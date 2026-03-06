Rusko těží z války proti Íránu. Poptávka po ropě roste, USA udělily Indii výjimku

Zatímco Washington sčítá výdaje na válku proti Íránu, Kreml ústy mluvčího Dmitrije Peskova potvrdil, že konflikt výrazně zvýšil poptávku po ruských energetických produktech, čímž Rusko upevňuje svou roli dodavatele pro asijské trhy.

Spojené státy v reakci na narušení energetického trhu udělily Indii třicetidenní výjimku na nákup ruské ropy, která kvůli konfliktu uvázla na moři. Před vypuknutím války přitom Washington Indii za nákupy od Ruska ostře kritizoval a uvalil na ni sankční cla. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta jde o záměrně krátkodobé opatření, které Rusku nepřinese zásadní finanční prospěch, zatímco Moskva zdůrazňuje, že partneři jako Čína a Indie se řídí svými národními zájmy.

Situace v regionu zůstává kritická, což dokládají i varovné sirény, které se v pátek odpoledne rozněly v Dubaji. Obyvatelé byli vyzváni, aby okamžitě vyhledali úkryt kvůli hrozbě raketového útoku. Nestabilita zasáhla i civilní letectví; repatriační let společnosti Air France, který startoval ze Spojených arabských emirátů, se musel vrátit zpět kvůli raketové palbě v oblasti. Francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot uvedl, že evakuace budou pokračovat, ale situace se mění každou hodinou.

Britská policie v pátek oznámila zatčení deseti mužů, z nichž čtyři jsou podezřelí ze špionáže pro Írán. Skupina složená z Íránců a osob s dvojím občanstvím měla v Londýně sledovat židovskou komunitu. Podle velitelky protiteroristického oddělení Helen Flanaganové jsou tato zatčení výsledkem dlouhodobého vyšetřování zaměřeného na potírání nepřátelských aktivit cizích zpravodajských služeb na britském území.

Asijské trhy v pátek po bouřlivém týdnu uzavřely převážně beze změn, ačkoliv přetrvávají obavy z přerušení dodávek energií. Ekonomiky jako Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan jsou na dovozu z Blízkého východu životně závislé. Analytici varují, že současné uklidnění může být klamné, neboť nejistota kolem konfliktu přetrvává a hrozí další eskalace, která by mohla vyhnat ceny ropy až ke 150 dolarům za barel.

Teherán se v pátek za úsvitu stal terčem intenzivního bombardování. Videozáznamy a fotografie ověřené CNN ukazují sloupce dýmu stoupající z centra města, přičemž jeden z úderů zničil i nechvalně známé sídlo mravnostní policie. Izraelská armáda potvrdila, že provedla rozsáhlou vlnu náletů na velitelská centra a sklady dronů také v libanonském Bejrútu, kde evakuační příkazy vyvolaly chaos a útěk tisíců civilistů do bezpečnějších částí města.

Prezident Donald Trump prohlásil, že se hodlá osobně podílet na výběru příštího íránského vůdce po zabitém ajatolláhu Alí Chameneím. Analytici však upozorňují, že íránská politická struktura je velmi odolná a Trumpovo srovnání s Venezuelou je zavádějící. Moc v zemi dočasně převzala tříčlenná rada, zatímco Shromáždění znalců vybírá nástupce. Jedním z favoritů je syn zesnulého vůdce Modžtaba Chameneí, kterého však Trump již předem označil za nepřijatelného.

Íránská strana se přitom podle svých představitelů připravuje na dlouhou válku a nehodlá se vzdát. Od začátku konfliktu 28. února vypálil Teherán podle amerického velení přes 500 balistických raket a 2 000 dronů. Ačkoliv izraelské útoky zasáhly řadu podzemních skladů a odpalovacích zařízení, Írán si údajně zachovává schopnost masivní produkce levných dronů Šáhed, jejichž výroba stojí zlomek ceny ve srovnání s americkými obrannými raketami Patriot.

Válka si vybírá krutou daň na civilním obyvatelstvu. V íránském městě Mínáb mělo být zasaženo školní zařízení, což si podle íránských médií vyžádalo životy 168 dětí a jejich učitelů. OSN označila incident za šokující a vyzvala k vyšetřování. Zatímco Izrael odpovědnost za tento útok odmítá, Spojené státy, které mají v regionu dvě skupiny letadlových lodí, oznámily, že celou událost prověří.

