Íránské drony zaútočily v Ázerbájdžánu. Alijev slibuje odvetu, uvedl armádu do stavu nejvyšší pohotovosti

Libor Novák

5. března 2026 15:59

Ilham Alijev, prezident Ázerbájdžánu
Ilham Alijev, prezident Ázerbájdžánu Foto: MSC

Prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev ve čtvrtek svolal mimořádné bezpečnostní zasedání v reakci na nedávný útok bezpilotních letounů v oblasti Nachičevanu. Během svého projevu zdůraznil, že země nebude tolerovat žádné formy agrese a jakákoli nepřátelská síla pocítí plnou moc ázerbájdžánské „železné pěsti“. Tento incident vyvolal v Baku vlnu rozhořčení a vedl k okamžitému zpřísnění vojenských opatření na hranicích.

Podle oficiálních informací z ázerbájdžánské metropole byl útok veden na tamní letiště, přičemž drony měly přiletět směrem od íránských hranic. Při tomto útoku byli zraněni čtyři lidé. Ázerbájdžánské ministerstvo obrany ve svém prohlášení uvedlo, že veškerou odpovědnost za tento incident nese právě Íránská islámská republika, a označilo událost za nevyprovokovaný akt teroru a agrese.

Prezident Alijev oznámil, že ázerbájdžánské ozbrojené síly byly uvedeny do stavu nejvyšší bojové pohotovosti. Armáda je podle jeho slov připravena provést jakékoli nezbytné operace k zajištění bezpečnosti země a jejích občanů. Vláda již v souvislosti s tímto útokem předvolala íránského velvyslance v Baku, aby podal vysvětlení k incidentu, který Ázerbájdžán důrazně odsuzuje.

Baku požaduje od íránské strany oficiální vysvětlení, omluvu a okamžité pohnání všech pachatelů k trestní odpovědnosti. Alijev ve svém projevu prohlásil, že ti, kteří jsou za tento „ohavný teroristický čin“ zodpovědní, musí být bez prodlení postaveni před spravedlnost. Ázerbájdžánská strana navíc pohrozila odvetnými opatřeními, ačkoliv zatím neupřesnila, jakou formu by mohla mít.

Teherán však jakoukoli vinu rezolutně odmítá. Generální štáb íránských ozbrojených sil vydal prohlášení, v němž popírá, že by jejich armáda vyslala jakékoli drony na ázerbájdžánské území. Íránský náměstek ministra zahraničí Kázem Gharíbábádí pro ázerbájdžánská média uvedl, že jeho země necílí na sousední státy a odmítl zprávy o zapojení Teheránu do útoku v Nachičevanu.

Íránská strana se snaží odpovědnost za útok přenést na Izrael. Podle vyjádření íránských představitelů jsou akce „sionistického režimu“, které mají za cíl rozvrátit vztahy mezi muslimskými zeměmi, dobře zdokumentovány. Teherán tvrdí, že jde o provokaci, která má vyvolat napětí v regionu a poškodit diplomatické vazby mezi oběma sousedy.

Ázerbájdžánské ministerstvo obrany nicméně trvá na svém a hodlá provést podrobný průzkum trosek, aby zjistilo přesné typy použitých bezpilotních letounů. Podle Baku tyto činy nezůstanou bez odezvy a vláda již nyní připravuje nezbytná protiopatření. Situace v nachičevanské exklávě zůstává napjatá, zejména vzhledem k její geografické poloze v těsné blízkosti íránských hranic.

Incident v Nachičevanu představuje vážnou eskalaci napětí v době, kdy je širší region zasažen válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Ázerbájdžán se dosud snažil udržovat stabilitu, ale prezident Alijev dal jasně najevo, že národní suverenita a bezpečnost jsou pro něj absolutní prioritou. Mobilizace armády na nejvyšší úroveň naznačuje, že Baku bere hrozbu z íránského směru velmi vážně.

Napětí mezi oběma státy se tak dostalo do bodu, kdy hrozí otevřený konflikt. Zatímco Teherán mluví o spřáteleném Ázerbájdžánu a izraelských intrikách, Alijevova rétorika o „železné pěsti“ a plné bojové pohotovosti vysílá do světa signál o odhodlání k vojenské obraně. 

Írán ázerbájdžán Ilham Alijev

Zdroj: Libor Novák

