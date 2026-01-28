Amazon propustí 16 tisíc lidí. Zaměstnancům to oznámil omylem

Libor Novák

28. ledna 2026 15:17

Distribuční centrum Amazonu v USA
Distribuční centrum Amazonu v USA Foto: Google Earth

Americký technologický gigant Amazon oficiálně potvrdil propuštění dalších 16 000 zaměstnanců. Toto oznámení přišlo jen několik hodin poté, co se informace o nové vlně redukce pracovních míst dostala k personálu prostřednictvím e-mailu, který byl podle všeho rozeslán omylem. Zpráva, kterou měla možnost vidět stanice BBC, byla odeslána v úterý pozdě večer a zmiňovala výpovědi pro pracovníky v USA, Kanadě a Kostarice v rámci snahy o posílení společnosti.

Chyba nastala ve chvíli, kdy asistentka jednoho z vedoucích pracovníků zahrnula koncept e-mailu do pozvánky v kalendáři. Pozvánka nesla název „Odeslat e-mail k projektu Dawn“, což je kódové označení, které Amazon pro aktuální propouštění používá. Přestože byl e-mail okamžitě stornován, zaměstnanci se o plánovaných změnách dozvěděli dříve, než mělo dojít k oficiálnímu vyhlášení ze strany vedení firmy.

Beth Galettiová, senior viceprezidentka pro lidské zdroje, ve středu upřesnila, že cílem těchto kroků je omezit byrokracii a zjednodušit organizační strukturu. Reagovala tak na obavy z neustálého snižování stavů, jelikož Amazon teprve v říjnu zrušil 14 000 pozic. Podle Galettiové některé týmy dokončily své organizační změny již na podzim, zatímco u jiných se proces uzavřel až nyní, což vedlo k nynější vlně odchodů.

Mezi zaměstnanci se o dalším propouštění spekulovalo již několik týdnů. Bývalí pracovníci uvádějí, že se ve firmě všeobecně očekávalo zrušení celkem zhruba 30 000 pracovních míst. Po říjnových čistkách se předpokládalo, že zbytek naplánovaných výpovědí proběhne právě v lednu, přičemž další dílčí redukce mohou pokračovat až do konce května letošního roku.

Současný generální ředitel Andy Jassy, který ve funkci před čtyřmi lety vystřídal zakladatele Jeffa Bezose, prosazuje v Amazonu výrazně přísnější firemní kulturu. Společnost jako jedna z mála velkých technologických firem zavedla povinnou přítomnost v kancelářích pět dní v týdnu. Jassy také klade velký důraz na drastické snižování nákladů, což se projevuje například i monitoringem služebních telefonů u zaměstnanců divize AWS.

Kromě propouštění v administrativě a technických divizích Amazon oznámil také zásadní změny ve svém maloobchodním podnikání. Společnost uzavře zbývajících zhruba 70 prodejen potravin pod značkami Amazon Fresh a Amazon Go. Místo toho se hodlá více soustředit na expanzi a rozvoj řetězce Whole Foods Market, který se zaměřuje na zdravé potraviny a který Amazon vlastní.

Situace v Amazonu zrcadlí širší trend v technologickém sektoru, kde od roku 2022 probíhá masivní zeštíhlování. Firmy jako Meta, Google nebo Microsoft propouštějí desítky tisíc lidí ročně, aby se přizpůsobily měnícím se ekonomickým podmínkám. Podle analytických dat bylo v celém technologickém průmyslu za poslední čtyři roky zrušeno odhadem 700 000 pracovních pozic, přičemž jen tento týden oznámily další škrty i společnosti jako Pinterest nebo Meta.

