Válka s Íránem může Netanjahuovi doma pomoci, Izraeli ale v zahraničí uškodí

Britský deník Telegraph v pondělí označil Benjamina Netanjahua za velkého válečného vůdce naší doby. Autor článku Charles Moore přirovnal izraelského premiéra k Winstonu Churchillovi, a to zejména kvůli jeho dlouhodobému zaměření na Írán, spojectví s Donaldem Trumpem a vojenským úspěchům proti teroristickým skupinám i Teheránu. Toto srovnání pravděpodobně potěšilo příznivce premiéra, který se sám stylizuje do role moderního ochránce světa před íránskou hrozbou, podobně jako Churchill kdysi čelil nacismu.
Vojenské úspěchy na začátku války s Íránem, kterou odstartovala likvidace nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, posílily sebevědomí Netanjahuových voličů před nadcházejícími volbami. Průzkum Institutu pro studia národní bezpečnosti ukázal, že 81 % izraelské veřejnosti nálety na Írán schvaluje a většina si přeje pokračování operací až do pádu tamního režimu. K podpoře vlády se v této věci přidali i opoziční lídři Jair Lapid a Naftali Bennett, kteří vnímají aktuální náladu ve společnosti.
Netanjahu se dlouhodobě snaží prezentovat Írán jako hlavní existenční hrozbu pro Izrael. Po bezpečnostním selhání ze 7. října 2023 využívá nynější vojenská tažení k nápravě své politické pověsti jako „pana Bezpečnost“. Zdroje z jeho okolí potvrzují, že úspěchy na bojišti jsou pilířem jeho strategie pro znovuzvolení, přičemž kampaň má ukázat Izrael v procesu hluboké regionální transformace.
Izraeli se podařilo eliminovat téměř všechny klíčové postavy „osy zla“, včetně lídrů Hamásu a Hizballáhu. Krátce po zahájení sobotních útoků pojmenoval premiérův úřad celou operaci „Řvoucí lev“, což analytici chápou jako snahu využít válečnou dynamiku k prosazení předčasných voleb. Netanjahu také neustále zdůrazňuje úzkou spolupráci s USA a prezidentem Trumpem, kterému hodlá udělit Izraelskou cenu.
Navzdory popularitě války v Izraeli vyvolává společné vojenské tažení v USA značné kontroverze a prohlubuje politickou polarizaci. Podle průzkumů veřejného mínění většina Američanů s vojenskou akcí v Íránu nesouhlasí, přičemž rozdíl mezi demokratickými a republikánskými voliči je propastný. Situaci zkomplikovalo vyjádření ministra zahraničí Marca Rubia, které vyznělo tak, že Izrael dotlačil USA k útoku, což musel následně on i prezident Trump vyvracet.
Podle diplomatických odborníků tyto zmatky v americké komunikaci Izraeli škodí a vnášejí do debaty otázku, zda je válka skutečně nezbytná. Ekonomické dopady, jako je růst cen benzínu nebo pokles akciových trhů, mohou vést k tomu, že američtí voliči začnou vinit Izrael zatažení USA do konfliktu, o který nestáli. Netanjahuova sázka na vojenské úspěchy sice může zajistit jeho politickou budoucnost doma, ale riskuje narušení strategického spojenectví s USA.
