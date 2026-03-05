Proč válka v Íránu tlačí ceny ropy nahoru? Nehraje se o nedostatek, ale očekávání

Libor Novák

5. března 2026 12:19

Ropa
Ropa Foto: Pixabay

Eskalující konflikt mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem dosáhl kritického bodu, který se neprojevuje pouze na bitevním poli, ale drasticky zasahuje do tepen světového obchodu. Středem pozornosti se stal Hormuzský průliv, jedna z nejdůležitějších námořních cest pro přepravu ropy a plynu na světě. Tento úzký koridor, spojující přístavy v Perském zálivu s otevřeným oceánem, nyní čelí zásadnímu narušení, což vyvolává krizi globálních dodavatelských řetězců v přímém přenosu.

Z pohledu odborníků na logistiku představuje Hormuzský průliv takzvaný „bod selhání“. Tímto hrdlem denně protéká přibližně pětina světové produkce ropy. Jakékoli narušení v tomto kritickém uzlu spouští kaskádový efekt, který se šíří celým globálním systémem. Současné útoky na Írán již vedly k viditelnému zpomalení energetických toků a majitelé tankerů, kteří nyní vyčkávají v okolních vodách, narychlo přehodnocují bezpečnostní rizika.

Zajímavým aspektem této krize je fakt, že prudký nárůst cen ropy není tažen pouze reálným nedostatkem suroviny, ale především nejistotou. Trhy reagují na samotnou možnost, že by ze systému mohlo vypadnout několik milionů barelů denně. Tato situace potvrzuje, že v moderní ekonomice mají očekávání a vnímání geopolitického rizika stejně drtivý dopad jako materiální škody. Energie je totiž základem téměř každého odvětví a zvýšené náklady na paliva se bleskově promítají do cen dopravy, výroby a nakonec i do inflace, kterou pocítí koncový spotřebitel.

Nestabilita se však neomezuje pouze na samotný průliv. Zasahuje i strategicky významné logistické uzly v sousedství, jako jsou Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt nebo Saúdská Arábie. Tato oblast nefunguje jen jako dodavatel energií, ale jako klíčová křižovatka světového obchodu. Přístavy v Dubaji propojují Asii, Evropu a Afriku, a pokud je ochromena jejich spolehlivost, ocitá se v ohrožení celá infrastruktura exportních terminálů a skladovacích kapacit.

Propojenost dnešního světa znamená, že energetická krize je zároveň krizí průmyslovou i potravinovou. Výroba je závislá na elektřině, doprava na ropě a zemědělství na hnojivech derivovaných ze zemního plynu. Výzkumy geopolitických krizí jasně ukazují, že narušení vstupů v jedné části světa se během několika dní změní v globální ekonomický problém, který ovlivňuje dostupnost zboží tisíce kilometrů daleko od zóny konfliktu.

Po celá desetiletí byly dodavatelské řetězce optimalizovány pro maximální efektivitu. Tento model sice přinesl obrovské ekonomické výhody, ale zároveň vytvořil hluboké strukturální slabiny. Koncentrace zdrojů do oblastí s nejnižšími náklady způsobila, že systému chybí odolnost. Současná krize v Hormuzském průlivu je tedy bolestným příkladem toho, co se stane, když se efektivita upřednostní před bezpečností.

V reakci na tyto události lze očekávat, že se státy i soukromé firmy pokusí o urychlenou diverzifikaci. Země závislé na ropě ze Zálivu budou pravděpodobně rozšiřovat své strategické rezervy, hledat alternativní importní trasy a investovat do ropovodů, které by rizikové námořní úžiny obcházely. Geopolitická nestabilita se tak stává silným katalyzátorem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a elektrifikaci, které snižují závislost na koncentrovaných koridorech fosilních paliv.

Dalším nebezpečným vedlejším efektem válečného stavu je vzestup neformálních a nelegálních dodavatelských řetězců. Tam, kde selhává státní správa a dozor, se otevírá prostor pro neregulovaný obchod s ropou, pašování zboží a vykořisťování pracovní síly v nepřehledných subdodavatelských sítích. Státy navíc stále častěji využívají obchodní a logistické sítě jako přímé nástroje mocenského nátlaku.

Pro běžného spotřebitele tato situace znamená jediné: větší kolísání cen, možný nedostatek některých produktů a zúžený výběr zboží. Firmy budou nuceny upravovat své strategie v reakci na sankce a bezpečnostní hrozby. V dlouhodobém horizontu to může vést k trvalému zvýšení nákladů, protože budování odolnějších, ale méně efektivních řetězců je zkrátka dražší.