5. prosince 2025 16:28

Obchod roku: Vzniká obří streamovací gigant, Netflix kupuje Warner Bros., HBO a CNN

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Světoví lídři se sešli v Amazonii na summitu před COP30. Trump setkání bojkotuje

Světoví lídři se sešli v brazilské Amazonii na summitu před klíčovou klimatickou konferencí COP30. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva ve čtvrtek ostře kritizoval "extremistické síly", které odsuzují budoucí generace k životu na planetě navždy změněné globálním oteplováním. Summitu se účastní téměř všechny státy, s výjimkou Spojených států, jejichž prezident Donald Trump označil klimatickou vědu za "podvod". 
Ilustrační foto

Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky

Nefunkčnost řady předních globálních webových stránek a mobilních aplikací způsobily rozsáhlé potíže v síti Amazon Web Services (AWS). Tato cloudová divize Amazonu tvoří klíčový základ pro infrastrukturu milionů velkých firemních platforem a online služeb. Podle dostupných informací tak nefunguje například Snapchat Zoom, Roblox, Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network a řada dalších služeb.

Více souvisejících

Amazon

Aktuálně se děje

před 17 minutami

Donald Trump

Trump poslal armádu na dostřel Íránu. Čas se neúprosně krátí, vzkazuje Teheránu

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosáhlo kritického bodu poté, co prezident Donald Trump varoval Írán, že čas pro vyjednání nové dohody se neúprosně krátí. K íránským břehům se v těchto hodinách přesouvá masivní americká armáda v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln. Trump na sociálních sítích uvedl, že tato flotila je ještě větší než ta, kterou Spojené státy nedávno vyslaly k Venezuele, a je připravena splnit své úkoly „rychle a v případě potřeby i násilím“.

před 56 minutami

před 1 hodinou

Distribuční centrum Amazonu v USA

Amazon propustí 16 tisíc lidí. Zaměstnancům to oznámil omylem

Americký technologický gigant Amazon oficiálně potvrdil propuštění dalších 16 000 zaměstnanců. Toto oznámení přišlo jen několik hodin poté, co se informace o nové vlně redukce pracovních míst dostala k personálu prostřednictvím e-mailu, který byl podle všeho rozeslán omylem. Zpráva, kterou měla možnost vidět stanice BBC, byla odeslána v úterý pozdě večer a zmiňovala výpovědi pro pracovníky v USA, Kanadě a Kostarice v rámci snahy o posílení společnosti.

před 2 hodinami

Poslanecká sněmovna

Opozice kvůli Macinkovým zprávám vyvolá hlasování o nedůvěře vládě

Lídři českých opozičních stran se rozhodli pro radikální krok a začali shromažďovat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Reagují tak na uniklé SMS zprávy ministra zahraničí Petra Macinky, které byly adresovány poradci prezidenta Petru Kolářovi a které sám prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání hlavy státu. Opozice vyčítá premiérovi, že se od jednání svého ministra dostatečně nedistancoval a celou situaci pouze bagatelizoval.

před 3 hodinami

Andrej Babiš

Nechceme vést s prezidentem zákopovou válku, prohlásil Babiš, zatímco jeho vláda snížila Hradu rozpočet

Pnutí mezi vládním kabinetem a Pražským hradem po úniku soukromých zpráv Petra Macinky, předsedy Motoristů sobě a člena Babišovy vlády, pokračuje. Macinka v komunikaci s poradcem prezidenta Petra Pavla hovořil o připravenosti vést s hlavou státu „brutální boj“. Premiér Andrej Babiš se ve středu na půdě Poslanecké sněmovny od těchto výroků distancoval a zdůraznil, že jeho kabinet nemá v úmyslu stupňovat napětí v podobě zákopové války mezi Strakovou akademií a Hradem.

před 4 hodinami

Weber, Manfred (šéf EPP)

Konec akce neschopné EU. Na stole je revoluční návrh na zásadní proměnu

Manfred Weber, předseda nejsilnější evropské politické frakce (EPP), přišel s revolučním návrhem na zásadní proměnu vedení Evropské unie. Ve svém středečním projevu v Bruselu vyzval ke sloučení funkcí předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady do jednoho úřadu. Podle Webera je tento krok nezbytný k tomu, aby Evropa v dnešním nestabilním světě dokázala mluvit jedním hlasem a získala skutečný vliv na globální scéně.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump se distancoval od kontroverzních výroků spolupracovníků: Muž zastřelený agenty ICE nebyl vrahem

