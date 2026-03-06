Rusko těží z války proti Íránu. Poptávka po ropě roste, USA udělily Indii výjimku

Zatímco Washington sčítá výdaje na válku proti Íránu, Kreml ústy mluvčího Dmitrije Peskova potvrdil, že konflikt výrazně zvýšil poptávku po ruských energetických produktech, čímž Rusko upevňuje svou roli dodavatele pro asijské trhy.
Spojené státy v reakci na narušení energetického trhu udělily Indii třicetidenní výjimku na nákup ruské ropy, která kvůli konfliktu uvázla na moři. Před vypuknutím války přitom Washington Indii za nákupy od Ruska ostře kritizoval a uvalil na ni sankční cla. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta jde o záměrně krátkodobé opatření, které Rusku nepřinese zásadní finanční prospěch, zatímco Moskva zdůrazňuje, že partneři jako Čína a Indie se řídí svými národními zájmy.
Situace v regionu zůstává kritická, což dokládají i varovné sirény, které se v pátek odpoledne rozněly v Dubaji. Obyvatelé byli vyzváni, aby okamžitě vyhledali úkryt kvůli hrozbě raketového útoku. Nestabilita zasáhla i civilní letectví; repatriační let společnosti Air France, který startoval ze Spojených arabských emirátů, se musel vrátit zpět kvůli raketové palbě v oblasti. Francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot uvedl, že evakuace budou pokračovat, ale situace se mění každou hodinou.
Britská policie v pátek oznámila zatčení deseti mužů, z nichž čtyři jsou podezřelí ze špionáže pro Írán. Skupina složená z Íránců a osob s dvojím občanstvím měla v Londýně sledovat židovskou komunitu. Podle velitelky protiteroristického oddělení Helen Flanaganové jsou tato zatčení výsledkem dlouhodobého vyšetřování zaměřeného na potírání nepřátelských aktivit cizích zpravodajských služeb na britském území.
Asijské trhy v pátek po bouřlivém týdnu uzavřely převážně beze změn, ačkoliv přetrvávají obavy z přerušení dodávek energií. Ekonomiky jako Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan jsou na dovozu z Blízkého východu životně závislé. Analytici varují, že současné uklidnění může být klamné, neboť nejistota kolem konfliktu přetrvává a hrozí další eskalace, která by mohla vyhnat ceny ropy až ke 150 dolarům za barel.
Teherán se v pátek za úsvitu stal terčem intenzivního bombardování. Videozáznamy a fotografie ověřené CNN ukazují sloupce dýmu stoupající z centra města, přičemž jeden z úderů zničil i nechvalně známé sídlo mravnostní policie. Izraelská armáda potvrdila, že provedla rozsáhlou vlnu náletů na velitelská centra a sklady dronů také v libanonském Bejrútu, kde evakuační příkazy vyvolaly chaos a útěk tisíců civilistů do bezpečnějších částí města.
Prezident Donald Trump prohlásil, že se hodlá osobně podílet na výběru příštího íránského vůdce po zabitém ajatolláhu Alí Chameneím. Analytici však upozorňují, že íránská politická struktura je velmi odolná a Trumpovo srovnání s Venezuelou je zavádějící. Moc v zemi dočasně převzala tříčlenná rada, zatímco Shromáždění znalců vybírá nástupce. Jedním z favoritů je syn zesnulého vůdce Modžtaba Chameneí, kterého však Trump již předem označil za nepřijatelného.
Íránská strana se přitom podle svých představitelů připravuje na dlouhou válku a nehodlá se vzdát. Od začátku konfliktu 28. února vypálil Teherán podle amerického velení přes 500 balistických raket a 2 000 dronů. Ačkoliv izraelské útoky zasáhly řadu podzemních skladů a odpalovacích zařízení, Írán si údajně zachovává schopnost masivní produkce levných dronů Šáhed, jejichž výroba stojí zlomek ceny ve srovnání s americkými obrannými raketami Patriot.
