jen v prosinci 2025 zažil Kyjev průměrné denní výpadky trvající téměř deset hodin, přičemž po masivních útocích z konce roku zůstala téměř polovina města bez vytápění.
Lidé jako čtyřicetiletá Ludmila Šramková, která s malými dcerami utekla z Kyjeva na západ země, zjišťují, že před výpadky nelze zcela uniknout. Ludmila se snažila najít bydlení s plynovým sporákem, aby mohla dětem uvařit i v době, kdy nejde proud. Její děti si na neustálý hluk generátorů v ulicích zvykly natolik, že při něm dokážou klidně spát, což jen dokládá, jak hluboko se válka zapsala do každodenní normality.
Život Ukrajinců se nyní řídí podle harmonogramů odstávek, které se staly hlavním organizátorem času. Matky malých dětí spěchají s praním hor prádla v krátkých okamžicích, kdy elektřina naskočí. Starší lidé zase trpělivě vyčkávají u výtahů, aby mohli sejít dolů a nakoupit si, protože šlapat desítky pater v temných chodbách panelových domů je pro ně nadlidský úkol.
Restaurace a kavárny se situaci přizpůsobily po svém – mění jídelní lístky i ceny podle toho, zda zrovna čerpají proud ze sítě, nebo musí startovat drahé naftové generátory. V Oděse, kde ruské rakety v polovině prosince vyřadily z provozu i dodávky vody, se obyvatelé museli uchýlit k naprosté improvizaci. Sólista tamní opery Pavlo Smyrnov například na sociálních sítích sdílel video své „nepřemožitelné sprchy“, kterou si vyrobil z barelu na vodu a powerbanky.
Navzdory těžkým podmínkám pokračují i volnočasové aktivity a vzdělávání. Oksana Daniluková z Kyjeva popisuje, jak její sedmiletý syn dál chodí na šerm. Přestože profesionální senzory, které zaznamenávají zásahy, bez proudu nefungují, trenér body prostě počítá ručně. Školy a kroužky se nevzdávají a dál připravují budoucí šampiony i umělce v osvětlených „bodech neporazitelnosti“ nebo při svitu baterek.
Nejistota zůstává pro mnohé tím nejtěžším břemenem. Neustálé obavy z toho, zda se podaří nabít přenosné baterie nebo co se stane, pokud výpadek potrvá několik dní v kuse, provázejí každou domácnost. Přesto mezi lidmi panuje silné přesvědčení, že nedostatek světla a tepla není důvodem k tomu, aby přestali žít své životy naplno.
Mezinárodní společenství je ze strany Ukrajinců vyzýváno spíše k podpoře než k lítosti. Ludmila Šramková k tomu dodává, že čtyři roky války jsou sice příliš dlouhá doba, během níž lidé zapomněli na své staré životy, ale zároveň je tato zkušenost učinila neuvěřitelně vynalézavými a odolnými. Ukrajina se nyní upíná k pomoci spojenců v oblasti protivzdušné obrany a k rozvoji decentralizované energetiky, která by byla vůči útokům odolnější.
Dokud se energetický systém nepodaří plně stabilizovat, zůstávají Ukrajinci národem, který se naučil tančit ve tmě. Odmítají se podvolit strategii, která má za cíl zlomit jejich morálku skrze mráz. Jak říká Oksana Daniluková, život nezastaví nic – ani šestnáctihodinové ticho v zásuvkách.
Související
Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá
Babiš slíbil, že vláda bude řešit problémy lidí. Mír označil za povinnost vůči dětem
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu
před 1 hodinou
Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá
před 2 hodinami
Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům
před 3 hodinami
Trump si ředí krev. Užívá výrazně vyšší dávky léků, než mu stanovili lékaři
před 5 hodinami
Předpověď počasí do konce týdne. Na horách může připadnout další sníh
včera
Trumpova dobrá zpráva. Prezident se raduje, že Clooney získal francouzský pas
včera
Dvě extraligové rezignace trenérů. Do nového roku vstupují s novými kouči Třinec a Kladno
včera
Pohonné hmoty už zlevňovaly jen nepatrně. Expert řekl, co přinese tento rok
Aktualizováno včera
Tragédie při oslavách ve Švýcarsku. Desítky lidí nepřežily požár v baru
včera
Tradice pokračuje. Hrad prozradil termín oběda prezidenta s premiérem
včera
První den se jezdí za nové ceny. Dálniční známky podražily
včera
Nikdy to nevedlo k dobrým výsledkům, řekl Fiala po projevu premiéra Babiše
včera
Svátky v roce 2026. Češi se mohou těšit na několik prodloužených víkendů
včera
Počasí naplnilo očekávání. Napadlo až 20 centimetrů sněhu, stále platí výstrahy
včera
Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval
včera
Babiš slíbil, že vláda bude řešit problémy lidí. Mír označil za povinnost vůči dětem
včera
Zemřel známý herec Pavel Nečas
včera
Rusové ukázali mapu údajného útoku na Putina. Trump udělal překvapivou věc
včera
Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění
včera
Zelenskyj v novoroční řeči mluvil o mírové dohodě. Putin věří v ruský triumf
Válka na Ukrajině, která vypukla na konci února 2022, se již protáhla až do roku 2026. Lídři obou stran konfliktu přednesli své novoroční projevy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že mírová dohoda je téměř hotová. Ruský protějšek Vladimir Putin podle svých slov věří ve vítězství Moskvy.
Zdroj: Lucie Podzimková