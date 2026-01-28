Amazon propustí 16 tisíc lidí. Zaměstnancům to oznámil omylem

Americký technologický gigant Amazon oficiálně potvrdil propuštění dalších 16 000 zaměstnanců. Toto oznámení přišlo jen několik hodin poté, co se informace o nové vlně redukce pracovních míst dostala k personálu prostřednictvím e-mailu, který byl podle všeho rozeslán omylem. Zpráva, kterou měla možnost vidět stanice BBC, byla odeslána v úterý pozdě večer a zmiňovala výpovědi pro pracovníky v USA, Kanadě a Kostarice v rámci snahy o posílení společnosti.
Chyba nastala ve chvíli, kdy asistentka jednoho z vedoucích pracovníků zahrnula koncept e-mailu do pozvánky v kalendáři. Pozvánka nesla název „Odeslat e-mail k projektu Dawn“, což je kódové označení, které Amazon pro aktuální propouštění používá. Přestože byl e-mail okamžitě stornován, zaměstnanci se o plánovaných změnách dozvěděli dříve, než mělo dojít k oficiálnímu vyhlášení ze strany vedení firmy.
Beth Galettiová, senior viceprezidentka pro lidské zdroje, ve středu upřesnila, že cílem těchto kroků je omezit byrokracii a zjednodušit organizační strukturu. Reagovala tak na obavy z neustálého snižování stavů, jelikož Amazon teprve v říjnu zrušil 14 000 pozic. Podle Galettiové některé týmy dokončily své organizační změny již na podzim, zatímco u jiných se proces uzavřel až nyní, což vedlo k nynější vlně odchodů.
Mezi zaměstnanci se o dalším propouštění spekulovalo již několik týdnů. Bývalí pracovníci uvádějí, že se ve firmě všeobecně očekávalo zrušení celkem zhruba 30 000 pracovních míst. Po říjnových čistkách se předpokládalo, že zbytek naplánovaných výpovědí proběhne právě v lednu, přičemž další dílčí redukce mohou pokračovat až do konce května letošního roku.
Současný generální ředitel Andy Jassy, který ve funkci před čtyřmi lety vystřídal zakladatele Jeffa Bezose, prosazuje v Amazonu výrazně přísnější firemní kulturu. Společnost jako jedna z mála velkých technologických firem zavedla povinnou přítomnost v kancelářích pět dní v týdnu. Jassy také klade velký důraz na drastické snižování nákladů, což se projevuje například i monitoringem služebních telefonů u zaměstnanců divize AWS.
Kromě propouštění v administrativě a technických divizích Amazon oznámil také zásadní změny ve svém maloobchodním podnikání. Společnost uzavře zbývajících zhruba 70 prodejen potravin pod značkami Amazon Fresh a Amazon Go. Místo toho se hodlá více soustředit na expanzi a rozvoj řetězce Whole Foods Market, který se zaměřuje na zdravé potraviny a který Amazon vlastní.
Situace v Amazonu zrcadlí širší trend v technologickém sektoru, kde od roku 2022 probíhá masivní zeštíhlování. Firmy jako Meta, Google nebo Microsoft propouštějí desítky tisíc lidí ročně, aby se přizpůsobily měnícím se ekonomickým podmínkám. Podle analytických dat bylo v celém technologickém průmyslu za poslední čtyři roky zrušeno odhadem 700 000 pracovních pozic, přičemž jen tento týden oznámily další škrty i společnosti jako Pinterest nebo Meta.