Situace v Hormuzském průlivu v roce 2026 může být vnímána jako historický bod obratu v procesu globalizace. Ukazuje se, že dodavatelské řetězce nejsou pouze ekonomickými systémy, ale jsou hluboce vkořeněny v geopolitické realitě. Hlavní výzvou do budoucna již nebude pouze krizové řízení při občasných výpadcích, ale kompletní redesign energetických zdrojů a obchodních cest pro svět, kde geopolitické riziko přestalo být výjimkou a stalo se strukturální součástí našeho žití.

28. ledna 2026 15:17

Amazon propustí 16 tisíc lidí. Zaměstnancům to oznámil omylem

Ropná rafinerie

Válka v Íránu se začíná propisovat do cen ropy a plynu. Zdražit mohou i potraviny

Ceny zemního plynu zažívají v těchto hodinách strmý nárůst a dosáhly nejvyšší úrovně od konce roku 2022. Cena za termální jednotku (therm) plynu se vyšplhala na hodnoty srovnatelné s obdobím těsně po ruské invazi na Ukrajinu, kdy se Evropa potýkala s energetickou krizí. Od pondělního znovuotevření trhů se ceny více než zdvojnásobily v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě.

ropa

Aktuálně se děje

před 23 minutami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Brutální metoda zachraňující životy. Před sestřelením amerických F-15 se piloti katapultovali, hrozí jim doživotní problémy

Během pondělních ranních hodin byly nad Kuvajtem v rámci operace Epic Fury sestřeleny tři americké stíhačky F-15E, pravděpodobně v důsledku nešťastné palby do vlastních řad. Všech šest členů posádek se dokázalo úspěšně katapultovat a jejich stav je stabilizovaný. Termín „úspěšně“ je však v letectví relativní, protože proces opuštění poškozeného stroje v bojové rychlosti vystavuje lidské tělo extrémním silám, které balancují na hraně přežití.

před 45 minutami

před 1 hodinou

Poslanecká sněmovna

„Přestaňte fňukat.“ Opozice před hlasování o vydání tepe Babiše

Do sněmovní debaty o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury se zapojili také zástupci Pirátů. Předseda strany Zdeněk Hřib ve svém vystoupení ostře kritizoval přístup premiéra Babiše a vyzval ho, aby přestal fňukat a přestal se schovávat za poslaneckou imunitu, kterou označil za „papalášskou“. Podle Hřiba by premiér měl přestat s rozkladem právního státu a čelit spravedlnosti jako každý jiný občan.

před 2 hodinami

Poslanecká sněmovna

Nebojím se vás, ale vy se bojte mě, řekl Babiš. Požádal poslance, aby ho nevydávali ke stíhání

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které se rozhoduje o osudu dvou klíčových postav současné vlády, byla zahájena za velké pozornosti médií i veřejnosti. Premiér Andrej Babiš i předseda dolní komory Tomio Okamura jsou přítomni v sále a odhodláni čelit žádostem o své vydání k trestnímu stíhání. Atmosféra v jednacím sále odráží hluboký příkop mezi vládní koalicí a opozicí, který se v průběhu dopoledne jen prohluboval.

před 3 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Napětí z války v Íránu se přenáší na další země. Kurdové se bojí o svůj sud

Prezident iráckého Kurdistánu Nechirvan Barzani vydal u příležitosti 35. výročí kurdského povstání z roku 1991 prohlášení, ve kterém se nepřímo vyjádřil k aktuálně eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě. Barzani zdůraznil, že region Kurdistánu musí i nadále zůstat klíčovým faktorem míru a stability. Podle jeho slov se toto území nesmí stát součástí žádného ozbrojeného konfliktu nebo vojenské eskalace, která by mohla poškodit životy a bezpečí tamních občanů.

před 4 hodinami

Poslanecká sněmovna

Sněmovna začala rozhodovat o vydání Babiše a Okamury ke stíhání

Poslanecká sněmovna se vrací k tématu, které se za poslední roky stalo v české politice téměř tradicí. Poslanci mají na programu již čtvrté rozhodování o tom, zda zbavit imunity a vydat k trestnímu stíhání současného premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Tato záležitost se táhne už od jeho vstupu do vysoké politiky v roce 2013 a úzce souvisí s kauzou Čapí hnízdo, kterou policie prošetřuje devět let.

před 4 hodinami

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izraelská armáda opět udeřila v Íránu a Libanonu. Íránská armáda vyslala na Izrael rakety

Izraelská armáda a íránské síly pokračují v provádění vzájemných úderů v době, kdy ozbrojený konflikt na Blízkém východě dospěl do svého šestého dne. Izrael v rámci svých operací zasáhl cíle v Libanonu i přímo v Íránu, přičemž potvrdil zničení odpalovacího zařízení balistických raket v íránském městě Qom. Podle prohlášení izraelských obranných sil (IDF) bylo toto zařízení připraveno k okamžitému útoku na Izrael, přičemž další údery směřovaly na systém protivzdušné obrany v Isfahánu a výbuchy byly hlášeny také z Teheránu.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