Válka si vybírá krutou daň na civilním obyvatelstvu. V íránském městě Mínáb mělo být zasaženo školní zařízení, což si podle íránských médií vyžádalo životy 168 dětí a jejich učitelů. OSN označila incident za šokující a vyzvala k vyšetřování. Zatímco Izrael odpovědnost za tento útok odmítá, Spojené státy, které mají v regionu dvě skupiny letadlových lodí, oznámily, že celou událost prověří.
První britský evakuační let z Ománu již přistál na londýnském letišti Stansted. Cestující popisovali dramatické zážitky z oblastí pod raketovou palbou. Podle premiéra Keira Starmera se do Spojeného království vrátilo již přes 4 000 lidí. Podobné evakuační operace organizují i Spojené státy a další evropské země, ačkoliv odlety z letišť v Rijádu či Abú Zabí provázejí mnohahodinová zpoždění a logistické komplikace.
Související
Politico: Írán po začátku útoku zoufale hledal pomoc v Moskvě. Dostal jen slovní podporu
Zelenskyj vidí okno příležitosti pro dosažení míru. Čas je do voleb v USA
Rusko , Dmitrij Peskov , ropa
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Rusko těží z války proti Íránu. Poptávka po ropě roste, USA udělily Indii výjimku
před 1 hodinou
USA stojí válka v Íránu téměř miliardu dolarů denně. Jak dlouho může Teherán vzdorovat?
před 2 hodinami
Ceny ropy míří k největšímu nárůstu za poslední čtyři roky
před 3 hodinami
Maďarsko zadrželo zaměstnance ukrajinské banky a desítky milionů dolarů a eur
před 4 hodinami
Trump mobilizuje síly. Chce v Maďarsku udržet u moci Orbána
před 4 hodinami
Trump otočil. Už to není Putin, tentokrát je podle něj překážkou míru Zelenskyj
před 5 hodinami
Válka s Íránem může Netanjahuovi doma pomoci, Izraeli ale v zahraničí uškodí
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: Jaro se projeví v plné síle, teploty vyrostou na 17 stupňů
včera
Opozice tepe vládu, Babiš se brání. Tvrdá kritika Česka z úst Merricka rezonuje politiky
včera
Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci statisíců Libanonců
včera
Vládní poslanci vlepili políček spravedlnosti. Sněmovna nevydala Babiše ani Okamuru ke stíhání
včera
Babišova vláda má problém. Trumpův muž tvrdě zkritizoval Česko, stane se jednou z nejhorších zemí v NATO
včera
Ceny ropy na světových trzích dál prudce rostou. Zklidnění situace zatím nehrozí
včera
Íránské drony zaútočily v Ázerbájdžánu. Alijev slibuje odvetu, uvedl armádu do stavu nejvyšší pohotovosti
včera
ANO Babiše a Okamuru ke stíhání nevydá. Porušuje vlastní kodex, tepe koalici opozice
včera
NATO údery na Írán podporuje, prohlásil Rutte. Aktivaci článku 5 ale nezvažuje
včera
Válka mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem nabírá na obrátkách. Konflikt otevírá dveře čtvrté straně
včera
Brutální metoda zachraňující životy. Před sestřelením amerických F-15 se piloti katapultovali, hrozí jim doživotní problémy
včera
Proč válka v Íránu tlačí ceny ropy nahoru? Nehraje se o nedostatek, ale očekávání
včera
„Přestaňte fňukat.“ Opozice před hlasování o vydání tepe Babiše
Do sněmovní debaty o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury se zapojili také zástupci Pirátů. Předseda strany Zdeněk Hřib ve svém vystoupení ostře kritizoval přístup premiéra Babiše a vyzval ho, aby přestal fňukat a přestal se schovávat za poslaneckou imunitu, kterou označil za „papalášskou“. Podle Hřiba by premiér měl přestat s rozkladem právního státu a čelit spravedlnosti jako každý jiný občan.
Zdroj: Libor Novák