První britský evakuační let z Ománu již přistál na londýnském letišti Stansted. Cestující popisovali dramatické zážitky z oblastí pod raketovou palbou. Podle premiéra Keira Starmera se do Spojeného království vrátilo již přes 4 000 lidí. Podobné evakuační operace organizují i Spojené státy a další evropské země, ačkoliv odlety z letišť v Rijádu či Abú Zabí provázejí mnohahodinová zpoždění a logistické komplikace.

před 36 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ropná rafinerie

Ceny ropy míří k největšímu nárůstu za poslední čtyři roky

Ceny ropy na světových trzích míří k největšímu týdennímu nárůstu za poslední čtyři roky. Tento prudký vývoj vyvolává vážné obavy z nového inflačního šoku, který by mohl opětovně rozpoutat krizi životních nákladů a poškodit globální hospodářský růst. Hlavním motorem růstu je eskalující konflikt s Íránem, kvůli kterému mezinárodní benchmark Brent tento týden posílil o 17,65 % a překonal hranici 85 dolarů za barel.

před 3 hodinami

Andrij Sybiha

Maďarsko zadrželo zaměstnance ukrajinské banky a desítky milionů dolarů a eur

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vznesl závažné obvinění vůči maďarským úřadům, které podle něj v Budapešti vzaly jako rukojmí sedm zaměstnanců ukrajinské státní spořitelny Oschadbank. Incident se odehrál během přepravy značného finančního obnosu a cenností z Rakouska na Ukrajinu. Sybiha v této souvislosti hovoří o „státním terorismu a torpédování“ ze strany sousedního státu.

před 4 hodinami

Viktor Orbán

Trump mobilizuje síly. Chce v Maďarsku udržet u moci Orbána

Maďarský premiér Viktor Orbán čelí nejtěžšímu volebnímu souboji za posledních 16 let své vlády a americký prezident Donald Trump spolu se svým hnutím MAGA podle webu Politico mobilizují síly, aby mu pomohli. Podle aktuálních průzkumů Orbán poprvé zaostává za svým bývalým spojencem a nynějším vyzyvatelem Péterem Magyarem. Ten dokázal využít frustraci voličů z rekordní inflace, hospodářské stagnace a série politických skandálů, které otřásly maďarskou scénou.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Benjamin Netanjahu

Válka s Íránem může Netanjahuovi doma pomoci, Izraeli ale v zahraničí uškodí

Britský deník Telegraph v pondělí označil Benjamina Netanjahua za velkého válečného vůdce naší doby. Autor článku Charles Moore přirovnal izraelského premiéra k Winstonu Churchillovi, a to zejména kvůli jeho dlouhodobému zaměření na Írán, spojectví s Donaldem Trumpem a vojenským úspěchům proti teroristickým skupinám i Teheránu. Toto srovnání pravděpodobně potěšilo příznivce premiéra, který se sám stylizuje do role moderního ochránce světa před íránskou hrozbou, podobně jako Churchill kdysi čelil nacismu.

před 7 hodinami

včera

Předseda vlády Andrej Babiš

Opozice tepe vládu, Babiš se brání. Tvrdá kritika Česka z úst Merricka rezonuje politiky

Mezi českou vládou a Spojenými státy se rozhořel spor o výši investic do vlastní obrany. Premiér Andrej Babiš v reakci na kritiku amerického velvyslance Nicholase Merricka prohlásil, že navržené výdaje na armádu jsou pro letošní rok „maximem možného“. V rozhovoru pro Českou televizi zdůraznil, že jeho kabinet sice považuje obranu za důležitou, ale prioritou zůstávají sociální otázky a každodenní problémy českých občanů.

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci statisíců Libanonců

Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci, který se týká celého jižního předměstí Bejrútu, známého jako Dahíja. Tato oblast je považována za baštu hnutí Hizballáh a odhady počtu jejích obyvatel se pohybují mezi 300 000 až 700 000 lidmi. Podle dostupných informací jde o vůbec první případ, kdy izraelské obranné síly (IDF) nařídily útěk obyvatelům takto rozsáhlých částí libanonského hlavního města; dříve se příkazy týkaly pouze konkrétních budov určených k náletu.

včera

Poslanecká sněmovna

Vládní poslanci vlepili políček spravedlnosti. Sněmovna nevydala Babiše ani Okamuru ke stíhání

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek rozhodla, že nevydá premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani předsedu Sněmovny Tomia Okamuru z SPD k trestnímu stíhání. Dolní komora tak vyhověla doporučení mandátového a imunitního výboru, který navrhl obě žádosti policie zamítnout. Pro zachování imunity obou vrcholných politiků hlasovalo 104 přítomných vládních poslanců, čímž koalice tvořená subjekty ANO, SPD a Motoristé sobě využila svou pohodlnou většinu 108 hlasů.

včera

Nicholas Merrick

Babišova vláda má problém. Trumpův muž tvrdě zkritizoval Česko, stane se jednou z nejhorších zemí v NATO

Americký velvyslanec Nicholas Merrick vystoupil na konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“ s neobvykle přímočarým projevem, ve kterém podrobil kritice současný přístup České republiky k financování vlastní obrany. V úvodu sice ocenil vysokou úroveň vzájemných vztahů a podporu, kterou Praha projevuje Washingtonu, zároveň však zdůraznil, že v dnešní nebezpečné době nelze bezpečnost považovat za automatickou a vyžaduje konkrétní investice.