Badgág, ilustrační foto

Irák zasáhl blackout. USA vyzvaly občany k evakuaci

Americké velvyslanectví v Bagdádu vydalo naléhavou výzvu všem občanům USA, aby opustili Irák, jakmile to bude bezpečné. Do doby, než se podmínky pro odjezd stabilizují, mají Američané v zemi vyhledat bezpečný úkryt a setrvat v něm. Toto varování přichází v momentě, kdy se irácká bezpečnostní situace prudce zhoršuje vlivem probíhajícího regionálního konfliktu.

včera

Pedro Sánchez

Válka v Íránu vráží klín mezi USA a EU. Madrid se bouří proti Washingtonu, nesouhlasí ani s Merzem

Evropská unie se pevně postavila za Španělsko poté, co mu americký prezident Donald Trump pohrozil „přerušením veškerých styků“. Důvodem amerického hněvu je kritika Madridu vůči probíhající válce v Íránu. Eurokomisař pro vnitřní trh Stéphane Séjourné v Bruselu prohlásil, že jakákoli hrozba namířená proti členskému státu je z definice hrozbou proti celé EU.

včera

Izraelská armáda

Izraelské letectvo zničilo připravené íránské odpalovací zařízení balistických raket

Izraelské letectvo dnes provedlo další ze série precizních úderů hluboko na íránském území. Stíhací letoun páté generace F-35I zničil v oblasti Kermánšáhu na západě Íránu připravené odpalovací zařízení balistických raket. Izraelské obranné síly (IDF) k útoku zveřejnily videozáznam a zdůraznily, že jejich prioritou zůstává systematická likvidace hrozeb namířených proti židovskému státu.

včera

Pete Hegseth

Hegseth: Írán se pokusil zavraždit Trumpa, íránský režim je vyřízený. Amerika vítězí rozhodně, ničivě a bez milosti

Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu prohlásil, že Írán se pokusil zavraždit prezidenta Donalda Trumpa. Podle Hegsetha se však „prezident Trump smál jako poslední“, protože Spojené státy v úterý vypátraly a zlikvidovaly velitele jednotky, která byla za tento pokus o atentát zodpovědná. Ministr tímto tvrzením vnesl do probíhajícího konfliktu rozměr osobní odvety.

včera

Pete Hegseth

Hegseth: Operace v Íránu je stále v počátcích. Začneme útočit silněji a hlouběji ve vnitrozemí

Na ranním brífinku v Pentagonu představily nejvyšší špičky americké obrany aktuální stav vojenských operací proti Íránu. Ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine potvrdili, že po čtyřech dnech útoků Spojené státy nehodlají polevovat. Podle Hegsetha jsou operace stále ve své „rané fázi“ a v souladu s dřívějšími slovy prezidenta Trumpa mají přijít další a mnohem silnější vlny úderů.

včera

včera

Americká jaderná ponorka

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď. NATO sestřelilo raketu mířící do Turecka

Americký ministr obrany Pete Hegseth na brífinku v Pentagonu oznámil, že námořnictvo Spojených států potopilo v Indickém oceánu íránskou válečnou loď. Podle jeho slov se plavidlo nacházelo v mezinárodních vodách a jeho posádka se mylně domnívala, že je tam v bezpečí. Hegseth upřesnil, že loď byla zasažena a poslána ke dnu torpédem, přičemž zdůraznil, že Spojené státy v tomto konfliktu neusilují o „férový boj“.

včera

CIA

CIA vyzbrojuje Kurdy. Chce vyvolat povstání v Íránu, píše CNN

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) intenzivně pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem podnítit lidové povstání v Íránu. Podle informací CNN od několika zdrojů obeznámených s tímto plánem vedla administrativa prezidenta Donalda Trumpa aktivní diskuse s íránskými opozičními skupinami a kurdskými lídry v Iráku o poskytnutí přímé vojenské podpory. Tato strategie má za cíl vytvořit vnitřní tlak na íránský režim v době probíhajícího konfliktu.

včera

Babiš si ve Sněmovně hrál na dispečera. Zkritizoval Ryanair, Hřiba poslal na psychiatrii

Premiér Andrej Babiš se na středečním jednání Poslanecké sněmovny osobně vložil do řešení krizové situace českých občanů, kteří kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě uvízli v zahraničí. V emotivním a podle některých přítomných poněkud zmatečném projevu kritizoval přístup komerčních aerolinek a snažil se přímo z řečniště koordinovat záchranné lety.

Zdroj: Libor Novák