Americký prezident Donald Trump se v úterý distancoval od kontroverzních výroků svých nejbližších spolupracovníků ohledně smrti Alexe Prettiho. Sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče byl o víkendu v Minneapolis zastřelen agenty imigračního úřadu ICE. Zatímco Trumpův poradce Stephen Miller označil oběť za „potenciálního atentátníka“, prezident s tímto hodnocením veřejně nesouhlasil.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Petr Macinka

Macinka jde Moskvě na ruku. V tichosti dal zelenou ruským diplomatům

Česká republika v tichosti zmírnila pravidla, která měla bránit pohybu ruských špionů pod diplomatickým krytím na našem území. Podle zjištění Seznam Zpráv za tímto krokem stojí nový ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který na poslední chvíli seškrtal přísná bezpečnostní opatření připravená předchozí Fialovou vládou ve spolupráci s tajnými službami a policií.

před 6 hodinami

Mette Frederiksen

Světový řád, jak jsme ho znali, skončil. A nikdy se zřejmě nevrátí, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila ve středu na prestižní univerzitě Sciences Po v Paříži s mrazivým varováním ohledně budoucnosti mezinárodní politiky. Podle jejích slov je světový řád, jak jsme ho znali, u konce a je nepravděpodobné, že by se někdy vrátil do své původní podoby. Frederiksenová zdůraznila, že Evropa a Spojené státy musí i přes současné neshody držet při sobě, aby dokázaly čelit hrozbám, které přicházejí především z Ruska.

před 7 hodinami

Robert Fico jednal s Donaldem Trumpem. (

Politico: Fico byl po schůzce s Trumpem zděšený. Americký prezident působí jako smyslů zbavený

Slovenský premiér Robert Fico, který patří k nejvýraznějším evropským spojencům Donalda Trumpa, vyjádřil podle webu Politico vážné znepokojení nad psychickým stavem amerického prezidenta. Během minulého týdne se měl Fico na okraji summitu EU v Bruselu svěřit svým evropským kolegům, že byl šokován způsobem, jakým s ním Trump mluvil během jejich osobního setkání v sídle Mar-a-Lago, které se uskutečnilo 17. ledna.

před 7 hodinami

život v Oděse za ruské války (prosinec 2022).

Oděsa se změnilo v peklo na zemi. Pod ruskými útoky trpí každý den

Černomořské město Oděsa se ocitlo v přímém hledáčku ruské armády. Vzhledem k tomu, že se Moskva nedokáže k hlavnímu ukrajinskému přístavu přiblížit po moři ani po souši, zintenzivnila v posledních měsících dálkové údery pomocí raket a bezpilotních letounů. Tato eskalace mění Oděsu v jedno z nejnebezpečnějších míst války, přičemž útoky jsou nyní hlášeny téměř na denní bázi.

před 8 hodinami

Prezident Trump

Trump možná trpí Alzheimerovou chorobou, tvrdí jeho neteř. Napište, že jsem zdravý, nařídil prezident novinářům

Americký prezident Donald Trump poskytl rozsáhlý rozhovor časopisu New York Magazine, v němž se věnoval svému zdravotnímu stavu a stárnutí. Devětasedmdesátiletý šéf Bílého domu hned v úvodu setkání varoval redaktora Bena Terrise před zveřejněním negativních informací. Pohrozil redakci žalobou, pokud by článek vykresloval jeho kondici v nepříznivém světle, a dodal, že na takové příběhy bude čas možná za několik let, kdy už to podle něj nikoho nebude zajímat.