včera

Těžba ropy

Ceny ropy na světových trzích dál prudce rostou. Zklidnění situace zatím nehrozí

Ceny ropy na světových trzích pokračují v prudkém růstu, protože eskalující konflikt mezi Íránem na jedné straně a USA s Izraelem na straně druhé nevykazuje žádné známky zklidnění. Brent si připsal více než 3 % a obchoduje se nad 84 dolary za barel, zatímco americká lehká ropa WTI vzrostla o 4,5 % na 78 dolarů. Jedná se již o pátou seanci růstu v řadě, přičemž trhy reagují na vážné narušení dodávek i dopravy.

včera

Ilham Alijev, prezident Ázerbájdžánu

Íránské drony zaútočily v Ázerbájdžánu. Alijev slibuje odvetu, uvedl armádu do stavu nejvyšší pohotovosti

Prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev ve čtvrtek svolal mimořádné bezpečnostní zasedání v reakci na nedávný útok bezpilotních letounů v oblasti Nachičevanu. Během svého projevu zdůraznil, že země nebude tolerovat žádné formy agrese a jakákoli nepřátelská síla pocítí plnou moc ázerbájdžánské „železné pěsti“. Tento incident vyvolal v Baku vlnu rozhořčení a vedl k okamžitému zpřísnění vojenských opatření na hranicích.

včera

Poslanecká sněmovna

ANO Babiše a Okamuru ke stíhání nevydá. Porušuje vlastní kodex, tepe koalici opozice

Jednání Poslanecké sněmovny o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání se proměnilo v ostrou debatu o základech právního státu a morálce politiků. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan ve svém vystoupení varoval před nebezpečím populismu, jehož skutečným obsahem je podle něj pokrytectví. Uvedl, že populisté těží z hrané lidovosti, ale ve chvíli, kdy se jich týká spravedlnost, neváhají využít imunitu, kterou běžní občané k dispozici nemají. Babišovi vzkázal, že jeho odmítavý postoj k vydání je pouze projevem nervozity, slabosti a strachu.

včera

Mark Rutte, generální tajemník NATO

NATO údery na Írán podporuje, prohlásil Rutte. Aktivaci článku 5 ale nezvažuje

Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že sestřelení balistické rakety směřující na Turecko není bezprostředním důvodem k aktivaci článku 5 o vzájemné obraně. Rutte zdůraznil, že o tomto kroku v rámci Aliance nikdo nediskutuje. Podle jeho slov je nejdůležitější skutečností, že protivníci mohli v uplynulých hodinách vidět sílu a vysokou bdělost NATO, která se od sobotního vypuknutí krize ještě znásobila.

včera

Izraelská armáda

Válka mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem nabírá na obrátkách. Konflikt otevírá dveře čtvrté straně

Válečný konflikt mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem nabírá na obrátkách a zdá se, že se otevírá nová, pozemní fronta. Intenzivní vlny náletů v posledních hodinách zasáhly desítky vojenských pozic, pohraničních stanovišť a policejních základen podél severní hranice Íránu s Irákem. Podle analytiků jde o systematickou přípravu na mobilizaci kurdských bojovníků, kteří by mohli do Íránu vniknout z iráckého území pod leteckým krytím Spojených států.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Brutální metoda zachraňující životy. Před sestřelením amerických F-15 se piloti katapultovali, hrozí jim doživotní problémy

Během pondělních ranních hodin byly nad Kuvajtem v rámci operace Epic Fury sestřeleny tři americké stíhačky F-15E, pravděpodobně v důsledku nešťastné palby do vlastních řad. Všech šest členů posádek se dokázalo úspěšně katapultovat a jejich stav je stabilizovaný. Termín „úspěšně“ je však v letectví relativní, protože proces opuštění poškozeného stroje v bojové rychlosti vystavuje lidské tělo extrémním silám, které balancují na hraně přežití.

včera

Ropa

Proč válka v Íránu tlačí ceny ropy nahoru? Nehraje se o nedostatek, ale očekávání

Eskalující konflikt mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem dosáhl kritického bodu, který se neprojevuje pouze na bitevním poli, ale drasticky zasahuje do tepen světového obchodu. Středem pozornosti se stal Hormuzský průliv, jedna z nejdůležitějších námořních cest pro přepravu ropy a plynu na světě. Tento úzký koridor, spojující přístavy v Perském zálivu s otevřeným oceánem, nyní čelí zásadnímu narušení, což vyvolává krizi globálních dodavatelských řetězců v přímém přenosu.

včera

„Přestaňte fňukat.“ Opozice před hlasování o vydání tepe Babiše

Do sněmovní debaty o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury se zapojili také zástupci Pirátů. Předseda strany Zdeněk Hřib ve svém vystoupení ostře kritizoval přístup premiéra Babiše a vyzval ho, aby přestal fňukat a přestal se schovávat za poslaneckou imunitu, kterou označil za „papalášskou“. Podle Hřiba by premiér měl přestat s rozkladem právního státu a čelit spravedlnosti jako každý jiný občan.

