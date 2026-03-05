Proč válka v Íránu tlačí ceny ropy nahoru? Nehraje se o nedostatek, ale očekávání

Eskalující konflikt mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem dosáhl kritického bodu, který se neprojevuje pouze na bitevním poli, ale drasticky zasahuje do tepen světového obchodu. Středem pozornosti se stal Hormuzský průliv, jedna z nejdůležitějších námořních cest pro přepravu ropy a plynu na světě. Tento úzký koridor, spojující přístavy v Perském zálivu s otevřeným oceánem, nyní čelí zásadnímu narušení, což vyvolává krizi globálních dodavatelských řetězců v přímém přenosu.
Z pohledu odborníků na logistiku představuje Hormuzský průliv takzvaný „bod selhání“. Tímto hrdlem denně protéká přibližně pětina světové produkce ropy. Jakékoli narušení v tomto kritickém uzlu spouští kaskádový efekt, který se šíří celým globálním systémem. Současné útoky na Írán již vedly k viditelnému zpomalení energetických toků a majitelé tankerů, kteří nyní vyčkávají v okolních vodách, narychlo přehodnocují bezpečnostní rizika.
Zajímavým aspektem této krize je fakt, že prudký nárůst cen ropy není tažen pouze reálným nedostatkem suroviny, ale především nejistotou. Trhy reagují na samotnou možnost, že by ze systému mohlo vypadnout několik milionů barelů denně. Tato situace potvrzuje, že v moderní ekonomice mají očekávání a vnímání geopolitického rizika stejně drtivý dopad jako materiální škody. Energie je totiž základem téměř každého odvětví a zvýšené náklady na paliva se bleskově promítají do cen dopravy, výroby a nakonec i do inflace, kterou pocítí koncový spotřebitel.
Nestabilita se však neomezuje pouze na samotný průliv. Zasahuje i strategicky významné logistické uzly v sousedství, jako jsou Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt nebo Saúdská Arábie. Tato oblast nefunguje jen jako dodavatel energií, ale jako klíčová křižovatka světového obchodu. Přístavy v Dubaji propojují Asii, Evropu a Afriku, a pokud je ochromena jejich spolehlivost, ocitá se v ohrožení celá infrastruktura exportních terminálů a skladovacích kapacit.
Propojenost dnešního světa znamená, že energetická krize je zároveň krizí průmyslovou i potravinovou. Výroba je závislá na elektřině, doprava na ropě a zemědělství na hnojivech derivovaných ze zemního plynu. Výzkumy geopolitických krizí jasně ukazují, že narušení vstupů v jedné části světa se během několika dní změní v globální ekonomický problém, který ovlivňuje dostupnost zboží tisíce kilometrů daleko od zóny konfliktu.
Po celá desetiletí byly dodavatelské řetězce optimalizovány pro maximální efektivitu. Tento model sice přinesl obrovské ekonomické výhody, ale zároveň vytvořil hluboké strukturální slabiny. Koncentrace zdrojů do oblastí s nejnižšími náklady způsobila, že systému chybí odolnost. Současná krize v Hormuzském průlivu je tedy bolestným příkladem toho, co se stane, když se efektivita upřednostní před bezpečností.
V reakci na tyto události lze očekávat, že se státy i soukromé firmy pokusí o urychlenou diverzifikaci. Země závislé na ropě ze Zálivu budou pravděpodobně rozšiřovat své strategické rezervy, hledat alternativní importní trasy a investovat do ropovodů, které by rizikové námořní úžiny obcházely. Geopolitická nestabilita se tak stává silným katalyzátorem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a elektrifikaci, které snižují závislost na koncentrovaných koridorech fosilních paliv.
Dalším nebezpečným vedlejším efektem válečného stavu je vzestup neformálních a nelegálních dodavatelských řetězců. Tam, kde selhává státní správa a dozor, se otevírá prostor pro neregulovaný obchod s ropou, pašování zboží a vykořisťování pracovní síly v nepřehledných subdodavatelských sítích. Státy navíc stále častěji využívají obchodní a logistické sítě jako přímé nástroje mocenského nátlaku.
Pro běžného spotřebitele tato situace znamená jediné: větší kolísání cen, možný nedostatek některých produktů a zúžený výběr zboží. Firmy budou nuceny upravovat své strategie v reakci na sankce a bezpečnostní hrozby. V dlouhodobém horizontu to může vést k trvalému zvýšení nákladů, protože budování odolnějších, ale méně efektivních řetězců je zkrátka dražší.
Situace v Hormuzském průlivu v roce 2026 může být vnímána jako historický bod obratu v procesu globalizace. Ukazuje se, že dodavatelské řetězce nejsou pouze ekonomickými systémy, ale jsou hluboce vkořeněny v geopolitické realitě. Hlavní výzvou do budoucna již nebude pouze krizové řízení při občasných výpadcích, ale kompletní redesign energetických zdrojů a obchodních cest pro svět, kde geopolitické riziko přestalo být výjimkou a stalo se strukturální součástí našeho žití.
Zdroj: Libor Novák