před 9 hodinami

Zimní počasí v Praze

Předpověď počasí na měsíc: Silné mrazy jen tak nezmizí, vrátí se i v únoru

Meteorologové zveřejnili výhled počasí na nadcházející čtyři týdny, který pokrývá období do 22. února 2026. Podle aktuálních dat se očekává, že teplotní trend z ledna bude pokračovat i nadále, což znamená, že celé období by mělo být jako celek teplotně průměrné. Nejnižší noční teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí -1 až -5 °C, ovšem při vyjasnění nebo na sněhové pokrývce mohou klesnout i hlouběji. Denní maxima by měla dosahovat +1 až +5 °C.

včera

Kyjev

EU a USA připravují rozsáhlý desetiletý plán prosperity na obnovu Ukrajiny za 800 miliard dolarů

Evropská unie a Spojené státy připravují rozsáhlý desetiletý „plán prosperity“, který má po ukončení konfliktu zajistit obnovu Ukrajiny a její rychlou integraci do evropských struktur. Podle osmnáctistránkového dokumentu, který získal server Politico, je cílem mobilizovat až 800 miliard dolarů z veřejných i soukromých zdrojů. Tento ambiciózní záměr, představený na nedávném summitu v Bruselu, počítá s Ukrajinou jako s budoucím investičním centrem a členským státem EU, ovšem jeho realizace je podmíněna trvalým příměřím, které zůstává v nedohlednu.

včera

Petr Macinka

Česká diplomacie zemřela. Macinkův mafiánský útok na prezidenta a novináře pohřbívá i demokracii

Postup ministra zahraničí Petra Macinky vůči hlavě státu vzbuzuje otázky o samotných základech demokratického vyjednávání, o to více v případě, kdy jedním z aktérů je právě šéf české diplomacie. Prezident Petr Pavel otevřeně označil ministrovy noční zprávy za nepřípustný pokus o vydírání a nátlakové metody, které jsou v ústavním systému neakceptovatelné. 

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Brusel počítá se vstupem Ukrajiny do EU v roce 2027. V příštích sto letech to neschválíme, reaguje Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal s rakouským kancléřem Christianem Stockerem o kritické energetické situaci na Ukrajině. Rusko podle jeho slov každodenně útočí na infrastrukturu s cílem nechat obyvatele bez elektřiny a tepla, a proto vyzdvihl nedávné rozhodnutí Rakouska vyčlenit finanční prostředky na podporu ukrajinského energetického sektoru. Oba státníci se zabývali i dalšími možnostmi posílení odolnosti ukrajinské sítě.

včera

Andrej Babiš

Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu

Premiér Andrej Babiš se pokouší vnést klid do vyhroceného sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Na sociální síti X označil současný konflikt za nesprávný a oba aktéry vyzval k přímému jednání. Podle premiéra se politické rozepře vždy vyřeší lépe a rychleji u společného stolu než prostřednictvím ostrých vzkazů a mimořádných tiskových konferencí, které situaci jen dále eskalují.

Aktualizováno včera

Petr Macinka

Pomsta Pavlovi: Macinka ho za nejmenování Turka nechce pustit na summit NATO. Na tiskovce selektuje novináře

Ministr zahraničí Petr Macinka reagoval na tiskové konferenci, na níž nepustil některé novináře, na obvinění z vydírání, které vůči němu vznesl prezident Petr Pavel. Šéf diplomacie se nejprve ironicky omluvil veřejnosti, že musí sledovat jeho spor místo „skvělých a úžasných nápadů“ opozice, zároveň však odmítl, že by se dopustil čehokoliv nezákonného. Podle Macinky nejde o vydírání, nýbrž o běžné politické vyjednávání, jehož podstatou je snaha ovlivnit postoj jiného politika, v tomto případě prezidenta.

včera

Je přecitlivělý a má brutální komunistickou minulost, prohlásil o Pavlovi Turek

Poslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek se ostře ohradil proti postupu prezidenta Petra Pavla, který zveřejnil soukromou korespondenci ministra zahraničí Petra Macinky. Podle Turka nejde v žádném případě o vydírání, ale naopak o projev prezidentovy přecitlivělosti. Zveřejňování soukromých zpráv označil za „zpravodajské praktiky“, které mu svými metodami připomínají období komunismu před rokem 1989.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy